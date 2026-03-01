ジョゼ・モウリーニョ監督、ベンフィカ退団を示唆　ポルトガルリーグの審判基準を暗に批判

日曜日にギル・ヴィセンテ戦を控えたモウリーニョ監督は、ポルトガルリーグの順位表に関する物議を醸す概念を提示した。監督は自身のチームが現在二つの並行宇宙で戦っていると説明した。一つは公式ポイントが支配する世界、もう一つは監督が歪んだ現実と捉える世界である。現在ベンフィカは55ポイントで3位に位置し、首位との差を埋めているが、監督はこの順位争いが外部要因によって損なわれていると確信している。

この見解を説明するため、モウリーニョ監督は自身のモチベーション戦術を直接的に明かした。「現実の順位と仮想の順位がある。現実の順位こそが重要だが、仮想の順位を維持したいなら根本的な違いが生じる。現実の順位は現実のものだが、チームのリーダーとして私は仮想の順位も維持しなければならない。それが我々のモチベーションになる。我々は現状を完全に理解している」