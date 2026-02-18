ジョゼ・モウリーニョの新たな最低行為：ベンフィカ監督、ヴィニシウス・ジュニオールの差別騒動への偽善的で無益な反応で自らを恥じさせる

しかし、ヴィニシウスはすぐにプレスティアニを審判のフランソワ・レテキシエに報告し、レテキシエは10分間試合を中断した。一方、キリアン・ムバペは、ベンフィカのウイングがチームメイトを「猿」と5回呼んだのを自分の耳で聞いたと後に主張した。

「誰もが自分の意見を持つことはできますが、このような行動は容認できません」と、フランス代表のフォワードはミックスゾーンで語った。「私は（プレスティアーニを）人種差別主義者だと言ったのは、彼がそうだと考えるからです。彼はシャツで顔を隠そうとしましたが、彼の顔は嘘をつきません。

「この種の人間はプロの同僚とは言えない。若手選手がサッカー場でこんな言葉を自由に使っていいわけがない。重大な問題だ。今後の展開を見守る」

レアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は試合後、ビニシウスとムバッペの証言を疑う理由は全くないと述べた。しかしUEFAの調査結果を待つ間、プレスティアーニは（好むと好まざるとにかかわらず）有罪が証明されるまでは無罪と推定されるべきであり、本人が公に非難を否定している点は留意すべきだ。

「私は決してビニシウス・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことはなく、彼が聞き間違えたのは不幸な誤解だったことを明確にしたい」と20歳の選手は 水曜朝にインスタグラムで 記した。「 私は誰に対しても人種差別的態度を取ったことはない。 そしてレアル・マドリード選手たちから受けた脅迫を遺憾に思う」

しかし、すでに確かなことはこうだ：ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督は偽善的な道化師であり、リスボンで自らを恥じさせることに成功した。どういうわけか、悪い状況をさらに悪化させたのだ。