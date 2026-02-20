シャビ・アロンソ、欧州トップクラブの監督オファーを断る　元レアル・マドリード指揮官はリバプール監督職を堅持

2月8日にパリ・サンジェルマンに0対5で惨敗した後、デ・ゼルビが合意の上で退団して以来、マルセイユの雰囲気は険悪なものになっていた。この状況は、スポーツディレクターであるメディ・ベナティア（アロンソのバイエルン・ミュンヘン時代の元チームメイト）が衝撃的な声明で辞任を発表したことで、限界点に達した。

しかし、クラブオーナーのフランク・マコートは劇的な方針転換を見せ、ベナティアの辞任を拒否し、代わりにクラブ会長のパブロ・ロンゴリアを「組織的責任」に降格させた。この人事異動により、ベナティアはシーズン終了までスポーツ運営の全権を掌握することになった。ベナティアは「私は最善を尽くしたという思いで去りますが、チーム周辺の環境を落ち着かせることができなかったことを残念に思います」と述べた。

アロンソにとって、この取締役会内の「亀裂」と変遷する権力構造は決定的な要因となった。スペイン・スーパーカップ決勝でバルセロナに2-3で敗れ、自身のプロジェクトが停滞したマドリードでの経験を経て、ワールドカップ優勝監督は組織的な安定を最優先した。スタッフの入れ替わりが長期的に自身の指導理念を損なう恐れのある不安定な環境を再び避ける必要性を痛感していたのである。