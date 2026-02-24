Getty Images
翻訳者：
「ジャンルーカ・プレスティアニは人種差別主義者ではない」－ベンフィカ会長、ビニシウス・ジュニオールとの衝突後のアルゼンチン人ウインガーへの「不当な」出場停止処分を非難
UEFAが第2戦を前に措置を講じる
この論争は、先週行われたチャンピオンズリーグプレーオフ1stレグのリスボンでの試合で、ブラジル人選手ヴィニシウス・ジュニアが先制点を決めた直後、プレスティアーニが同選手と激しい口論になった事件に端を発している。UEFAは調査を開始し暫定的な1試合出場停止処分を下したが、コスタ監督は事実関係が明らかになる前に選手の品性が不当に貶められていると主張している。 元ACミランの司令塔は記者団に対し、クラブが20歳の選手を全面的に支持していることを明らかにした。
- AFP
コスタはプレスティアーニが「人種差別主義者ではない」と保証する
スペイン行きのフライトを前に空港でメディアに対応したコスタは、処分内容とそのタイミングに対する不満を表明した。「現場にいなかったため、何が発言されたかは把握していない。あの状況では様々なことが語られる可能性がある。人種差別主義者というレッテルを貼られている選手の発言を我々は信じている。彼は人種差別主義者とは程遠い人物だ」と述べた。
「我々は常に選手を守り、我々の行動の全てを選手に伝えてきた。今こうして発言するのは、たとえ最終決定でなく不当だとしても、我々の見解では決定が下されたからだ。手続きが完了する前に会長が発言するのは正当ではなかった。結局、判決はなく出場停止処分だけだったが、進行中の件について話す意味はなかった」
ベンフィカ、フェデ・バルベルデの「攻撃的行為」を指摘
自チームの選手を擁護する一方で、コスタはレアル・マドリード選手の行動に関する二重基準とも見なす問題にも言及した。具体的には、フェデリコ・バルベルデとサミュエル・ダールを巡る事件を指摘。ウルグアイ人選手がスウェーデン人選手の厳しいマークを振り切るためパンチを繰り出したとされる。ベンフィカがUEFAに抗議したにもかかわらず、バルベルデは処分を免れ第2戦に出場予定であり、この決定はリスボンの首脳陣の反感を買っている。
コスタは、バルベルデの件を「プレスティアーニの件を覆すための話題そらし」ではなく「スポーツマンシップの公平性」を示す例として挙げたことを即座に説明し、次のように述べた。「両者は別問題であり、プレスティアーニの件を無効にするために別の事例を利用したいわけではない。しかしホームゲームでの出来事を忘れてはならない。バルベルデには明らかな攻撃行為があり、彼はこの試合に出場すべきではない」
- (C)Getty Images
モウリーニョ不在にもかかわらず揺るぎない信念
ベンフィカにとっての課題は極めて困難だ。特に、ベンチから指揮を執るジョゼ・モウリーニョが出場停止処分を受けている状況ではなおさらである。元レアル・マドリード監督は第1戦で退場処分を受け、古巣の一つである相手チームに対し、1-0の合計スコアを覆そうとする自チームの試合をスタンドから観戦せざるを得ない。しかしコスタは自信を失っておらず、今シーズンのリーグ戦において既にこのスペインの強豪を一度破っている事実を皆に思い出させている。
「この試合の難しさを改めて指摘する必要はない。ベルナベウでの逆転は極めて困難だが、我々の野心と信念は揺るぎない。今年すでにその味を経験している。全戦力を投入してこの試合に臨み、任務を遂行できることを願っている」と彼は締めくくった。
広告