ジョアン・ラポルタ会長、リオネル・メッシが2023年バロンドール授賞式で挨拶を拒んだと主張　バルセロナのレジェンドとの「緊張した」関係に言及

ラポルタは、2021年の感情的な別れを背景に、バルサのアイコンとの関係が「緊張した」ものになっていることを認めている。その夏、財政難に苦しむバルサは、史上最高の選手であるメッシにカタルーニャを離れることを余儀なくさせた。

バルサは契約延長のための資金が不足していたものの、当初、新たな契約条件がまとまるまでメッシが無償でプレーすることに同意することを望んでいた。彼はフリーエージェントとしてパリ・サンジェルマンへ移籍し、感動的な別れの記者会見で多くの涙を流した。そして、彼を世界的なスーパースターへと押し上げたクラブとのプロとしての関係を断ち切らざるを得なかった者たちを、なかなか許すことができないでいる。