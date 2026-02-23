getty
ジョゼ・モウリーニョ、ビニシウス・ジュニオールの差別問題の余波に率直な反応 ベンフィカ、レアル・マドリードとのCL第2戦に備える
モウリーニョ、UEFA調査の渦中でプレスティアーニを擁護
この論争は、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ第1戦でレアル・マドリードがベンフィカを1-0で下した試合中に発生した事件に端を発する。アルゼンチン人若手選手プレスティアーニがブラジル代表選手に対して人種差別的発言を行ったとされる。 この余波は欧州サッカー連盟（UEFA）の注目も集めている。土曜日にエスタディオ・ダ・ルスで行われたAVS戦を3-0で快勝した後、元レアル・マドリード監督は多くの人が期待していたコメントを述べる気はまったくなかった。この件について追及されると、モウリーニョ監督は記者団に「コメントは差し控えたい」と簡潔に答えた。
「誰にとっても難しい」とモウリーニョは言う
ベンフィカの広報担当者が即座に介入し、クラブの立場を説明した。「UEFAの調査が進行中であり、監督は回答できない」と述べた。上層部の沈黙は、焦点を純粋にサッカー関連事項に留めたい意向を示唆しているが、モウリーニョ監督はトレーニンググラウンド周辺の雰囲気が正常とは程遠いことを認めた。告発の重みは、セイシャルのアカデミー施設内で明らかに感じられている。
この騒動がチームに与えた精神的負担について振り返り、モウリーニョ監督はこう付け加えた。「繰り返すが、全員にとって困難な状況だった。具体的な困難のレベルについては言及しない。選手たちも私もプロとしての姿勢を貫けた」
ベンフィカがピッチ上でリズムを取り戻す
継続する論争にもかかわらず、ベンフィカはAVS戦勝利により今季プリメイラ・リーガで唯一の無敗チームを維持している。しかし引き分けが多いため、激しい三つ巴の優勝争いでは追いかける立場に置かれている。AVS戦勝利後、イーグルスは23試合で55ポイントを獲得し3位につけている。一方、ポルトは62ポイントで首位を走っている。 モウリーニョ監督は、シーズン序盤と比べてチームの結束力が大きく向上したと指摘した。元チェルシーとインテルの指揮官はチームの進化について次のように説明した。「アヴェスでの初戦と比べ、我々は今日よりチームとしてまとまっている。より明確なプレー原則を確立したチームだ」
「10人だけではなく、全選手がそれらをどう解釈すべきか理解している。我々は勝ち点獲得を追い続け、役割を果たしている。前半で試合は決まり、後半はAVSの方が良かった。我々はよりリラックスし、テンポを落とした。重要な、そして必須の勝ち点3だ」
マドリードでは不安定な状況が待ち受けている
今週水曜日には、ベルナベウでの厳しいアウェー戦が待ち構えている。ベンフィカは 1 点のビハインドを覆さなければならない。モウリーニョ監督は先週、AVS 戦の第 2 ハーフで、ヴァンゲリス・パヴリディスやアレクサンダー・バーといった主力選手を休ませ、スペインでの試合に備えるなど、選手を管理することに専念していた。しかし、戦術的な戦いよりも、感情的な物語の方が重要になるだろう。 ヴィニシウス・ジュニアが、彼を虐待したとされる選手がいるチームと対戦することになり、緊張は限界点に達するだろう。
