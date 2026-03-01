AFP
翻訳者：
ジョゼ・モウリーニョ監督、ベンフィカ退団を示唆 ポルトガルリーグの審判基準を暗に批判
モウリーニョ、現実と「仮想」の順位表について
日曜日にギル・ヴィセンテ戦を控えたモウリーニョ監督は、ポルトガルリーグの順位表に関する物議を醸す概念を提示した。監督は自身のチームが現在二つの並行宇宙で戦っていると説明した。一つは公式ポイントが支配する世界、もう一つは監督が歪んだ現実と捉える世界である。現在ベンフィカは55ポイントで3位に位置し、首位との差を埋めているが、監督はこの順位争いが外部要因によって損なわれていると確信している。
この見解を説明するため、モウリーニョ監督は自身のモチベーション戦術を直接的に明かした。「現実の順位と仮想の順位がある。現実の順位こそが重要だが、仮想の順位を維持したいなら根本的な違いが生じる。現実の順位は現実のものだが、チームのリーダーとして私は仮想の順位も維持しなければならない。それが我々のモチベーションになる。我々は現状を完全に理解している」
ベンフィカ監督が契約に関する警告を発する
伝説の戦術家は戦術的考察に留まらず、クラブにおける自身の長期的な将来について厳しい警告を発した。契約やクラブへの愛情にもかかわらず、彼が「分裂した選手権」と認識する状況をいつまでも容認しないことを明言した。モウリーニョは自身のコミットメントが競技の完全性に依存すると強調し、今シーズンの二重構造が忍耐の限界に達しつつあり、ポルトガル残留の決断に影響を与えかねないとほのめかした。
彼はこう語った。「ベンフィカに残留したい。ただし、二つのリーグが存在するのではなく、単一のリーグであることが条件だ。現実のリーグと仮想のリーグを同時に戦うのは好まない。現時点では我々は二つを戦っている。ベンフィカとの契約は尊重する。クラブがさらに数年私と共にいたいと望むなら、句読点一つ変えずに契約に署名する。だが二度と二つのリーグを戦うつもりはない」
ジル・ヴィセンテへの挑戦に向けた準備
目の前の課題に集中し、監督は現在40ポイントで5位につけるジル・ヴィセンテがもたらす脅威を分析した。相手指揮官セザール・ペイショトの働きを称賛しつつ、審判環境への批判的姿勢は維持した。モウリーニョは「相手は強敵だが、最大の懸念は試合の公平性と、バルセロスでの最終結果に影響を与えかねない非スポーツ的要素だ」と強調した。
彼は相手の組織力を高く評価した：「ジル・ヴィセンテは5位につけており、素晴らしいシーズンを送っている。優れた組織作りがあり、『ミスター』（ペイショト）は選手たちの能力を最大限に引き出し、素晴らしいチームを作り上げた。難しい試合になるだろう。その難しさが相手チームによるものだけであることを願っている」
イーグルスに負傷者続出
イーグルスの準備は、特にチャンピオンズリーグ敗退後、増え続ける負傷者リストによってさらに複雑化している。監督はヘーリ・スダコフとアルミンド・ブルマの離脱を確認し、後者は6週間の離脱が見込まれると述べた。モウリーニョはまた、ドディ・ルケバキオを巡る戦術的ジレンマにも言及し、ペタル・イヴァノヴィッチのような選手が本来のポジション外で起用される理由を説明した。
監督はチームの身体状態について詳細に説明した。「スダコフは負傷した状態でマドリードに赴き、出場の可能性は極めて低かった。ルケバキオは負傷していないが、容易ではない状況にある。マドリード戦では試合終了10分間のみ起用可能だった。イヴァノヴィッチは左サイドにスピードをもたらし、そのスペースをより攻撃的に活用し、エリア内での存在感を増すために投入された」
