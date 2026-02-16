ベリンガムは2026年ワールドカップに間に合うよう、ハムストリングの負傷からの回復に向けて時間との戦いを強いられている。

新契約を結んだイングランド代表のトゥヘル監督は、UEFAネーションズリーグの抽選会でベリンガムについて問われるとこう語った。「クラブ（レアル・マドリード）は回復期間の見通しについてやや慎重だ。ジュードは自ら回復を急いでいる。我々が知る彼らしく、強い意志とプロ意識を持っている。

「彼は3月の代表戦に間に合うようあらゆる手段を尽くすだろう。当然ながら我々は連絡を取り合っている。それは当然のことであり、彼の回復を願っている…我々にできることは何でも支援する。まさに時間との戦いだ」

ドイツ人指揮官はさらに、3月のウェンブリーでの試合が控え選手を観察する機会となることに触れ、「個人的には（ベリンガムの回復について）楽観的だ。だが確信は持てない」と述べた。