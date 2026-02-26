Getty/GOAL
「ジョゼ・モウリーニョは激怒していた！」―カールトン・コールが明かすチェルシー時代の夜遊び騒動と、ロマン・アブラモビッチがトッテナムへの選手売却を拒否する理由
チェルシー退団が迫る中、モウリーニョを激怒させた
ウェストハムでキャリアの絶頂期を迎える前、コールはチェルシーに在籍し、2006年に退団するまでにブルーズでプレミアリーグ25試合に出場した。2005-06シーズンはスタンフォード・ブリッジでモウリーニョ監督の下でプレーしたが、レギュラー出場時間を巡る激しい競争の中で、最終的に退団を決断した。
その決断を振り返り、コールは最新『ビースト・モード・オン・ポッドキャスト』でアデバヨ・アキンフェンワにこう語る。「劣等感があったわけじゃない。自分の役割は果たしていた。彼（モウリーニョ）は確かに感心していた。おそらく私の実力を過小評価していたが、いずれ去る運命だと悟っていたんだ。今こそ自分の道を歩む時だった。もしもっと年を取っていたら、残留できたかもしれないが」 まだ若くて、生計を立てようとしていたんだ。
「生活が乱れていたんだ。監督はそれにも腹を立てていた。満足していなかった。俺は夜遊びばかりしていたからね」
モウリーニョが自分の私生活を知っていた理由を問われると、コールはこう付け加えた。「噂は広まるものだ。 オーナーたちは、どこにでも手と耳を持っている。誰が遊び歩いているか知っている。知っているんだ。若くてそんなことをしていて、しかもファーストチーム入りを狙っている状況では、助けにはならない。その現実を受け入れるのは難しかった。自分の考えに囚われすぎていた。自分の仕事への敬意を失っていた。それでも給料はもらっていたが、ふざけていた。間違ったことに集中していたんだ。」
「こいつ、俺を裏切るつもりか！」―アブラモビッチ、トッテナム移籍を承認せず
コールはウェストハムで 10 年近くプレーし、全大会で 300 試合近くに出場しましたが、この元イングランド代表フォワードの運命は、まったく違ったものになっていたかもしれません。アキンフェンワ氏によると、コールはウェストハムとの契約が成立する前にトッテナムへの移籍に合意していましたが、ロマン・アブラモビッチ氏が直接介入したため、移籍は実現しませんでした。
彼はこう語っています。「休暇に入る前に、私はスパーズでメディカルチェックを受けました。すべての手続きを終え、マーティン・ジョル監督のもとで契約しようとしていたことを覚えています。当時のトッテナム監督だったクライヴ・アレンが、私と一緒に仕事をしたいと望んでいたため、私を契約したいと考えていました。 そのときに、アブラモビッチから電話があったんだ。彼がそのことを知ったから。その夜、彼は私に、スパーズとは取引はしないと伝えた。だから私はスパーズに行かなかったんだ。
彼がチェルシーを買収する前は、トッテナムを買収しようとしていたことを覚えておいてください。その経緯としては、彼はサッカークラブを買収したいと考え、ヘリコプターでロンドンを見に行ったのです。トッテナムが彼の目に留まったクラブでした。彼はトッテナムと契約しましたが、上層部が買収に合意した条件を変更したため、彼は「こんな取引はできない」と言ったのです。 そこで『代わりにチェルシーを買収しよう』と言い出した。ちょうどその時、ケン・ベイツ（元チェルシーオーナー）が売却したんだ」
トッテナム移籍が流れた経緯についてコールはさらに説明する。「トッテナムがチェルシーに『膝に異常が見つかったから値引きしてくれ』と要求してきたんだ。すると彼（アブラモビッチ）は『トッテナムとは取引しない。戻ってこい。CSKAモスクワに貸し出す』と言ったんだ」
「俺は激怒した！お前ら、俺をひどい目に遭わせやがって！試合に出さないくせに、行きたい場所にも行かせてくれない。一体何なんだ？ロシアに送り込もうってのか？だから頭を冷やすためにシエラレオネへ行ったんだ。そしたら電話がかかってきて『別の行き先が決まった、ウェストハムだ』って。それで決まった。着いたその日に契約したんだ」
50セントと一緒に過ごす
コールと50セントの関係についてはほとんど知られていない。アメリカのラップ界のスターである50セントは、共通の友人でありビジネスパートナーを通じて、元ウェストハムのストライカーであるコールと知り合ったという。
二人が初めて接触した経緯について、コールはこう振り返る。「サッカー選手として活動していた頃、人生で苦しい時期を過ごしていたんだ。家族の問題やトラブル、エージェントとの問題など、あらゆる問題があった。お金が絡むと、いいことなんてない。裕福な家庭に育っていないと、多くの人が我を忘れてしまう。人生で少し助けが必要な状況に陥ったんだ」 当時エージェントを離れるタイミングで、トニーという男を紹介された。彼は感情を隠さないタイプで、万人受けする性格じゃない。
「彼の経歴は音楽業界で、50セントとのコネがあった。50セントのツアーを手配し、数々のレコード会社と仕事をしてた。アーティストが街に来る時は面倒を見てたんだ」 それで繋がったんだ。50が街に来るたびに俺も繋がった。50が来る時はいつも一緒にいた。ニューヨークに行ってGユニットと遊んだり、そういうことさ。変な話だ。この状況は全部、俺がファンだったことから始まった。家にはDJルームがあって、壁には50セントやトゥパックのポスターが貼ってあった。
「引き寄せの法則って知ってるだろ？何かを強く望めば、それが自分に近づいてくるんだ。俺は音楽が大好きで、当時は50が人気だった。ロイド・バンクスやザ・ゲームもいて、俺はそんな環境にいた。『これはすごい、どうやってこのグループに関わってるんだ？フットボールを辞めなきゃかも！』って思ったよ。50のコンサートがある時は、ホテルに戻ってただ話したりしたんだ。 彼はただアドバイスをくれるんだ、本当に貴重な助言をね。彼はサッカーにそれほど興味はなかった。たぶん俺が彼がよく知る唯一のサッカー選手だった。彼が俺のキャリアを追っていたわけじゃない。たぶん彼は（俺の試合を見に）アップトン・パークに来てたと思うよ。」
