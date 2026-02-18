ジョゼ・モウリーニョ監督、ビニシウス・ジュニオールへの「不当な」発言で「人種差別を正当化」と非難される　クラレンス・セードルフとウェイン・ルーニーらがベンフィカ監督への批判を主導

アマゾンプライムのテレビ解説者たちは、モウリーニョのヴィニシウス・ジュニアに関する発言を批判した。オランダのレジェンド、クラレンス・セードルフは次のように述べた。「彼はまだ感情的になっていると思う。今日、人種差別的虐待を正当化しようとしたのは大きな間違いだ。ヴィニシウスが挑発したら人種差別をしても構わないと言っているようなものだ。それは非常に間違っていると思う。 人種差別的虐待を決して正当化すべきではない。ビニシウスは人々からの不当な行為にうんざりしている。心の中ではモウリーニョも私に同意するだろうが、表現の仕方が少し不運だったと思う」

元アーセナルのスター、テオ・ウォルコットはこう付け加えた。「私はかなり冷静で落ち着いているし、滅多に怒るタイプではない。ジョゼ・モウリーニョがサッカー界で成し遂げたことは全て愛しているが、この件に関しては判断を誤ったと思う。彼の発言を聞くべきではなかった唯一の瞬間、カメラの前に立つべきではなかった唯一の夜だったかもしれない」

マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーはこう語った。「彼がヴィニシウスについて言っていることは非常に不公平だ」

一方、CBSスポーツのスタジオでは、元リヴァプールDFジェイミー・キャラガーが、ヴィニシウスのゴールセレブレーションを批判したモウリーニョを「偽善者」と呼んだ。「誰もが好きなように祝う権利がある。ヴィニシウスが人種差別的な虐待を受けるべきではない。過去にどの監督よりも派手に祝って相手を挑発してきたモウリーニョが言うのは、少々偽善的に思える」とキャラガーは語った。 「オールド・トラッフォードでサイドラインを駆け下りた（FCポルトのコスティニャのゴールを祝って）彼の姿を覚えているか？ チェルシーがリヴァプール戦で後半終了間際に得点したカップ決勝では、モウリーニョがリヴァプールファンに『黙れ』と叫んだのも覚えている。 相手チームに向かって何度耳を塞ぐジェスチャーをしたか？だから彼がビニシウスを批判するのは少し偽善的だ。チャンピオンズリーグの試合で見事なゴールを決めたのだから、どんな形であれ祝う権利は十分にある」