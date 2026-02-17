ジョゼ・モウリーニョ監督、レアル・マドリード復帰説が浮上する中「特別な契約」の退団条項を説明。ベンフィカ監督はアルバロ・アルベロアの後継としてスペインの巨人に残留してほしいと認める

2010年から2013年にかけてレアル・マドリードを率いたモウリーニョは、バルセロナの支配を打ち破りリーグ優勝を決める前人未到の100ポイントを獲得。ベルナベウでの彼の遺産は、タイトル獲得と激しいドラマの両方で定義される。

フロレンティーノ・ペレス会長が過渡期を乗り切る実績ある指揮官を求めているとの憶測が渦巻く中、ポルトガル人指揮官は当然ながら復帰の可能性について問われた。スペインメディアによる再任の可能性に関する質問に対し、モウリーニョは元雇い主への変わらぬ愛情を率直に語った。

「私はレアル・マドリードに持てる全てを捧げた。 良いことも悪いこともあったが、絶対に全てを捧げた。そしてそれは終わった」と彼は振り返った。「プロがそのような感情を抱いてクラブを去るとき、永遠の絆が生まれると信じている。12年前に去った今も、世界中のマドリディスタと会うたびに同じ感情を抱く。彼らは私と同じように、私が常に全てを捧げたと思っている。そして概して、人々は私を尊敬してくれている。それは素晴らしいことだ」