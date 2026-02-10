AFP
ジョゼ・モウリーニョ監督は、2026年ワールドカップ後にポルトガル代表監督職を打診されると見込まれている。
モウリーニョ、夏にベンフィカを去るのか？
モウリーニョは、ポルトガルリーグの巨人ベンフィカと 2 年契約を結んだ後、9 月に 2 度目のベンフィカ監督に復帰しました。しかし、ESPN は、マルティネス監督が退任した後、FPF が 63 歳のモウリーニョ氏をトップの国際的なポストに誘う可能性が高いと報じています。
また、同報道は、モウリーニョがベンフィカを去った場合、最近マンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されたルーベン・アモリムが後任の最有力候補であると指摘している。アモリムは選手時代、同クラブで9年間過ごしており、スポルティングCPで数々のタイトルを獲得した後も、母国では尊敬される監督であり続けている。
「チームを中心に国を一つにしたい」
モウリーニョは昨年1月、トルコのフェネルバフチェ監督を務めていた当時、国際舞台での指揮官就任への意欲を表明していた。「欧州選手権やワールドカップで指揮を執り、クラブで何度も成し遂げてきたように、チームを中心に国を一つにまとめたい」とコリエレ・デロ・スポルト紙のインタビューで語った。「サッカーと、このスポーツが象徴するもののために行いたい。それは素晴らしい経験になるだろう」
8月、ブラジル代表監督との関連が報じられた際、彼はまずポルトガル代表監督職を視野に入れていることを明言し、スポルティ・ネットにこう語った。「代表監督としての私の運命は、ポルトガル代表でワールドカップを戦うことだ。ブラジル代表の指揮を執ることは一度も考えたことがない」 最初の経験はポルトガルでなければならない。その後、人々は私がプロであり、他のチームも指導できることを理解すべきだ。ただし、常に私と何か繋がりがあるチームに限る。ブラジルは言うまでもなく、両国の歴史的関係ゆえに。イングランドは故郷だから。イタリアは数年働いたから。だが代表チームの初経験は、必ず自国でなければならない」
ベンフィカで結果がまちまちだった
ベンフィカはモウリーニョ監督復帰後、国内カップ戦から敗退し、ポルトガルリーグ首位のFCポルトに7ポイント差をつけられるなど苦戦を強いられ、緊張した雰囲気の中でサポーターとの衝突がトレーニング場で発生した。 しかしモウリーニョはチャンピオンズリーグで奇跡を演出した。ベンフィカはグループステージ最終戦で古巣レアル・マドリードを4-2で下し、決勝トーナメント進出を決めたのだ。ゴールキーパーのアナトリー・トルビンがロスタイム8分に劇的な決勝点を叩き込み、チームを勝ち上がらせたのである。
モウリーニョ、レアル・マドリード移籍説に反応
モウリーニョはレアル・マドリードへの復帰説も浮上している。現在アルヴァロ・アルベロアがトップチームを率いる同クラブでは、フロレンティーノ・ペレス会長がポルトガル人指揮官との再会を「究極の目標」としているとされる。しかしモウリーニョは先月スポルトTVのインタビューでこの可能性を否定した。「メロドラマには私を当てにしないでくれ。 良いメロドラマもあるが、とても長い。1、2話見逃すと、もう追えなくなる。俺を当てにしないでくれ。メロドラマなんて見ないからな」
とはいえ、レアルとモウリーニョの対峙は間もなく再び訪れる。チャンピオンズリーグプレーオフでベンフィカがスペインの強豪と対戦することになったからだ。この対戦の第1戦は2月17日にリスボンで行われるが、その前にベンフィカは金曜日にリーガ・ポルトガルでサンタ・クララとのアウェー戦を戦わねばならない。
