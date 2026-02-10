ジョゼ・モウリーニョ監督は、2026年ワールドカップ後にポルトガル代表監督職を打診されると見込まれている。

モウリーニョは昨年1月、トルコのフェネルバフチェ監督を務めていた当時、国際舞台での指揮官就任への意欲を表明していた。「欧州選手権やワールドカップで指揮を執り、クラブで何度も成し遂げてきたように、チームを中心に国を一つにまとめたい」とコリエレ・デロ・スポルト紙のインタビューで語った。「サッカーと、このスポーツが象徴するもののために行いたい。それは素晴らしい経験になるだろう」

8月、ブラジル代表監督との関連が報じられた際、彼はまずポルトガル代表監督職を視野に入れていることを明言し、スポルティ・ネットにこう語った。「代表監督としての私の運命は、ポルトガル代表でワールドカップを戦うことだ。ブラジル代表の指揮を執ることは一度も考えたことがない」 最初の経験はポルトガルでなければならない。その後、人々は私がプロであり、他のチームも指導できることを理解すべきだ。ただし、常に私と何か繋がりがあるチームに限る。ブラジルは言うまでもなく、両国の歴史的関係ゆえに。イングランドは故郷だから。イタリアは数年働いたから。だが代表チームの初経験は、必ず自国でなければならない」