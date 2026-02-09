ジョアン・ラポルタがバルセロナ会長を「辞任」した理由―選挙を控えて―解説

ラポルタは圧倒的な本命として選挙戦に臨むが、無競争での当選は叶わないだろう。対抗馬は4人に膨れ上がり、ビクトル・フォントが再び主要な対抗馬として浮上している。2021年の選挙でラポルタ（得票数30,184票）に次ぐ16,679票で2位となったフォントは、過去5年間にわたり近代化と財政健全化を掲げた政策基盤を築いてきた。

フォンに加え、マルク・シリア、シャビエル・ビジャホアナ、ジョアン・カンプルビの3名も立候補を表明している。ただし立候補表明は第一歩に過ぎない。3月の投票用紙に名前を載せるには、各候補者が難関とされる署名収集段階を突破しなければならない。

ラポルタを含む全候補者は、立候補を支持するクラブ会員からの有効署名2,321筆を提出する必要がある。この基準はしばしば選別機能を果たし、真の草の根支持を持つ候補のみを残す。過去の選挙では数多くの「予備候補」がこのハードルで脱落しており、署名争奪戦はサポーター層における反ラポルタ感情の真価を測る最初の試金石となるだろう。