Getty Images Sport
翻訳者：
シャツとAIプレゼンテーションがベンジャミン・セスコを説得し、ニューカッスルを拒否してマンチェスター・ユナイテッドと契約させた経緯
セスコが絶好調
セスコは日曜日のクリスタル・パレス戦でヘディングシュートを決め、ユナイテッドを2-1の勝利に導いた。これは全大会通算8試合で7得点目となり、RBライプツィヒから加入して以来の通算得点は9点に到達した。パレス戦はマイケル・キャリック監督下での初先発となり、過去4試合のうち3試合では途中出場で得点を挙げていた。
スロベニア人選手はオールド・トラッフォードでのキャリアは出遅れており、ルーベン・アモリン監督下でのプレミアリーグ10試合の先発出場でわずか2得点に留まっていた。しかし今や移籍金に見合う活躍を見せており、ユナイテッドのスカウト陣は彼を獲得し、ラスマス・ホイェルンドをナポリへレンタル移籍させた判断が称賛されている。
- AFP
とにかく実現させろ
ザ・サン紙は、ユナイテッドが今夏にセスコをオールド・トラッフォードへ誘致し、ニューカッスルとの争奪戦を制した経緯を明らかにした。ライプツィヒで勤務経験のあるスカウト責任者クリストファー・ヴィヴェルと移籍交渉責任者マット・ハーグリーブスが、この移籍において重要な役割を果たした。ユナイテッドがリアム・デラップ獲得競争でチェルシーに敗れた後、彼らはセスコ陣営に接触。これにより、スロベニア人選手とアストン・ヴィラのストライカー、オリー・ワトキンスのどちらかを選択する状況となった。
ザ・サン紙の報道によれば、ハーグリーブスとビベルがセスコ陣営に提示した提案の一部には、AI生成の動画（ユナイテッドファンが彼のユニフォームを着用する様子）の提示と、レッドデビルズのユニフォームの贈呈が含まれていた。代理人のエルヴィス・バサノヴィッチは、ライプツィヒでプレシーズントレーニング中のセスコにそのユニフォームを届け、選手はそれを着てユナイテッドのエンブレムを見つめながら代理人に「とにかく実現させてくれ」と伝えたという。
プライベートジムとサウナが好調の秘訣
英紙ザ・サンによると、セスコのパフォーマンス向上は、イングランドでの生活に慣れ、チェシャー州にプライベートジム、サウナ、サッカー場を備えた住宅を構えたことが要因だという。 マンチェスター中心部のローリーホテルに滞在していたクラブ加入当初の数週間と比べ、新たな環境が彼のフィットネスレベル向上に寄与している。自宅はマンチェスター空港近くに位置するが、騒音低減と睡眠改善のため二重窓を設置した。
スロースタート後のセスコの爆発的な活躍は、過去3クラブでの記録を反映している。オーストリアのリーフェリング（RBザルツブルクの下部組織）では加入後6ヶ月で3得点。その後シーズン終盤14試合で18得点を記録した。 ザルツブルクでの初年度は期待外れに終わり、2年目のシーズンもクリスマスまでに5得点と出遅れたが、その後14試合で11得点を挙げた。
ライプツィヒでの初年度も同様のパターンで、最初の15試合で3得点に留まったが、続く16試合で11得点を挙げる活躍を見せた。
- AFP
キャリック、セスコの「大きな影響力」を称賛
ブレントフォードのストライカー、イゴール・チアゴだけが2026年のプレミアリーグでセスコより多くの得点を挙げている。スロベニア人ストライカーは今シーズン、残り10試合を残しながらも、昨シーズンのホイェルンドのリーグ得点数をすでに倍増させている。 このストライカーの最近の得点——フラム、エバートン、クリスタル・パレス戦での決勝点、ウェストハム戦での同点弾——はユナイテッドに7ポイントをもたらし、チャンピオンズリーグ復帰を目指すチームのプレミアリーグ3位浮上を後押ししている。
「ベンジャミンは好調で、ここ数週間で大きな影響を与えている」とキャリックは語った。「彼はここでプレーする感覚を学びつつあり、今日の決勝点を決めたのは素晴らしい。[彼を先発起用する]ことは賭けではない。それほど大きな決断ではなかった。我々は彼を助けるためにここにいるし、それは今後も続くだろう。彼は必要なことは何でもやる覚悟がある」
ユナイテッドは水曜日にニューカッスルを訪問し、その後11日間の間隔を置いてホームでアストン・ヴィラと対戦する。
広告