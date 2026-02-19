(C)Getty images
ジュリアン・アルバレス、プレミアリーグ復帰への姿勢を明かす アーセナルが元マンチェスター・シティFWをターゲットに
アルバレスはスペイン語を好むことを明らかにした
マドリードのFWアルバレスは、イングランド復帰に関する憶測が飛び交う中、移籍先に関する意向を明らかにしたと報じられている。元マンチェスター・シティのエースは先月アーセナル移籍を検討していると噂され、推定移籍金は約8700万ポンドとされている。 アーセナルは、チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドと共に、この26歳のワールドカップ優勝者を獲得したいプレミアリーグクラブの一つと見られていた。しかし最近の報道によれば、アルゼンチン人選手は現時点で必ずしも英国復帰を望んでいるわけではないという。
スペイン紙『スポルト』によれば、 アルバレスはディエゴ・シメオネ監督率いるチームを離れる場合、バルセロナへの移籍を優先するとされる 。イングランドのクラブから強い関心が寄せられているにもかかわらず、同FWはスペイン残留を望んでいると報じられている。これはアーセナルが確かな決定力を備えたストライカー獲得を目指す上で痛手となるが、バルセロナが巨額の移籍金支払いに苦慮していることは、依然としてアーセナルにとって追い風となり得る。 一方、アトレティコは獲得希望クラブを牽制するため、アルヴァレスに新契約を提示して自チームの資産を守る動きを見せている。現在の契約は2030年まで有効だが、それでもクラブは動き出したようだ。
アトレティコ、アルバレスの将来について強硬姿勢を堅持
エミレーツ・スタジアムやカンプ・ノウへの移籍の可能性を巡る根強い噂にもかかわらず、アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレソ会長は退団説を完全に否定した。エジプトの放送局ウィンウィンに対し、セレソ会長は次のように述べた。「フリアンはアトレティコ・マドリードと契約中の選手であり、彼は満足している。 バルサから正式な移籍オファーは一切届いておらず、それ以上言うことはない」と断言した。このバルセロナへの強硬なメッセージは、リーグ戦での得点不振にもかかわらず、クラブが看板選手の売却に全く関心がないことを示唆している。
ディエゴ・シメオネ監督も、冬の期間に調子を落としているスター選手を擁護した。アルゼンチン人選手の得点不足について問われると、苛立ったシメオネ監督はこう言い返した。「マジで？ そんな質問を本気でしているのか？ジュリアン・アルバレスは彼の名声、持つ権威、築いてきたキャリアが物語っている。それが真実だ」と述べた。11月以降得点こそ途絶えているが、監督の信頼は揺るぎない。
アーセナルがインテルの注目選手を追跡
同様に、インテルはアーセナルが若手ストライカーのピオ・エスポジートに接触するのを阻止する計画を立てていると報じられている。20歳のエスポジートはインテルでブレイクシーズンを迎え、32試合で7得点6アシストを記録している。スペツィアでの実り多いレンタル期間を経てインテルのトップチームに昇格したイタリア代表選手の活躍は、エミレーツ・スタジアムのスカウト部門の目に留まったようだ。
イタリアメディア『トゥットスポルト』によれば 、アーセナルの関心を背景にインテルは同FWの契約延長を進めている。クラブは既にこの有望ストライカーの残留に本腰を入れており、過去12ヶ月で急騰した彼の価値を踏まえ、プレミアリーグの強豪クラブからの引き抜きを防ぐため長期契約で縛りつけようと躍起だ。 アーセナルにとって、エスポジートは爆発的な成長が期待される若き有望株の典型と言える。
アーセナル、テューダー監督の初陣に警戒
アーセナルはトッテナム監督としての初陣となるイゴール・トゥドールに試練を与えることを狙っており、スパーズはライバルの優勝争いを妨害しようと狙っている。国内タイトル争いの最中、北ロンドンの強豪クラブは攻撃陣の補強に向け市場を注視している。常に名前が挙がっているのが元マンチェスター・シティのスター、アルバレスだ。彼はエティハドを離れ、アトレティコ・マドリードでシメオネ監督の下でプレーしている。
