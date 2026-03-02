シャツとAIプレゼンテーションがベンジャミン・セスコを説得し、ニューカッスルを拒否してマンチェスター・ユナイテッドと契約させた経緯

ブレントフォードのストライカー、イゴール・チアゴだけが2026年のプレミアリーグでセスコより多くの得点を挙げている。スロベニア人ストライカーは今シーズン、残り10試合を残しながらも、昨シーズンのホイェルンドのリーグ得点数をすでに倍増させている。 このストライカーの最近の得点——フラム、エバートン、クリスタル・パレス戦での決勝点、ウェストハム戦での同点弾——はユナイテッドに7ポイントをもたらし、チャンピオンズリーグ復帰を目指すチームのプレミアリーグ3位浮上を後押ししている。

「ベンジャミンは好調で、ここ数週間で大きな影響を与えている」とキャリックは語った。「彼はここでプレーする感覚を学びつつあり、今日の決勝点を決めたのは素晴らしい。[彼を先発起用する]ことは賭けではない。それほど大きな決断ではなかった。我々は彼を助けるためにここにいるし、それは今後も続くだろう。彼は必要なことは何でもやる覚悟がある」

ユナイテッドは水曜日にニューカッスルを訪問し、その後11日間の間隔を置いてホームでアストン・ヴィラと対戦する。