ジョン・テリー、輝かしいキャリアの中でチェルシー在籍時に「100%のコンディション」だったのはわずか5試合だったと明かす

BetMGM提供の『Double Tops』最新エピソードに出演したテリーは、病気や怪我を抱えながらプレーしたことについて語り、ほぼ完全に健康な状態だったことはほとんどなかったと述べた。

彼はこう明かした。「僕は昔ながらの考え方だった。体調が悪くても試合に出るだけさ。病気で試合を休むべきじゃないと思うんだ——それは僕には納得いかない」

「みんな『体調が悪いと最高のパフォーマンスは出せない』と言うが、実際にピッチに立って挑戦してみなければ分からないことだ。

次の試合に向けて打たされた注射の数は数えきれない。でもそれは、全試合に出たかったからだ。チェルシーで717試合出場したが、本当に100％のコンディションだったのはそのうち5試合だけだと言える。

試合に臨む時、肋骨や腕、脚、足首などどこかを痛めていないことは稀だった。何かが必ず痛んでいた。それがプロサッカー選手であることの代償であり、病気だからといって試合を休むわけにはいかない。

試合は立て続けに組まれるから、1試合も欠けるわけにはいかない。代わりの選手が自分のレベルに達していない可能性もある。タイトルを勝ち取り、常に競争し続けるためには、何があってもピッチに立たねばならないのだ。」