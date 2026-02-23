Getty/GOAL
ジョアン・ラポルタ会長、リオネル・メッシが2023年バロンドール授賞式で挨拶を拒んだと主張 バルセロナのレジェンドとの「緊張した」関係に言及
メッシは2021年の夏、涙ながらにバルセロナに別れを告げた
ラポルタは、2021年の感情的な別れを背景に、バルサのアイコンとの関係が「緊張した」ものになっていることを認めている。その夏、財政難に苦しむバルサは、史上最高の選手であるメッシにカタルーニャを離れることを余儀なくさせた。
バルサは契約延長のための資金が不足していたものの、当初、新たな契約条件がまとまるまでメッシが無償でプレーすることに同意することを望んでいた。彼はフリーエージェントとしてパリ・サンジェルマンへ移籍し、感動的な別れの記者会見で多くの涙を流した。そして、彼を世界的なスーパースターへと押し上げたクラブとのプロとしての関係を断ち切らざるを得なかった者たちを、なかなか許すことができないでいる。
暴露：メッシ、2023年バロンドールでラポルタを無視
メッシとラポルタはその後も顔を合わせているが、その場の雰囲気は依然として緊張したままだ。ラポルタ自身もそれを認め、カタルーニャ・ラジオに対し、最も華やかな表彰式で起きた驚くべき冷遇についてこう語っている。「メッシとの関係は以前とは違う」
バロンドール授賞式では、私が挨拶に行ったのに、彼は挨拶すべきではないと感じたという出来事もありました。その後、多少の和解はあり、今後もこれが続くことを願っています。関係はぎくしゃくしていますが、彼はバルセロナのレジェンドです」
バルセロナ、カンプ・ノウにメッシの像を計画
ラポルタがメッシとの強固な絆が崩壊したことを認めたのは今回が初めてではない。両者はカンプ・ノウで数多くの幸福な時を共に過ごしてきた。彼は南米の史上最高の選手が精神的故郷から追い出されたことを後悔している。
ラポルタは以前La2CATにこう語っている。「私はバルサのファンであり、何よりも優先されるのはクラブという組織だ」。さらに、メッシがパリに移籍した後の4年間で、彼とたった一度しか話さなかったことを明かした。「彼が去った後、誕生日に電話をし合った。アレハンドロ（エチェバリア）が取り持った。愛情のこもった会話だったが、何の結果も生まず、この件は私を悲しませた」。
メッシが今もバルサへの愛情を隠そうとしないことから、プロとしての関係が修復される可能性はある。彼は引退後、妻アントネラと共にカタルーニャに戻る意向を表明している。
親善試合やエキシビションマッチが実現すれば、引退前にもう一度カンプ・ノウのピッチに立つ可能性もある。一方バルセロナは、クラブ史上最高の選手を称える銅像をいずれ建立する計画を進めている。
メッシ、MLS優勝のインテル・マイアミに加入しアメリカへ
メッシは最近、カンプ・ノウに密かに訪れ、そこで行われた再建工事の様子を見て回った。ラポルタ会長はカタルーニャ・ラジオに対しこう付け加えた。「アルゼンチン代表がここで試合をしていたので、彼がバルセロナにいることは知っていたが、他の理由については何も知らなかった。メッシがピッチに立ちたいと思うなら、可能な限り入場を許可すべきなのは明らかだ。 ここは彼のホームだ。そして実際にそうなった。
「レオにはクライフやクバラのようにカンプ・ノウに像が立つべきだ。彼には賛辞がふさわしく、スタジアムが完全に完成し10万人以上収容可能になった時が、その適切な時期だと我々は考えている」
現在、メッシはアメリカでの評価を高めることに注力している——2023年にインター・マイアミと契約したのだ。彼は前シーズン、チームを歴史的なMLSカップ優勝に導き、今夏アルゼンチン代表としてワールドカップ連覇を目指すため、2026年に競技復帰を果たした。
