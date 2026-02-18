Getty Images
ジャンニ・インファンティーノFIFA会長、ヴィニシウス・ジュニオールへの人種差別的虐待疑惑に「衝撃と悲しみ」を表明し「全面的な連帯」を表明
レアル・マドリードの勝利、人種差別疑惑で汚される
ヴィニシウスがブラジルで試合唯一の得点を挙げ、レアル・マドリードがベンフィカとのプレーオフ決勝トーナメント第1戦で1-0の勝利を収める原動力となった。しかしこの試合は、ジャンルーカ・プレスティアーニによる人種差別的発言疑惑で汚された。ヴィニシウスがアルゼンチン人選手の言動を審判に告発したことで、審判団は反人種差別プロトコルを発動した。
試合は10分間中断した後再開されたが、ベンフィカとジョゼ・モウリーニョ監督はその後、この事件への対応について批判を浴びている。
ベンフィカはプレスティアニが「誹謗中傷」の被害者だと主張。一方モウリーニョ監督は、ビニシウスのゴールパフォーマンスが暴言を誘発したかのような発言をし、同クラブが人種差別的であるはずがないと主張。その根拠として、同クラブのレジェンドであるエウゼビオの存在を挙げた。
インファンティーノ：人種差別には一切の余地はない
FIFAのインファンティーノ会長は水曜日、この件について見解を表明した。「SLベンフィカ対レアル・マドリードCFのUEFAチャンピオンズリーグ試合で、ヴィニシウス・ジュニオール選手に対する人種差別的行為が疑われる事件を目撃し、衝撃と悲しみを覚えた。
「我々のスポーツや社会において人種差別が許容される余地は絶対にない。関係する全てのステークホルダーが行動を起こし、責任ある者たちに説明責任を果たさせる必要がある。
FIFAでは、「人種差別反対グローバル・スタンド」および「選手の声パネル」を通じて、選手、役員、ファンが尊重され保護されるよう、また事件発生時には適切な措置が取られるよう取り組んでいます。
フランソワ・ルテキシエ審判が、腕のジェスチャーで試合を中断し、状況に対処することで、反人種差別プロトコルを発動したことを称賛します。
FIFAとサッカー界は、人種差別やあらゆる形態の差別の被害者に全面的な連帯を示します。私はこれからも繰り返し訴え続けます。人種差別にノーを！あらゆる形態の差別にノーを！」
元プレミアリーグ審判員が「不器用な」発言を謝罪
元プレミアリーグ審判員のマーク・クラッテンバーグも、生放送で意見を求められた際の言葉遣いが批判の対象となった。
試合中断中に発言したクラッテンバーグは、Amazon Primeの視聴者に向けてこう語った。「ヴィニシウス・ジュニオールが主審に近づいた時点で、主審はプロトコルに従わなければならない。UEFAが定めたルールを遵守する必要があるのだ。
「この状況における問題は、ビニシウス・ジュニア自身が状況を悪化させたことだ。彼は審判にとって難しい状況を作り出した。
素晴らしいゴールを決めた後、彼は確かに祝うべきだが、すぐに戻るべきだった。この状況を非常に、非常に困難なものにした」
彼の発言は即座に批判を浴び、現在ソーシャルメディアで謝罪している。「スポーツにおいても人生においても、人種差別を正当化するものは何もない。昨夜の件についてフォローアップする機会を得られたことに感謝している。私の発言は誤りだった。申し訳ない。
生放送中、その場で反応する立場として不適切な表現を使ってしまった。この経験から学びつつあり、終始品位ある対応を見せた同僚たちに感謝している」
- AFP
来週は感情的な第2戦が待ち受けている
UEFAの調査が現在進行中であり、プレスティアニはヴィニシウスへの人種差別的発言が立証された場合、長期の出場停止処分を受ける可能性がある。当該ミッドフィルダー自身はブラジル人選手への差別的発言を否定し、「ヴィニシウス・ジュニアに対して人種差別的な侮辱を投げかけたことは一度もない。彼が聞き間違えたのは不幸な誤解だ。私は誰に対しても人種差別的態度を取ったことはない」と主張している。
プレスティアニが来週のベルナベウでの第2戦に出場できるかは未定だ。ベンフィカは次ラウンド進出のため勝利が必要となる。一方キリアン・エムバペは、彼をチャンピオンズリーグから永久追放するよう求めている。
彼はこう語った。「プレスティアーニは明らかにヴィニ・ジュニアを猿と呼んだ。5回も繰り返した。私はそれを目撃した。UEFAには最高のカメラがある。今は結果を待つだけだ。これは許されない行為だ。彼のような人間は私の許容範囲外だ。ベンフィカはトップクラブであり、彼らに対して悪意はないが、プレスティアーニは二度とチャンピオンズリーグでプレーすべきではない」
