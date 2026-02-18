Getty Images Sport
翻訳者：
ジョゼ・モウリーニョ監督、ビニシウス・ジュニオールへの「不当な」発言で「人種差別を正当化」と非難される クラレンス・セードルフとウェイン・ルーニーらがベンフィカ監督への批判を主導
モウリーニョ監督、混乱した試合で退場処分
ポルトガルでの混沌とした夜、エスタディオ・ダ・ルスで行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ1stレグで、レアル・マドリードがベンフィカを1-0で下した。ヴィニシウス・ジュニアは見事な決勝点を決めた後の祝賀行為で警告を受けたが、その後ブラジル人スターがプレスティアーニ審判を人種差別で非難したため試合は中断した。 ビニシウスはピッチを離れ、試合再開前の60分時点でアルヴァロ・アルベロア監督とモウリーニョ監督と話し込む姿が見られた。しかし試合終了間際に再び緊張が高まり、モウリーニョ監督が審判への抗議で退場処分を受けた。このレッドカードにより、モウリーニョ監督は来週サンティアゴ・ベルナベウで行われる第2戦でのベンチ入りが禁止される。
- AFP
モウリーニョは何と言ったのか？
試合後、モウリーニョ監督はビニシウス・ジュニアについて批判を浴びる発言をした。「あの瞬間は試合のハイライトとなるべきだった。素晴らしいゴールだ。才能ある選手はこうした美しいプレーができるが、残念ながらただ驚異的なゴールを決めただけで満足するわけではない。あのようなゴールを決めたら、敬意を持って祝うべきだ」
その後、モウリーニョはビニシウスの祝賀がホームサポーターを煽ったと感じたか問われ、「そうだ。そう思う。ジャンルーカ・プレスティアーニとビニシウスが交わした言葉については、私は中立でありたい。私は全く異なる二つの事象を見た。中立でありたいので、それについてはコメントしない。彼（ビニシウス・ジュニア）にはまさにそう伝えた」と述べた。 『あのゴールを決めたら、ただ祝って戻ればいい』と伝えた。彼が人種差別について議論していた時、このクラブ史上最も偉大な人物［エウゼビオ］は黒人だと説明した。このクラブが人種差別的だなんて、ありえない話だ。もし彼の心に何かあったなら、それはベンフィカでのことだ。彼ら［ビニシウス・ジュニアとプレスティアーニ］は私に異なることを語った。 だが私はどちらの主張も信じない。私は中立でありたい」
モウリーニョ監督が「人種差別を正当化している」と非難される
アマゾンプライムのテレビ解説者たちは、モウリーニョのヴィニシウス・ジュニアに関する発言を批判した。オランダのレジェンド、クラレンス・セードルフは次のように述べた。「彼はまだ感情的になっていると思う。今日、人種差別的虐待を正当化しようとしたのは大きな間違いだ。ヴィニシウスが挑発したら人種差別をしても構わないと言っているようなものだ。それは非常に間違っていると思う。 人種差別的虐待を決して正当化すべきではない。ビニシウスは人々からの不当な行為にうんざりしている。心の中ではモウリーニョも私に同意するだろうが、表現の仕方が少し不運だったと思う」
元アーセナルのスター、テオ・ウォルコットはこう付け加えた。「私はかなり冷静で落ち着いているし、滅多に怒るタイプではない。ジョゼ・モウリーニョがサッカー界で成し遂げたことは全て愛しているが、この件に関しては判断を誤ったと思う。彼の発言を聞くべきではなかった唯一の瞬間、カメラの前に立つべきではなかった唯一の夜だったかもしれない」
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーはこう語った。「彼がヴィニシウスについて言っていることは非常に不公平だ」
一方、CBSスポーツのスタジオでは、元リヴァプールDFジェイミー・キャラガーが、ヴィニシウスのゴールセレブレーションを批判したモウリーニョを「偽善者」と呼んだ。「誰もが好きなように祝う権利がある。ヴィニシウスが人種差別的な虐待を受けるべきではない。過去にどの監督よりも派手に祝って相手を挑発してきたモウリーニョが言うのは、少々偽善的に思える」とキャラガーは語った。 「オールド・トラッフォードでサイドラインを駆け下りた（FCポルトのコスティニャのゴールを祝って）彼の姿を覚えているか？ チェルシーがリヴァプール戦で後半終了間際に得点したカップ決勝では、モウリーニョがリヴァプールファンに『黙れ』と叫んだのも覚えている。 相手チームに向かって何度耳を塞ぐジェスチャーをしたか？だから彼がビニシウスを批判するのは少し偽善的だ。チャンピオンズリーグの試合で見事なゴールを決めたのだから、どんな形であれ祝う権利は十分にある」
- AFP
次に何が来る？
UEFAは試合に関する申し立てに対し声明を発表した：「昨夜行われた試合の公式報告書は現在審査中です。問題が報告された場合、手続きが開始され、懲戒処分が科されることになればUEFA懲戒ウェブサイトで発表されます。現段階ではこれ以上の情報提供やコメントは差し控えさせていただきます」
レアル・マドリードは1週間後にサンティアゴ・ベルナベウでベンフィカを迎え、この対戦の第2戦を行う。
広告