ジョゼ・モウリーニョ監督、レアル・マドリード復帰説が浮上する中「特別な契約」の退団条項を説明。ベンフィカ監督はアルバロ・アルベロアの後継としてスペインの巨人に残留してほしいと認める
永遠に続く絆
2010年から2013年にかけてレアル・マドリードを率いたモウリーニョは、バルセロナの支配を打ち破りリーグ優勝を決める前人未到の100ポイントを獲得。ベルナベウでの彼の遺産は、タイトル獲得と激しいドラマの両方で定義される。
フロレンティーノ・ペレス会長が過渡期を乗り切る実績ある指揮官を求めているとの憶測が渦巻く中、ポルトガル人指揮官は当然ながら復帰の可能性について問われた。スペインメディアによる再任の可能性に関する質問に対し、モウリーニョは元雇い主への変わらぬ愛情を率直に語った。
「私はレアル・マドリードに持てる全てを捧げた。 良いことも悪いこともあったが、絶対に全てを捧げた。そしてそれは終わった」と彼は振り返った。「プロがそのような感情を抱いてクラブを去るとき、永遠の絆が生まれると信じている。12年前に去った今も、世界中のマドリディスタと会うたびに同じ感情を抱く。彼らは私と同じように、私が常に全てを捧げたと思っている。そして概して、人々は私を尊敬してくれている。それは素晴らしいことだ」
「特別」離脱条項の真実
スペインの首都への復帰を巡る噂は、モウリーニョがリスボンの強豪クラブから比較的容易に離脱できる契約上の手段を保持しているとの報道によってさらに煽られた。モウリーニョは技術的な詳細を避けず、この条項はベンフィカの最近の選挙期間後の倫理的な柔軟性を確保するために設計されたと説明した。
「この件に関して、存在しない噂を煽るつもりはない。 実在するのは、ベンフィカとの契約があと1年残っているという事実だけだ」とモウリーニョは明言した。「これは選挙期間中に締結された特別な契約であり、私とルイ・コスタ会長は、仮に新会長が誕生した場合の倫理的保護を意図した。契約解除を双方にとって容易にする条項が含まれている。しかし現実に存在する唯一の確かなものは、ベンフィカとの契約だ。レアル・マドリードに関してはゼロだ」
アルベロアを長期的に支持する
モウリーニョは、敵地ベンチに影を落とす存在でありながらも、現在指揮を執るアルバロ・アルベロアを即座に全面的に支持した。スペイン時代モウリーニョの下で副将を務めたアルベロアは、クラブが長期的な選択肢を検討する間、チームを率いている。しかし、かつての師は彼の就任が恒久的なものとなることを望んでいる。
「さらに言えば、レアル・マドリードを敗退させたい気持ちは強いが、同時にアルバロ［アルベロア］がリーグ優勝を果たし、長くレアル・マドリードに留まることも心から願っている」とモウリーニョは語り、現在のプロジェクトへの深い敬意を示した。「彼は高い能力を持つ監督であり、マドリディズムを深く体現する人物だ。このクラブを指揮するにふさわしい人格の持ち主であり、それは誰にでもできることではない」
リスボンで強豪が激突
モウリーニョはスペインの巨人との生涯にわたる絆を認めつつ、「レアル・マドリードから解任されなかった数少ない監督の一人だ」と冗談を飛ばす一方、プロとしての忠誠心は堅くイーグルス（チェルシー）に捧げられており、彼らは重要な第1戦での優位確保を目指している。 わずか1か月前、元チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、スペインの強豪相手に4-2の勝利を導いた。ゴールキーパーのアナトリー・トルビンが驚きの後半終了間際のゴールを決め、チームはプレーオフ進出を死守したのだ。
決勝トーナメントの初戦キックオフが迫る中、サッカー界の注目はタッチラインに集まる。この対戦がマドリードへの最終的な別れとなるか、劇的な復帰に向けた面接の場となるかは未知数だが、モウリーニョが関わる以上、ドラマは約束されている。
