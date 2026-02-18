ジャンニ・インファンティーノFIFA会長、ヴィニシウス・ジュニオールへの人種差別的虐待疑惑に「衝撃と悲しみ」を表明し「全面的な連帯」を表明

ヴィニシウスがブラジルで試合唯一の得点を挙げ、レアル・マドリードがベンフィカとのプレーオフ決勝トーナメント第1戦で1-0の勝利を収める原動力となった。しかしこの試合は、ジャンルーカ・プレスティアーニによる人種差別的発言疑惑で汚された。ヴィニシウスがアルゼンチン人選手の言動を審判に告発したことで、審判団は反人種差別プロトコルを発動した。

試合は10分間中断した後再開されたが、ベンフィカとジョゼ・モウリーニョ監督はその後、この事件への対応について批判を浴びている。

ベンフィカはプレスティアニが「誹謗中傷」の被害者だと主張。一方モウリーニョ監督は、ビニシウスのゴールパフォーマンスが暴言を誘発したかのような発言をし、同クラブが人種差別的であるはずがないと主張。その根拠として、同クラブのレジェンドであるエウゼビオの存在を挙げた。