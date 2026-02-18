Goal.com
Jose Mourinho Vinicius Junior racism row GFXGOAL
Mark Doyle

翻訳者：

ジョゼ・モウリーニョの新たな最低行為：ベンフィカ監督、ヴィニシウス・ジュニオールの差別騒動への偽善的で無益な反応で自らを恥じさせる

火曜夜のエスタディオ・ダ・ルスで、ジャンルーカ・プレスティアニはヴィニシウス・ジュニオールに人種差別的な暴言を吐いたのか？ 現時点では不明だ。少なくとも現時点では。その主な理由は、アルゼンチン人選手が50分にコーナーフラッグ前で踊るようにゴールを祝ったブラジル人選手に不可解な怒りを爆発させ、口論の際に意図的にシャツで口元を覆ったためである。

しかし、ヴィニシウスはすぐにプレスティアニを審判のフランソワ・レテキシエに報告し、レテキシエは10分間試合を中断した。一方、キリアン・ムバペは、ベンフィカのウイングがチームメイトを「猿」と5回呼んだのを自分の耳で聞いたと後に主張した。

「誰もが自分の意見を持つことはできますが、このような行動は容認できません」と、フランス代表のフォワードはミックスゾーンで語った。「私は（プレスティアーニを）人種差別主義者だと言ったのは、彼がそうだと考えるからです。彼はシャツで顔を隠そうとしましたが、彼の顔は嘘をつきません。

「この種の人間はプロの同僚とは言えない。若手選手がサッカー場でこんな言葉を自由に使っていいわけがない。重大な問題だ。今後の展開を見守る」

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は試合後、ビニシウスとムバッペの証言を疑う理由は全くないと述べた。しかしUEFAの調査結果を待つ間、プレスティアーニは（好むと好まざるとにかかわらず）有罪が証明されるまでは無罪と推定されるべきであり、本人が公に非難を否定している点は留意すべきだ。

「私は決してビニシウス・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはなく、彼が聞き間違えたのは不幸な誤解だったことを明確にしたい」と20歳の選手は 水曜朝にインスタグラムで 記した。「 私は誰に対しても人種差別的態度を取ったことはないそしてレアル・マドリード選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」

しかし、すでに確かなことはこうだ：ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は偽善的な道化師であり、リスボンで自らを恥じさせることに成功した。どういうわけか、悪い状況をさらに悪化させたのだ。

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    『バカ野郎』

    2023年UEFAカップ決勝でローマがブダペストでセビージャに敗れた後、モウリーニョは駐車場で待機し、主審アンソニー・テイラーを「クソッタレの恥さらし」と呼んだ。これは下品だが、ヴィニシウスとプレスティアーニの人種差別論争に対するポルトガル人監督の反応をかなり正確に表現している。

    つまりモウリーニョや無数の愚か者たちにとって、ヴィニシウスは自ら虐待を招いたのだ——これは「愚かな男」の新たな最低記録と言える。

    「俺は彼に言ったんだ——あんなゴールを決めたら、ただ祝って戻ってこい、と。彼が人種差別について言い争っていた時、俺は言ったんだ、このクラブ史上最も偉大な人物［エウゼビオ］は黒人だったと」と63歳の監督はAmazon Primeにった

    「このクラブが人種差別的だなんて、ありえない話だ。もし彼の心に何かあったなら——それはベンフィカでのことだ。彼ら［ビニシウスとジャンルーカ・プレスティアニ］は私に違うことを話した。だが私はどちらの主張も信じない。中立でありたい」

    「彼らは素晴らしいプレーができる才能の持ち主だ。だが残念ながら彼［ヴィニシウス・ジュニオール］はあの驚異的なゴールを決めただけで満足できなかった。あのようなゴールを決めた時は、敬意を持って祝うものだ」

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    モウリーニョの奇妙な論理

    エウゼビオがエスタディオ・ダ・ラズで伝説的存在であることと、火曜夜の出来事との関連性はまったくの謎だ。おそらくモウリーニョは、クラブ史上最も著名な人物が黒人である以上、クラブ関係者による人種差別的発言などありえないと愚かにも示唆したのだろう。

    もしそうだとすれば、それは恐ろしく欠陥のある論理だ。なぜなら人種差別とは、その本質において非合理であり、単に、そして通常は肌の色という理由だけで他の人間を理不尽に憎む行為に他ならないからだ。

    だからこそサッカー界では、あらゆる民族の選手が在籍するチームのサポーターが、対戦相手に対して人種差別的な暴言を吐くという滑稽な光景と音が日常的に繰り広げられているのだ。

    モウリーニョがヴィニシウスを「嘘つき」と呼ぶのを控えたのは、むしろ感謝すべきことかもしれない。代わりにベンフィカがその役割を担い、未明に動画を投稿して「映像が示す距離から、レアル・マドリードの選手たちが主張する内容を聞き取れたはずがない」と主張したのだ

    しかしモウリーニョの主張の恥ずべき核心は、ヴィニシウスが被害者というよりむしろ挑発者だったという点にあった。

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-JUSTICE-RACISMAFP

    危険な物語

    モウリーニョ監督は、火曜日がほぼスタジアム全体がビニシウスに敵意を向けた初めての事例ではないと指摘した。

    「これは異常だ。どのスタジアムでも起きていることだから」とベンフィカの指揮官は述べた。「ヴィニシウスがプレーするスタジアムでは必ず何かが起こる」

    明らかにそれは事実ではない。ヴィニシウスが万人に好かれる選手ではないのは確かだ。彼のわがままな態度やダイビングの癖は好感を持てる特徴とは言い難い。

    しかし「彼がどこへ行ってもトラブルを引き起こす」という示唆は、文字通り二つの意味で誤りだ。事実と異なるだけでなく、スペインで長年定着している「ビニシウスが人種差別的暴言を誘発する」という極めて危険で有害な主張を助長するからだ。

    覚えておいてほしい。いわゆる「無礼なダンス」は長年、ヴィニシウスを叩くための道具として使われてきた。彼は時に、数多くの死の脅迫に耐えながら、ほぼ独力でラ・リーガにおける人種差別と戦わされてきたのだ。

    2022年9月には、スペインサッカーエージェント協会のペドロ・ブラボ会長が『エル・チリンギート』番組で「ゴールを決めたらサンバを踊りたいならブラジルのサンボードロモへ行け。相手を尊重し、猿真似はやめろ」と発言し、物議を醸した。

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-MAN UTDAFP

    意図しない皮肉の定義

    もちろん、モウリーニョがヴィニシウスにゴールを祝う方法を説教できる立場にあると感じたという事実自体が、意図せぬ皮肉そのものだった。

    元チェルシー、インテル、マンチェスター・ユナイテッド監督は、指導者としてのキャリアにおいて人種差別的な虐待を受けたことはない。しかし、敵チームのファンから標的にされた際には、繰り返し扇動的なジェスチャーで反応してきた。

    ではなぜ、モウリーニョが勝利時に耳をすますジェスチャーや口元を指で示す行為は許容されるのに、ヴィニシウスがチャンピオンズリーグで見事なゴールを決めた際に、自らのブラジル人としてのルーツを喜びをもって称えることは許されないのか？

    オールド・トラッフォードのタッチラインを疾走する行為には一つのルールが適用され、スタジアム・オブ・ライトでのサンバの披露には別のルールが適用されるのはなぜか？ もしかすると、モウリーニョは来週サンティアゴ・ベルナベウで行われる再戦の前に、この疑問に答えてくれるかもしれない。過去にライバル監督を目潰しした男から、許容される行動についてもっと聞けるのは素晴らしいことだからだ。

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    彼は大きな間違いを犯した

    しかし、モウリーニョが本当にすべきことは、擁護の余地のない行為を擁護したことへの謝罪だ。

    クラレンス・セードルフは、火曜日のリスボンでの出来事に対する元マドリード監督の解釈に驚いた多くの人々の1人だったが、物議を醸した衝突（審判への侮辱で退場処分を受けた件）の後、単にモウリーニョの感情が先走っただけだと期待していた。

    「人種差別的暴言を正当化するのは今日の彼の大きな過ちだ」とオランダのレジェンドはAmazonで語った。「ヴィニシウスが人種差別的な挑発をしたからといって許されるという主張は、非常に間違っていると思う」

    人種差別的暴言を決して正当化すべきではない。ビニシウスはこれまでにも不当な扱いを十分経験してきた。

    心の中ではモウリーニョも同意しているはずだが、残念ながら彼は少し感情的になりすぎたと思う」

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    人種差別主義者は、何よりもまず臆病者である

    悲しいことに、これは単発の事件ではない。ヴィンシウス・ジュニオールは、自身の過失ではないにもかかわらず、あまりにも多くの機会に人種差別問題の中心に立たされてきた。

    しかし、モイゼ・ケアンのチームメイトであるレオナルド・ボヌッチが、ケアンがゴールを祝う際に沈黙と反抗の姿勢でカリアリの観客の前に立ち、試合中ずっと猿の鳴き声のような差別的チャントを浴びせられていた件について、ケアン自身が50％の責任を負うべきだと発言してから、すでに7年が経過している。これはまさに疑問を投げかけるものだ：この間、何か変化はあったのか？ 何か教訓は得られたのか？ リスボンでの恥ずべき光景は、何も変わっていないことを示唆している。なぜなら、モウリーニョをはじめ多くの人々が、今なお本質を理解していないように感じられるからだ。

    問題は祝賀の性質ではない。全く不当な反応こそが問題だ。結果として、焦点は人種差別の被害者を責めることから加害者を訴追することへと移らねばならない。

    ヴィニシウス自身が火曜の夜に記したように、「人種差別主義者は何よりも臆病者だ。彼らは弱さを示すためにシャツを口に押し込む必要がある。だが彼らには、理論上は罰する義務があるはずの者たちによる庇護がある」

    しかし、適切な措置を最終的に講じる責任は、UEFAやその他のサッカー当局だけに負わせるべきではない。むしろ、モウリーニョやサッカー界に存在する同様の愚か者たちには、人種差別と立ち向かう者たちを即座に攻撃するのではなく、支援し始めるという、おそらくさらに重要な責務がある。

