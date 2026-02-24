「ジャンルーカ・プレスティアニは人種差別主義者ではない」－ベンフィカ会長、ビニシウス・ジュニオールとの衝突後のアルゼンチン人ウインガーへの「不当な」出場停止処分を非難

スペイン行きのフライトを前に空港でメディアに対応したコスタは、処分内容とそのタイミングに対する不満を表明した。「現場にいなかったため、何が発言されたかは把握していない。あの状況では様々なことが語られる可能性がある。人種差別主義者というレッテルを貼られている選手の発言を我々は信じている。彼は人種差別主義者とは程遠い人物だ」と述べた。

「我々は常に選手を守り、我々の行動の全てを選手に伝えてきた。今こうして発言するのは、たとえ最終決定でなく不当だとしても、我々の見解では決定が下されたからだ。手続きが完了する前に会長が発言するのは正当ではなかった。結局、判決はなく出場停止処分だけだったが、進行中の件について話す意味はなかった」