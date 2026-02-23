ジョゼ・モウリーニョ、ビニシウス・ジュニオールの差別問題の余波に率直な反応　ベンフィカ、レアル・マドリードとのCL第2戦に備える

継続する論争にもかかわらず、ベンフィカはAVS戦勝利により今季プリメイラ・リーガで唯一の無敗チームを維持している。しかし引き分けが多いため、激しい三つ巴の優勝争いでは追いかける立場に置かれている。AVS戦勝利後、イーグルスは23試合で55ポイントを獲得し3位につけている。一方、ポルトは62ポイントで首位を走っている。 モウリーニョ監督は、シーズン序盤と比べてチームの結束力が大きく向上したと指摘した。元チェルシーとインテルの指揮官はチームの進化について次のように説明した。「アヴェスでの初戦と比べ、我々は今日よりチームとしてまとまっている。より明確なプレー原則を確立したチームだ」

「10人だけではなく、全選手がそれらをどう解釈すべきか理解している。我々は勝ち点獲得を追い続け、役割を果たしている。前半で試合は決まり、後半はAVSの方が良かった。我々はよりリラックスし、テンポを落とした。重要な、そして必須の勝ち点3だ」