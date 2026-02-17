ジュード・ベリンガムの負傷は当初の懸念より深刻で、レアル・マドリードのスター選手はワールドカップ前のイングランド代表最終合宿を欠場する見込み

ベリンガムがイングランド代表で先発出場したのは、2025年6月以降では昨年11月のアルバニア戦がわずか1試合のみ。昨夏に肩の手術を受けたため、今シーズンの開幕が遅れた。

スリーライオンズの指揮官トゥヘルとの仕事上の関係に疑問が呈されており、要求の厳しいドイツ人戦術家は「名声だけでワールドカップの出場枠を与えることはしない」と主張している。

ベリングハムの体調についてトゥヘル監督はこう語った。「クラブ側は回復期間の見通しについてやや慎重な姿勢だ。ジュードは自らを追い込んでいる。我々が知る彼らしく、強い意志とプロ意識の持ち主だ。3月の代表招集に向けてあらゆる手段を尽くすだろう」

「もちろん我々は連絡を取り合っている。それは当然のことだ。彼の回復を心から願っている。我々にできることは何でも支援する。これは時間との戦いだ。個人的には楽観視しているが、確信は持てない」