Getty Images
翻訳者：
シャビ・アロンソ、欧州トップクラブの監督オファーを断る 元レアル・マドリード指揮官はリバプール監督職を堅持
ヴェロドロームの混乱がアロンソを遠ざける
アロンソはマルセイユの新監督就任の機会を拒否し、同クラブの経営状態への懸念から正式なオファーを断ったとRMCスポーツが報じた。44歳の指揮官は1月上旬にレアル・マドリードを解任され、スペインの首都での波乱に満ちた7か月の在任期間を終えて再び市場に出ている。
今月初めにロベルト・デ・ゼルビ監督が突然の退任を表明したマルセイユは後任を探しており、アロンソ監督獲得に向けて迅速に動いた。しかし報道によれば、オファーは「即座に」拒否されたという。バイエル・レバークーゼンで3年間にわたり非常に成功した指揮を執ったアロンソ監督が拒否した主な要因は、クラブの継続的な内部不安定さだったとみられる。
この拒否は、アンフィールド（リヴァプール本拠地）移籍に関する憶測が高まる中で起きた。リヴァプールのスロット監督は直ちに解任の危機に瀕しているわけではないが、チームは優勝を果たした初年度の好調さを再現できていない。大幅な戦力補強にもかかわらず、現在プレミアリーグ6位で首位アーセナルに16ポイント差をつけられている。
- (C)Getty Images
内部の権力闘争がマルセイユのシーズンを特徴づける
2月8日にパリ・サンジェルマンに0対5で惨敗した後、デ・ゼルビが合意の上で退団して以来、マルセイユの雰囲気は険悪なものになっていた。この状況は、スポーツディレクターであるメディ・ベナティア（アロンソのバイエルン・ミュンヘン時代の元チームメイト）が衝撃的な声明で辞任を発表したことで、限界点に達した。
しかし、クラブオーナーのフランク・マコートは劇的な方針転換を見せ、ベナティアの辞任を拒否し、代わりにクラブ会長のパブロ・ロンゴリアを「組織的責任」に降格させた。この人事異動により、ベナティアはシーズン終了までスポーツ運営の全権を掌握することになった。ベナティアは「私は最善を尽くしたという思いで去りますが、チーム周辺の環境を落ち着かせることができなかったことを残念に思います」と述べた。
アロンソにとって、この取締役会内の「亀裂」と変遷する権力構造は決定的な要因となった。スペイン・スーパーカップ決勝でバルセロナに2-3で敗れ、自身のプロジェクトが停滞したマドリードでの経験を経て、ワールドカップ優勝監督は組織的な安定を最優先した。スタッフの入れ替わりが長期的に自身の指導理念を損なう恐れのある不安定な環境を再び避ける必要性を痛感していたのである。
マコートは集中を要求、ベイが指揮を執る
退任の決断に至った経緯を振り返り、ベナティアはクラブ外からのプレッシャーに対処する難しさを強調した。「最近の挫折や厳しいスポーツ上の状況にもかかわらず、プロジェクトは前進している。しかし現状の雰囲気を無視できない。不満が高まり、深い遺憾の念を抱く亀裂が生じている。マルセイユでは結果だけが唯一の判断基準だ」
しかしオーナーのマコートは、欧州での野望を達成するにはクラブの安定化が不可欠だと断固として主張する。「クラブオーナーとして、私はマルセイユに赴き、クラブが目標、特に次期チャンピオンズリーグ出場権獲得とクープ・ドゥ・フランスでの好成績に集中できるよう、再び責任を担う」と述べた。
アロンソ氏の辞退を受け、クラブは元ニューカッスルDFハビブ・ベイェ氏に白羽の矢を立てた。同氏はレンヌ解任からわずか1週間後の就任となる。マコート氏は、ベナティア氏が率いる刷新されたスポーツ部門体制下で戦力を維持するため、新監督起用を決定したと明言した。
- Getty Images
アンフィールドからの連絡を待つ
マルセイユ移籍の可能性が消えたことで、アロンソの去就を巡る噂はプレミアリーグ復帰説をさらに煽っている。レアル・マドリード退団の「嵐のような」経緯を受けて一時的な休養を望んでいると本人は表明しているが、リバプールでの指揮官ポスト空席の可能性は依然として大きな魅力だ。アンフィールドの基盤は、彼がフランスで避けた環境よりもはるかに堅固と見なされている。
リヴァプールとスロット監督は今、シーズンを救い、ベンチ交代を求める声の拡大を沈黙させるための重要な連戦に直面している。日曜日のプレミアリーグでノッティンガム・フォレストと対戦するレッドズは、上位4チームとの差を縮めることを目指すだろう。
広告