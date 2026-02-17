ジョゼ・モウリーニョにはまだ魔法が残っている――ベンフィカ指揮官がレアル・マドリードのチャンピオンズリーグ敗退を画策する中、同クラブ復帰の可能性も否定できない

ベンフィカは予想外の勝利と他試合の結果に頼らねばならず、屈辱的な早期敗退の危機に直面していた。試合開始30分でキリアン・ムバッペのヘディングがレアル・マドリードを先制させた時点で、敗北はほぼ確実と思われた。しかしモウリーニョ監督率いるチームを軽視するのは愚か者だけだ。

ベンフィカは劇的な逆転劇を演じ、ロスタイムに突入する時点で3-2とリードした。しかし、ナポリとパフォスを得失点差で上回り決勝トーナメント進出プレーオフへ進むには、さらに1点が必要だという情報が入り始めた。するとマドリードが自らを救う形で、ラウル・アセンシオとロドリゴが警告累積で退場。驚異的な結末への布石となった。

約40ヤード（約36メートル）の位置からのフリーキックがベンフィカに最後のチャンスをもたらし、ゴールキーパーのアナトリー・トルビンまでもが前線に上がった。フレドリク・アウルスネスが見事なカーブをかけたボールは、まさにトルビンの頭部に直撃。彼はボールを軽く触れてネットに流し込み、大騒ぎを引き起こした。

トルビンはチームメイトに囲まれ、モウリーニョ監督はタッチラインで狂喜乱舞。ベンフィカサポーターを率いて祝勝のチャントを歌い上げると、若いボールボーイをピッチに招き抱擁し、彼に一生の思い出を刻ませた。

「素晴らしいゴールだ。歴史的なゴールだ。スタジアム全体が崩れ落ちそうになるゴールだった。我々がこのゴールを勝ち取るに値していたと思う」と、ポルトガル人指揮官は騒ぎが収まった後に語った。「サッカーでは全てを見たと思っていたが、結局そうではなかった。ベンフィカにとって、レアル・マドリードを破ることは信じられないほどの栄誉だ」

プレーオフで再びレアルと対戦することになったベンフィカは、さらなる栄誉ある勝利を狙う。もしこれを成し遂げれば、モウリーニョが依然として一流監督であることを証明することになる。また、レアルがシャビ・アロンソの後継者として誰を長期的に起用するかをまだ明確にしていないため、ベルナベウでの栄光の夏の帰還への道を開く可能性もある。