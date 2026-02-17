Getty
ジュード・ベリンガムの負傷は当初の懸念より深刻で、レアル・マドリードのスター選手はワールドカップ前のイングランド代表最終合宿を欠場する見込み
ベリンガムは涙ながらにリーガ・エスパニョーラの試合を去った
ベリンガムは2月1日のラ・リーガ、ラージョ・バジェカーノ戦で負傷退場した。試合開始から10分も経たぬうちに崩れ落ち、涙を流しながらピッチを去った。ルーズボールを追いかける際に地面に倒れ込んだのだ。
ベリンガムが深刻な損傷を負ったことは即座に明らかだった。精力的なプレイメーカーは左脚を押さえ込んだまま倒れ込んだ。レアル・マドリードは直ちに医療検査を実施し、手術の必要はないと判断された。
ベリンガムがレアル・マドリードとイングランド代表で欠場する可能性のある試合
当初の回復見通しではベリンガムは約5週間の離脱となる可能性が示されていたが、レアル・マドリードはチームの象徴的存在である背番号5が3月2日の地元ライバル、ヘタフェ戦に間に合うと確信していたとされる。
しかし英紙ザ・サンによれば、リハビリ計画は大幅に長期化する見通しで、ベリンガムのコンディションには一切のリスクを取らない方針。現在では4月上旬まで離脱が続く可能性が報じられている。
この長期離脱により、3月下旬に予定されているイングランド代表のウルグアイ戦と日本代表戦を欠場することになる。これらの試合は、ワールドカップに向けた準備に入る前の代表戦最後の機会となる。
ベリンガムはまた、レアル・マドリードのリーガ優勝争いにおける重要な試合、そしてジョゼ・モウリーニョ率いるベンフィカとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ（2試合）の両方にも出場できない見込みだ。欧州カップ戦の決勝トーナメント1回戦（レアル・マドリードがマンチェスター・シティと対戦する可能性がある）に間に合わない可能性もある。
トゥヘル監督、ベリンガムのコンディションについて最新情報を発表
ベリンガムがイングランド代表で先発出場したのは、2025年6月以降では昨年11月のアルバニア戦がわずか1試合のみ。昨夏に肩の手術を受けたため、今シーズンの開幕が遅れた。
スリーライオンズの指揮官トゥヘルとの仕事上の関係に疑問が呈されており、要求の厳しいドイツ人戦術家は「名声だけでワールドカップの出場枠を与えることはしない」と主張している。
ベリングハムの体調についてトゥヘル監督はこう語った。「クラブ側は回復期間の見通しについてやや慎重な姿勢だ。ジュードは自らを追い込んでいる。我々が知る彼らしく、強い意志とプロ意識の持ち主だ。3月の代表招集に向けてあらゆる手段を尽くすだろう」
「もちろん我々は連絡を取り合っている。それは当然のことだ。彼の回復を心から願っている。我々にできることは何でも支援する。これは時間との戦いだ。個人的には楽観視しているが、確信は持てない」
ベリンガムはそれでも選ばれるのか？
ベリンガムは3月の国際試合に出場するか否かに関わらず、ワールドカップ招集される見込みだ。試合の流れを変える能力は疑いようがない。
元イングランド代表FWマイケル・オーウェンは最近、レアル・マドリードの「ガラクティコ」が代表に招集されるか問われGOALにこう語った。「ジュード・ベリンガムが万全なら、私は彼に場所を用意するだろう。彼はイングランド最高の選手というだけでなく、世界最高の選手の一人だ。トゥヘル監督が10番タイプの選手をワイドポジションに押し出して彼を組み込むかどうかが鍵となる」
「全員が完璧なコンディションで最高のプレーをしているなら、私にとってジュード・ベリンガムはそのポジションで国内最高の選手だ。だが、その前にいくつかの条件や懸念材料がある」
イングランド代表はフロリダ遠征前にアメリカ本土でニュージーランドとコスタリカとの親善試合を2試合行う予定であり、ベリンガムが代表復帰を果たす機会となるだろう。
2028年まで契約延長したトゥヘル監督は、6月17日にテキサス州ダラス・カウボーイズNFLフランチャイズの本拠地でクロアチアと対戦するイングランド代表のワールドカップ挑戦の幕開けを指揮する。
