ジャロッド・ボウエンがダニー・ダイアーの心を打ち砕く？！ウェストハム狂の義父を落胆させる移籍予測が浮上

ある情報筋は以前、ダイアーがボウエンに東ロンドンのピッチでリーダーであり続けてほしいと切望していることを『ヒート』誌に明かしていた。「彼らはいつも冗談で、ダニーはジャロッドが娘を裏切るくらいならウェストハムを去るよりましだと言っていた。もちろん、ジャロッドがキャリアのために移籍せざるを得ない可能性は理解している——ただチームが状況を好転させ、ジャロッドがウェストハムに最後のチャンスを与えてくれることを祈っているだけだ」

元イングランド代表左サイドバックで同じくウェストハム出身のナイジェル・ウィンターバーンは以前、GOALに対しボウエンの直面する重大決断について語っている。その状況はプレミアリーグのレジェンドがかつてサウサンプトンで経験したものと類似しているという。「私にとってサッカーとは野心だ。選手として、適切なクラブに適切なタイミングで在籍し、成功を収められることもある。ボウエンの真意は計り知れない」

移籍を強く望んでいるとは言わないが、もし彼に大きなオファーが来たら、それを検討するだろうか？ウェストハムはそのオファーを検討するだろうか？彼は才能ある選手だ。その選手がプレミアリーグで次のレベルへ移りたいのか（それはおそらく出場時間が少し減ることを意味する）を判断するのは非常に難しい。 ウェストハムでは、健康であれば毎週確実に先発出場が保証されている。これは疑いの余地がない。もしトップ4のクラブに移籍すれば、毎週先発できるとは限らないかもしれない。

「何年も前に似たような状況があった。マット・ル・ティシエの場合だ。彼はサウサンプトンを離れたくなかったが、いくつかの良いオファーがあった。当時マンチェスター・ユナイテッドからのオファーもあったかもしれない。彼は現在の環境に満足しており、それが彼の望みだった。その意思を尊重すべきだ」