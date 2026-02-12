Getty
ショーン・ダイチ監督が就任114日で解任、ノッティンガム・フォレストは今季4人目の監督起用でプレミアリーグ史上初の記録達成へ
回転ドア：ノッティンガム・フォレストの2025-26シーズンの3人の監督
かつて伝説的ブライアン・クラフ監督率いるフォレストのユースチーム体制に所属していたダイチは、10月に就任したばかりだった。彼は2025-26シーズン開幕以降、レッズの3人目のヘッドコーチである。
前シーズン欧州カップ戦出場権獲得に貢献したヌノ・エスピリト・サントは9月9日に解任された。トッテナムのタイトル獲得空白期を打破したばかりのアンジェ・ポステコグルーがその穴を埋めた。
このオーストラリア人指揮官は39日間で8試合未勝利に終わり、自らも解任の道をたどった。ダイチはフォレストを降格の危機から救う堅実な選択肢と見なされていたが、わずか25試合（10勝）しか指揮を執っていない。
次期フォレスト監督：元ウルブズ指揮官ペレイラが候補に浮上
ウルブズとの失望の引き分け――フォレストが35本のシュートを放ちながら得点を奪えなかった試合――が最後の引き金となり、謎めいたクラブオーナー、エヴァンゲロス・マリナキスが再び決断を下した。
短い声明文にはこう記されていた。「ノッティンガム・フォレストFCは、ショーン・ダイチがヘッドコーチ職を解任されたことを確認します。ショーンとスタッフ陣がクラブ在籍中に尽力してくれたことに感謝し、今後の活躍を祈念します。現時点ではこれ以上のコメントは差し控えます」
プレミアリーグのクラブが1シーズンで4人の常任監督を起用した前例はなく、フォレストが歴史を塗り替える可能性がある。ザ・アスレティックなど複数の報道によれば、元ウルブズ監督のペレイラが「最も熱い椅子」の後任候補として浮上している。
ペレイラは昨年11月にモリーヌックスを去って以来、無所属の状態が続いている。今シーズン開幕前には10試合未勝利の低迷期を経験したが、就任初年度にはウルブズを降格の危機から救った実績を持つ。57歳のポルトガル人監督は、2014-15シーズンにオリンピアコスでギリシャリーグとカップの2冠を達成した経歴から、マリナキス会長とも親交が深い。
謎めいたマリナキスが再び斧を振るう
ダイチ監督はウルブズ戦でブーイングを浴びて退場した後、自身の将来について記者団に語った。フォレストのサポーターは彼のサッカー哲学に次第に幻滅を深めていた。「人々は変化を求める権利がある。そして変更するかどうかは常にオーナー次第だ」
「私はただひたすら努力している。このクラブを大切に思っている。その点は明確に伝えてきた。スタッフ一同、全力で取り組んでいる。選手たちがそうではないと言っているわけではないが、我々は確かにそうしている。それが仕事だ。オーナーが変更を望むなら、それはオーナーの判断次第だ。それが現代サッカーの現実であり、避けられない事実なのだ」
元フォレストFWロブ・アーンショウは最近GOALに対し、大胆な決断を恐れないカリスマ的オーナー、マリナキスがサッカー界にとって有益な理由をこう語った。「彼の関与は歓迎だ。 彼の貢献は信じられないほどで、称賛に値する。単にクラブに投資しただけでなく、クラブを成功に導くために自らを完全に捧げている。この数年は本当に大変な道のりだったが、退屈で個性のないクラブがフォレストだとは思わない。
「サッカーは個性こそが命だ。だから私はそれを愛している。彼らはただ座っているだけで、ボックス内で声を聞かせないような存在であってはならない。彼らはクラブの一部であり、その個性が表れるべきだ。私はそれを全面的に支持する」
ノッティンガム・フォレスト 2025-26シーズンの試合日程：レッドズに残された試合数は？
フォレストは、ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるレックサムに3回戦で敗れたため、今週末のFAカップ戦には出場しない。新監督を就任させる期限は、2月19日にフェネルバフチェとのヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ第1戦を迎えるまでとなっている。
フォレストはポステコグルー監督との契約解除後、元マンチェスター・シティおよびイタリア代表監督ロベルト・マンチーニとの関連が報じられた。また、マリナキス会長と親交のあるフルハムのマルコ・シルバ監督もフォレスト監督候補として強く噂されている。後任監督が引き継ぐのは、残り12試合を残しプレミアリーグ降格圏からわずか3ポイント上回る位置にいるチームである。
