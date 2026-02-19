ジュリアン・アルバレス、プレミアリーグ復帰への姿勢を明かす　アーセナルが元マンチェスター・シティFWをターゲットに

マドリードのFWアルバレスは、イングランド復帰に関する憶測が飛び交う中、移籍先に関する意向を明らかにしたと報じられている。元マンチェスター・シティのエースは先月アーセナル移籍を検討していると噂され、推定移籍金は約8700万ポンドとされている。 アーセナルは、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドと共に、この26歳のワールドカップ優勝者を獲得したいプレミアリーグクラブの一つと見られていた。しかし最近の報道によれば、アルゼンチン人選手は現時点で必ずしも英国復帰を望んでいるわけではないという。

スペイン紙『スポルト』によれば、 アルバレスはディエゴ・シメオネ監督率いるチームを離れる場合、バルセロナへの移籍を優先するとされる 。イングランドのクラブから強い関心が寄せられているにもかかわらず、同FWはスペイン残留を望んでいると報じられている。これはアーセナルが確かな決定力を備えたストライカー獲得を目指す上で痛手となるが、バルセロナが巨額の移籍金支払いに苦慮していることは、依然としてアーセナルにとって追い風となり得る。 一方、アトレティコは獲得希望クラブを牽制するため、アルヴァレスに新契約を提示して自チームの資産を守る動きを見せている。現在の契約は2030年まで有効だが、それでもクラブは動き出したようだ。