「ジョゼ・モウリーニョは激怒していた！」―カールトン・コールが明かすチェルシー時代の夜遊び騒動と、ロマン・アブラモビッチがトッテナムへの選手売却を拒否する理由

コールはウェストハムで 10 年近くプレーし、全大会で 300 試合近くに出場しましたが、この元イングランド代表フォワードの運命は、まったく違ったものになっていたかもしれません。アキンフェンワ氏によると、コールはウェストハムとの契約が成立する前にトッテナムへの移籍に合意していましたが、ロマン・アブラモビッチ氏が直接介入したため、移籍は実現しませんでした。

彼はこう語っています。「休暇に入る前に、私はスパーズでメディカルチェックを受けました。すべての手続きを終え、マーティン・ジョル監督のもとで契約しようとしていたことを覚えています。当時のトッテナム監督だったクライヴ・アレンが、私と一緒に仕事をしたいと望んでいたため、私を契約したいと考えていました。 そのときに、アブラモビッチから電話があったんだ。彼がそのことを知ったから。その夜、彼は私に、スパーズとは取引はしないと伝えた。だから私はスパーズに行かなかったんだ。

彼がチェルシーを買収する前は、トッテナムを買収しようとしていたことを覚えておいてください。その経緯としては、彼はサッカークラブを買収したいと考え、ヘリコプターでロンドンを見に行ったのです。トッテナムが彼の目に留まったクラブでした。彼はトッテナムと契約しましたが、上層部が買収に合意した条件を変更したため、彼は「こんな取引はできない」と言ったのです。 そこで『代わりにチェルシーを買収しよう』と言い出した。ちょうどその時、ケン・ベイツ（元チェルシーオーナー）が売却したんだ」

トッテナム移籍が流れた経緯についてコールはさらに説明する。「トッテナムがチェルシーに『膝に異常が見つかったから値引きしてくれ』と要求してきたんだ。すると彼（アブラモビッチ）は『トッテナムとは取引しない。戻ってこい。CSKAモスクワに貸し出す』と言ったんだ」

「俺は激怒した！お前ら、俺をひどい目に遭わせやがって！試合に出さないくせに、行きたい場所にも行かせてくれない。一体何なんだ？ロシアに送り込もうってのか？だから頭を冷やすためにシエラレオネへ行ったんだ。そしたら電話がかかってきて『別の行き先が決まった、ウェストハムだ』って。それで決まった。着いたその日に契約したんだ」