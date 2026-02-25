Getty Images Sport
ジョン・テリー、輝かしいキャリアの中でチェルシー在籍時に「100%のコンディション」だったのはわずか5試合だったと明かす
テリーはチェルシーとイングランドのレジェンドである
テリーはチェルシーで輝かしい選手キャリアを築き、プレミアリーグ優勝を5度達成した初のキャプテンとなったほか、2011-12シーズンのチャンピオンズリーグも制覇した。FAカップでは5度の優勝、リーグカップでは3度の優勝を経験している。
2000年にトップチームデビューを果たして以降、ブルーズの主力として定着。2017年の退団までにクラブ通算717試合に出場し、このセンターバックの出場記録を上回ったのはロン・ハリスとピーター・ボネッティのみであった。
イングランド代表では78試合に出場したが、ウェイン・ルーニー、スティーブン・ジェラード、フランク・ランパードらスター選手を擁しながらも、三獅子の大舞台で結果を残せなかった才能ある世代の一員であった。
元ディフェンダーが現役時代の負傷について語る
BetMGM提供の『Double Tops』最新エピソードに出演したテリーは、病気や怪我を抱えながらプレーしたことについて語り、ほぼ完全に健康な状態だったことはほとんどなかったと述べた。
彼はこう明かした。「僕は昔ながらの考え方だった。体調が悪くても試合に出るだけさ。病気で試合を休むべきじゃないと思うんだ——それは僕には納得いかない」
「みんな『体調が悪いと最高のパフォーマンスは出せない』と言うが、実際にピッチに立って挑戦してみなければ分からないことだ。
次の試合に向けて打たされた注射の数は数えきれない。でもそれは、全試合に出たかったからだ。チェルシーで717試合出場したが、本当に100％のコンディションだったのはそのうち5試合だけだと言える。
試合に臨む時、肋骨や腕、脚、足首などどこかを痛めていないことは稀だった。何かが必ず痛んでいた。それがプロサッカー選手であることの代償であり、病気だからといって試合を休むわけにはいかない。
試合は立て続けに組まれるから、1試合も欠けるわけにはいかない。代わりの選手が自分のレベルに達していない可能性もある。タイトルを勝ち取り、常に競争し続けるためには、何があってもピッチに立たねばならないのだ。」
テリーのチェルシーでの負傷記録
テリーは明らかに肉体的苦痛を理由にチェルシーでの出場を諦めなかったが、45歳の彼は現役時代にいくつかの重大な負傷を負っている。2006年には椎間板ヘルニアを発症し、翌年には足首の靭帯を損傷。その際はトッテナムとのリーグカップ決勝に向け、予想より早く復帰を果たした。
膝靭帯の問題で2012-13シーズンはわずか27試合の出場に留まり、現役生活終盤には繰り返す足首とハムストリングの故障に悩まされることとなった。
テリー、チェルシーの監督就任の可能性について不満を認める
テリーはまた、エンツォ・マレスカがトップチーム監督を解任された後、チェルシーのトップチーム体制に関与できなかったことへの不満を明かした。イタリア人監督は元旦に退任し、カルム・マクファーレンが暫定監督に任命された。マクファーレンはマンチェスター・シティ戦で予想外の引き分けを勝ち取ったが、その後フラムに敗れた。
テリーはこう語った。「（私は）腹が立ったというよりは、むしろフラストレーションを感じていた。確かにあのU-21チームの一員として渡英したからだ」
「だからたとえ私が指揮を執らなかったとしても…カルムがチームを率いて見事に結果を出した。試合で勝ち点を得たんだ」
「私はその一員であるべきだったと思う。しかし、聞いてくれ。人は決断を下さねばならない。決断が『イエス』か『ノー』かを明確に示すのは素晴らしいことだ。そして明らかに、オーナーシップか誰かがその決断を下し、スポーツディレクターたちは『ノー』と言った。何らかの理由で私を含めないという決断だ——その理由は私にはわからない」
その後、リアム・ローゼニオールがチェルシーの正式監督に就任し、就任後12試合で8勝を挙げるなど好調なスタートを切っている。
