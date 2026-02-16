Getty/GOAL
翻訳者：
ジャロッド・ボウエンがダニー・ダイアーの心を打ち砕く？！ウェストハム狂の義父を落胆させる移籍予測が浮上
ボーエンはウェストハムに熱狂的なダイアー家に嫁いだ
ロンドン・スタジアムのクラブキャプテンを務めるボーウェンは、2030年夏までの契約を結んでいる。プロとしての繋がりに加え、ダイアー家との縁組により、現在は家族的な繋がりもハマーズ（ウェストハム）と結んでいる。
こうした絆を断ち切ることは、スポーツ的にも感情的にも困難だ。元『ラブ・アイランド』出演者の妻ダニは、自身のルーツであるイーストエンドから離れることを避けたいと考えている。彼女は以前、ジャロッドの移籍が自身の最大の悪夢になると認めていた。
しかし2025-26シーズンのウェストハムの苦戦は、ボウエンが現在の環境でどれほどの時間を過ごすのかという深刻な疑問を投げかけている。もし降格となれば、イングランド代表のワールドカップ候補である彼が確実に去るだろうと見られている。
- Getty/Instagram
ボウエンは他のプレミアリーグのチームに移籍する可能性があるのか？
ボウエンが義父の意向に反してイングランド1部リーグの他クラブに移籍する可能性について問われた元ウェストハムのスター選手ザモラ（カジノグループとの提携で発言）はGOALにこう語った。「そう思う。彼らは今順調で、調子を上げてきている。降格を免れるかもしれない。もし降格したら、彼は去るだろう。
「選択肢に困ることはないだろう。それも優良クラブからのオファーだ。興味深い展開になる。彼がクラブを愛しているのは承知しているが、プレミアリーグでプレーすることが最優先だ。
「彼自身も『今はワールドカップが最優先。代表入りできるか、ウェストハムをプレミアリーグに残留させられるか。その先は改めて考える』という姿勢だろう。ウェストハムも、彼がキャリアを積むために移籍を望むことを快く思わないはずはない」
29歳で移籍を断れば30代半ばまでウェストハムに残留することになるため、ボウエンにとって「今が最後のチャンス」なのかと問われると、サモラはこう付け加えた。「そうすれば義父も喜ぶだろう！」
ハンマーズの退場はダイアーズにとって最悪の悪夢となるだろう
ある情報筋は以前、ダイアーがボウエンに東ロンドンのピッチでリーダーであり続けてほしいと切望していることを『ヒート』誌に明かしていた。「彼らはいつも冗談で、ダニーはジャロッドが娘を裏切るくらいならウェストハムを去るよりましだと言っていた。もちろん、ジャロッドがキャリアのために移籍せざるを得ない可能性は理解している——ただチームが状況を好転させ、ジャロッドがウェストハムに最後のチャンスを与えてくれることを祈っているだけだ」
元イングランド代表左サイドバックで同じくウェストハム出身のナイジェル・ウィンターバーンは以前、GOALに対しボウエンの直面する重大決断について語っている。その状況はプレミアリーグのレジェンドがかつてサウサンプトンで経験したものと類似しているという。「私にとってサッカーとは野心だ。選手として、適切なクラブに適切なタイミングで在籍し、成功を収められることもある。ボウエンの真意は計り知れない」
移籍を強く望んでいるとは言わないが、もし彼に大きなオファーが来たら、それを検討するだろうか？ウェストハムはそのオファーを検討するだろうか？彼は才能ある選手だ。その選手がプレミアリーグで次のレベルへ移りたいのか（それはおそらく出場時間が少し減ることを意味する）を判断するのは非常に難しい。 ウェストハムでは、健康であれば毎週確実に先発出場が保証されている。これは疑いの余地がない。もしトップ4のクラブに移籍すれば、毎週先発できるとは限らないかもしれない。
「何年も前に似たような状況があった。マット・ル・ティシエの場合だ。彼はサウサンプトンを離れたくなかったが、いくつかの良いオファーがあった。当時マンチェスター・ユナイテッドからのオファーもあったかもしれない。彼は現在の環境に満足しており、それが彼の望みだった。その意思を尊重すべきだ」
- AFP
ウェストハムはプレミアリーグ残留を果たせるか？
ボウエンは過去2シーズンにわたりウェストハムの守護神的存在であり、この2シーズンで34得点を記録している。今シーズンはすでに8得点を挙げており、その活躍がハマーズにプレミアリーグ残留への希望を与えている。降格圏脱出にはまだ5ポイントの差を埋める必要があり、残り12試合を戦うことになる。
広告