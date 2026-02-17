Goal.com
Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
James Westwood

ジョゼ・モウリーニョにはまだ魔法が残っている――ベンフィカ指揮官がレアル・マドリードのチャンピオンズリーグ敗退を画策する中、同クラブ復帰の可能性も否定できない

ジョゼ・モウリーニョほど包囲網の心理を作り出す名手はいない。今シーズンのチャンピオンズリーグ・グループステージ最終節、ベンフィカがエスタディオ・ダ・ルスでレアル・マドリードを迎え撃つ際、チームはほぼ完全に敗北が予想されていた。開幕8試合で5敗を喫し、アゼルバイジャンの弱小クラブ・カラバフにホームで3-2の衝撃的な敗戦を喫していたからだ。

ベンフィカは予想外の勝利と他試合の結果に頼らねばならず、屈辱的な早期敗退の危機に直面していた。試合開始30分でキリアン・ムバッペのヘディングがレアル・マドリードを先制させた時点で、敗北はほぼ確実と思われた。しかしモウリーニョ監督率いるチームを軽視するのは愚か者だけだ。

ベンフィカは劇的な逆転劇を演じ、ロスタイムに突入する時点で3-2とリードした。しかし、ナポリとパフォスを得失点差で上回り決勝トーナメント進出プレーオフへ進むには、さらに1点が必要だという情報が入り始めた。するとマドリードが自らを救う形で、ラウル・アセンシオとロドリゴが警告累積で退場。驚異的な結末への布石となった。

約40ヤード（約36メートル）の位置からのフリーキックがベンフィカに最後のチャンスをもたらし、ゴールキーパーのアナトリー・トルビンまでもが前線に上がった。フレドリク・アウルスネスが見事なカーブをかけたボールは、まさにトルビンの頭部に直撃。彼はボールを軽く触れてネットに流し込み、大騒ぎを引き起こした。

トルビンはチームメイトに囲まれ、モウリーニョ監督はタッチラインで狂喜乱舞。ベンフィカサポーターを率いて祝勝のチャントを歌い上げると、若いボールボーイをピッチに招き抱擁し、彼に一生の思い出を刻ませた。

「素晴らしいゴールだ。歴史的なゴールだ。スタジアム全体が崩れ落ちそうになるゴールだった。我々がこのゴールを勝ち取るに値していたと思う」と、ポルトガル人指揮官は騒ぎが収まった後に語った。「サッカーでは全てを見たと思っていたが、結局そうではなかった。ベンフィカにとって、レアル・マドリードを破ることは信じられないほどの栄誉だ」

プレーオフで再びレアルと対戦することになったベンフィカは、さらなる栄誉ある勝利を狙う。もしこれを成し遂げれば、モウリーニョが依然として一流監督であることを証明することになる。また、レアルがシャビ・アロンソの後継者として誰を長期的に起用するかをまだ明確にしていないため、ベルナベウでの栄光の夏の帰還への道を開く可能性もある。

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-PRESSERAFP

    「ベンフィカのために生きる」

    モウリーニョの評価は近年著しく低下している。かつては数々のタイトルを獲得してきたが、過去8年間で輝かしい経歴に追加されたのは2021-22シーズンのローマでのカンファレンスリーグ優勝のみだ。

    フェネルバフチェでの最後の指揮もほぼ茶番劇だった。チームの成績は平均以上になることはなく、むしろトルコ・スーパーリーグの審判体制やサッカーの全体的な水準に対する彼の率直な批判が、チームのパフォーマンス以上に注目を集めた。9月にブルーノ・ラジェを解任した後、モウリーニョを招聘したベンフィカが彼を雇うに値するとは到底言えまい。

    それでも再会はロマンチックな面があった。モウリーニョは2000年にベンフィカで指揮官キャリアをスタートさせており、前回はクラブ会長との確執でわずか10試合で解任されたため、未完の事業が残っていたのだ。

    「約束は極めて明確だ——私はベンフィカのために、使命のために生きる」と就任会見で宣言した。「重要なのは私ではない——ベンフィカこそが重要だ」。しかしこの言葉は、これまでの習慣を断ち切ることに等しいとすれば、容易には信じがたいものだった。

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    依然として論争を引き起こしている

    モウリーニョは脚光を浴びるのが大好きで、人を怒らせるのを楽しんでいる。これは過去に彼にとって有利に働いた。彼は相手監督を心理的に追い詰め、選手たちは「我々対世界」という彼の哲学に共感した。計算された猜疑心を植え付けることで、ロッカールームの結束感が高まり、外部からのプレッシャーをそらすことができた。

    しかし残念ながら、この手法は持続可能ではなかった。戦術が進化する中、モウリーニョは適応を拒み、鬱屈としていった。その結果、上層部との頻繁な内部対立や、自分の意に沿わない選手への公の非難が頻発した。これが、彼がどのクラブでも実質的に3シーズン以上続かなかった主な理由である（唯一の例外はチェルシーでの最初の任期で、解任される前に4シーズン目を迎えた）。

    したがって、今シーズンもベンフィカでモウリーニョが論争を引き起こし続けていることは、誰にとっても驚きではないだろう。ポルトガルリーグ復帰後わずか2試合目、当時未勝利だったリオ・アヴェをホームに迎えた試合で、ベンフィカは1-1の引き分けに終わった。 試合後、モウリーニョは前半にベンフィカの得点を認めなかった審判を激しく非難。「人格が欠如している」と罵倒した後、最終結果を「甚だ不公平だ」と断じた。

    11月のタッサ・デ・ポルトガル4回戦で3部のアトレティコCPに2-0で辛勝した後、モウリーニョはチームの「貧弱な姿勢」を激しく非難し、もし可能ならハーフタイムに9人交代させていたと述べた。 翌月にはブラガとのリーグ戦2-2の引き分け後、再び審判団に怒りをぶつけた。ベンフィカが「明らかなゴールを3点も奪った」と主張し、VAR室での「不可解な」対応が自チームを損なったと訴えた。モウリーニョはこうした暴言が周囲の人間を遠ざけるだけだという教訓を、明らかにまだ学んでいないようだ。

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    緊迫した練習場での衝突

    モウリーニョ監督も最近ではサポーターからそれほど愛されていない。実際、1月には約200人のベンフィカ・ウルトラスがクラブのセイシャル練習場へ押しかけ、クラブの進路に対する「高まる不満」を表明した。彼らはモウリーニョ監督、主力DFニコラス・オタメンディ、テクニカルディレクターのシマオ・サブロサとの面会を認められ、1時間にわたる「緊張した」議論の中で自らの感情を伝えた。

    抗議は平和的に行われたものの、最終的なメッセージは明確だった——結果を早急に改善せよ。これはリーグカップ準決勝でブラガに1-3で敗れ、ポルトガルカップ準々決勝ではポルトに1-2で敗れた直後の反応として、全く理解できるものだった。前者の敗戦後、モウリーニョは選手たちに練習場で寝るよう命じた——これもまた恥知らずな注目を集める策略だった。

    ベンフィカのルイ・コスタ会長もモウリーニョ監督の立場を明確にするため声明を発表せざるを得なかった。63歳の監督を解任する可能性を直接問われると、コスタ会長は「いいえ。彼は優秀な監督であり、すでにそれを証明している。今シーズンは容易ではない。監督交代？それはありえない」と答えた。

    コスタの支持に勇気づけられたのか、あるいはベンフィカサポーターの行動に刺激されたのか、モウリーニョはその後、危険な海域から船を遠ざけつつ、かつての威勢を取り戻しつつある。

  • benfica-jose-mourinho(C)Getty Images

    「今なお最高のひとつ」

    ベンフィカは全大会通算で過去7試合中5勝を挙げ、その過程で14得点を記録している。モウリーニョ率いるチームはポルトガル1部首位ポルトに7ポイント差まで迫り、優勝を果たすには途方もない努力と大きな幸運が必要だが、少なくとも新たな希望が芽生えている。

    またモウリーニョ監督指揮下のリーグ戦では18試合無敗を継続中であり、ポルトガル1部での敗戦は2001-02シーズン（当時ポルト監督）以来ない。特に開幕戦でカラバフに敗れた後での就任、戦力層の薄さを考慮すれば、チャンピオンズリーグプレーオフ進出は真の偉業と言える。

    イーグルスはアムステルダムでアヤックスを楽に下し、セリエA王者ナポリの首を取った。モウリーニョは長年の宿敵アントニオ・コンテに勝利した後、欧州王者15回のレアル・マドリードを打ち破った。つまり、モウリーニョの衰退は大きく誇張されていたようだ。

    元レアル・マドリードとポルトのセンターバック、ペペも『ア・ボラ』紙にこう語っている。「私は彼に指導を受けた。彼の能力を知っている。彼は優れた監督であり、ベンフィカの勝利のために全力を尽くすだろう。 モウリーニョは何も失っていない。彼は今もモウリーニョだ。経験から言えることだが、歳月は多くのことを教えてくれる。我々は血や心ではなく、理性に重きを置くようになる。モウリーニョはこの点を高めてきた。今や彼はより…落ち着いているというより、はるかに思慮深い監督だ」

    元ベンフィカDFでモウリーニョの教え子でもあるセルジオ・ヌネスは同誌にこう語った。「モウリーニョは今も世界最高峰の一人だ。経験と戦略的思考を持ち、いつどう動くべきかを知っている。 多くの人々が彼が変わったと思っているにもかかわらず、私は今も彼を尊敬し続けている。彼のやり方は相変わらず好きだし、彼には全てが揃っていると主張する。彼はベンフィカに必要な存在だった。クラブは少し眠っていた。いつも同じことの繰り返しのように見えた。彼によって衝撃が生まれ、もっと成し遂げたいという意欲が湧いた。彼は未来のベンフィカを築いている。今年は大きなことを成し遂げたいと思っている」

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    ペレスの「究極の目標」

    問題は、モウリーニョがベンフィカに自身の将来を見出しているかどうかだ。もし今後数ヶ月で「大きな成果」を挙げれば、欧州のトップクラブが再び彼に接近し、忠誠心を試す可能性は十分にある。アスレティック誌によれば、契約にはシーズン終了後10日以内に発動可能な相互解除条項が含まれており、現監督アルバロ・アルベロアの続投が夏以降不透明な状況下では、マドリード復帰が自然な選択肢となり得る。

    火曜日にリスボンで行われるレアル・マドリードとのプレーオフは、モウリーニョにとって最後のオーディションと見なされる可能性すらある。実際、アルベロアでさえ元監督が唯一無二の存在だと認めており、記者団にこう語っている。「ジョゼのような人物は二度と現れない…彼を真似ようとする者は皆失敗する。もし私がジョゼ・モウリーニョになろうとしたら、見事に失敗するだろう」

    モウリーニョの挑発術は2010年から2013年にかけてレアル・マドリードを率いた時期に頂点に達し、ペップ・グアルディオラとのタッチライン上の対決はまさに興行価値の高いものだった。 グアルディオラ率いるバルセロナはリオネル・メッシの輝きに支えられ圧倒的な強さを見せたが、マドリードは屈しなかった。モウリーニョは17回のクラシコで5勝6分けを記録し、クラブを去る際にはリーガ優勝とコパ・デル・レイ制覇をもたらした。クリスティアーノ・ロナウドを世界最強のストライカーへと変貌させた功績は言うまでもない。

    彼は今もマドリードの運営全体を統括する人物から尊敬と称賛を受けている。「フロレンティーノ会長が『君のような実力者がクラブに戻ってきて非常に嬉しい』とメッセージをくれた。レアル・マドリードの会長本人からそう言ってもらえた」と、モウリーニョはベンフィカでの就任会見で語った。

    したがって、ペレス会長の「究極の目標」がモウリーニョの復帰だとするスペイン報道を信じるのは容易だ。バイエル・レバークーゼンで偉業を成し遂げた進歩的な監督でありながら、巨大なエゴを持つ世界クラスの選手たちを指導する経験に欠けていたアロンソとは対照的に、モウリーニョはベルナベウのロッカールームで即座に尊敬を集めるだろう。

  • FBL-EUR-C1-REALMADRID-TOTTENHAMAFP

    連続優勝者が必要

    現時点では、モウリーニョはアルベロアの後任候補としての可能性を控えめに語っている。「メロドラマは私に期待しないでくれ。良いメロドラマもあるが、非常に長いんだ」と、1月にマドリード移籍説を問われた際、スポーツTVにこう語った。「1、2話見逃すと、もう筋がわからなくなる。私に期待しないでくれ。だって私はメロドラマを見ないからな」

    これは、ベンフィカで手掛けているプロジェクトを不安定にするリスクを冒そうとはしない、賢明な人物による典型的な辛辣な反応だった。しかし、レアルが正式にアプローチしてきた場合、モウリーニョが心変わりしないというわけではない。

    ESPN は、2026 年のワールドカップ後にロベルト・マルティネスの契約が満了すると、ポルトガルサッカー連盟 (FPF) がモウリーニョに契約を提示する可能性が高いと報じており、モウリーニョは夏にマドリードとポルトガルのどちらかを選択することになるかもしれない。母国の指揮を執ることはモウリーニョにとって魅力的な選択肢だが、マドリードで 2 度目の挑戦を果たせば、彼は再びサッカー界の頂点に立ち、見事な復活を遂げることができるだろう。

    2018年にマンチェスター・ユナイテッドを去って以来、トッテナム、ローマ、フェネルバフチェで指揮を執ってきたモウリーニョは、そのレベルでの仕事から遠ざかっている。彼やペレスが何を言うかに関わらず、ベンフィカも現代の真の強豪とは言い難い。

    レアル・マドリードには、再び連続優勝を成し遂げた指揮官が必要だ。たとえ現在、リーガ首位でハンジ・フリック率いるバルセロナを追い抜いたとはいえ。王者とレアルの2ポイント差は両チームの真の実力を反映していない。バルサには明確なアイデンティティがあり全員が同じ方向を向いているが、アルベロア（レアル監督）は儚い個人の瞬間頼みだ。

    もし誰かがマドリードのチームをまとめ上げ、ムバッペやビニシウス・ジュニアらにボール保持時以外の役割を果たさせるなら、それはモウリーニョだ。ベンフィカでのさらなるチャンピオンズリーグ奇跡が、彼をこの職の最有力候補に押し上げるだろう。

