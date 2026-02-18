ジョン・デュラン、ゼニトデビュー戦開始5分で相手DFとの乱闘により退場処分

チームメイトのロングボールを追いかける途中、デュランはディフェンダーとの競り合いに発展した。双方が押し合いをした後、ストライカーは相手の上を飛び越えヘッドロックを決め、地面に引きずり下ろした。サッカー場というよりレスリングのリングにふさわしい動きで、この行為は即座に懸念を呼び起こした。デュランのサンクトペテルブルクでの滞在が、これまで欧州や中東で経験した移籍先と同様に不安定なものになるのではないか、と。

幸いにもデュランにとって事態は全面乱闘には発展しなかった。主審が駆けつける前に両選手は立ち上がり、素早く握手を交わした。主審はデュランにイエローカードを提示し、選手たちに冷静になるよう明確に指示した。この試合が親善試合であったことがデュランにとって有利に働いた可能性があり、公式戦であれば予想されたよりも寛大な対応が取られたようだ。