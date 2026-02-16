Getty
ジュード・ベリンガムが「役割を交換したい」と明かした意外な選手と、評価が低いと考える選手を指名
ベリンガムの潜在的なスポーツ交換
ベリンガムはローレウス・スポーツのInstagramページでインタビューに応じ、もし可能なら誰と立場を交換したいか尋ねられた。唯一の条件は、サッカー以外の競技の選手でなければならないというものだった。
ベリンガムはイングランドのクリケット選手ベン・ストークスを選択。また、リヴァプール元主将ジョーダン・ヘンダーソンを「正当な評価を得られていない選手」として挙げた。
元ボルシア・ドルトムントのスターは、自身のサッカー人生における最大の後悔についても言及した。それは、シグナル・イドゥナ・パークでプレーしていた最終日にブンデスリーガ優勝を逃したことである。
ベリンガムの負傷問題
ベリンガムは2026年ワールドカップに間に合うよう、ハムストリングの負傷からの回復に向けて時間との戦いを強いられている。
新契約を結んだイングランド代表のトゥヘル監督は、UEFAネーションズリーグの抽選会でベリンガムについて問われるとこう語った。「クラブ（レアル・マドリード）は回復期間の見通しについてやや慎重だ。ジュードは自ら回復を急いでいる。我々が知る彼らしく、強い意志とプロ意識を持っている。
「彼は3月の代表戦に間に合うようあらゆる手段を尽くすだろう。当然ながら我々は連絡を取り合っている。それは当然のことであり、彼の回復を願っている…我々にできることは何でも支援する。まさに時間との戦いだ」
ドイツ人指揮官はさらに、3月のウェンブリーでの試合が控え選手を観察する機会となることに触れ、「個人的には（ベリンガムの回復について）楽観的だ。だが確信は持てない」と述べた。
イングランド代表のポジション争いが激化している
ベリンガムはトゥヘル監督の先発メンバー入りをかけて激しい競争に直面している。モーガン・ロジャース、コール・パーマー、フィル・フォーデン、モーガン・ギブス＝ホワイトらが10番ポジションを争っているのだ。
元イングランド代表FWマイケル・オーウェンはGOALに対し、スリーライオンズの攻撃的ポジション争いと、トゥヘル監督が複数の創造的選手を先発に起用する可能性について語った。「モーガン・ロジャースが最有力候補だろう。最近トゥヘル監督のお気に入りだ。監督は彼を高く評価しているようだ」
「ジュード・ベリンガムが万全なら彼にも出場機会を与えるだろう。彼はイングランド最高の選手というだけでなく、世界最高峰の選手の一人だ。トゥヘル監督が10番タイプの選手をワイドポジションに押し上げてでも起用するかどうかが鍵となる。
「左サイドで確実に先発する選手はいるか？候補は数名いる。もしこの10番タイプの選手のうち2人が非常に好調なら、誰かを左サイドに押し上げる可能性はあるか？
「全員が完全にフィットし、最高の状態でプレーしているなら、私にとってジュード・ベリンガムがそのポジションで国内最高の選手だ。だが、その前にいくつかの条件や懸念材料がある」
次に何が来る？
レアル・マドリードの次戦は、週半ばに行われるチャンピオンズリーグプレーオフのベンフィカ戦となるが、ベリンガムはその試合に出場できる状態にはない。
イングランド代表は、3月の国際試合にベルリンガムが招集されるかどうかに関わらず、彼を招集すると見られている。彼のこれまでの実績は、招集を正当化するに十分なものである。スリーライオンズはフロリダで2試合を消化し、6月17日のクロアチア戦を皮切りにワールドカップ優勝を目指す大会に向けた準備を整える予定だ。
