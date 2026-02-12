ショーン・ダイチ監督が就任114日で解任、ノッティンガム・フォレストは今季4人目の監督起用でプレミアリーグ史上初の記録達成へ

ダイチ監督はウルブズ戦でブーイングを浴びて退場した後、自身の将来について記者団に語った。フォレストのサポーターは彼のサッカー哲学に次第に幻滅を深めていた。「人々は変化を求める権利がある。そして変更するかどうかは常にオーナー次第だ」

「私はただひたすら努力している。このクラブを大切に思っている。その点は明確に伝えてきた。スタッフ一同、全力で取り組んでいる。選手たちがそうではないと言っているわけではないが、我々は確かにそうしている。それが仕事だ。オーナーが変更を望むなら、それはオーナーの判断次第だ。それが現代サッカーの現実であり、避けられない事実なのだ」

元フォレストFWロブ・アーンショウは最近GOALに対し、大胆な決断を恐れないカリスマ的オーナー、マリナキスがサッカー界にとって有益な理由をこう語った。「彼の関与は歓迎だ。 彼の貢献は信じられないほどで、称賛に値する。単にクラブに投資しただけでなく、クラブを成功に導くために自らを完全に捧げている。この数年は本当に大変な道のりだったが、退屈で個性のないクラブがフォレストだとは思わない。

「サッカーは個性こそが命だ。だから私はそれを愛している。彼らはただ座っているだけで、ボックス内で声を聞かせないような存在であってはならない。彼らはクラブの一部であり、その個性が表れるべきだ。私はそれを全面的に支持する」