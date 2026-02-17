Getty/GOAL
ジャドン・サンチョと恋人サウィーティーが初の公の場へ。マンUで不振の選手が米ラッパーをパリのディナーに招待
サンチョ＆サウィーティー、バレンタインデーの週末にパリで
イングランド代表のサンチョが、本名ディアモンテ・キアヴァ・ヴァレンティン・ハーパーのサウィーティーとパリの夕食へ向かう途中、夜の外出を楽しむ姿を撮影された。
2月14日のバレンタインデー後、パリでカメラに捉えられた2人は明らかに「愛の都」で休暇を過ごしていた。サンチョは同日、ニューカッスル戦（FAカップ）でアストン・ヴィラの選手として出場（途中出場）し、ウナイ・エメリ監督率いるチームが1-3で敗れたため、恋人を連れ出すことができなかった。
サンチョとサウィーティーは夜の外出にドレスアップしたが、ヨーロッパでは冬の寒さが続くため防寒対策も万全だった。ホテルを出て飲食に向かう姿を捉えたカメラに笑顔を見せる2人は上機嫌だった。
翌日、彼らは再び目撃された——今度はよりカジュアルな服装で、象徴的な書店「シェイクスピア・アンド・カンパニー」を訪れていた。会場に入る際、再び手をつなぐ姿を見せ、ラブラブぶりは続いていた。
サンチョがサウィーティーとのロマンス噂を引き起こした経緯
クラブレベルで安定したパフォーマンスを発揮できず、今夏のイングランド代表ワールドカップメンバー入りが絶望視されているサンチョは、2025年にサウィーティーとの交際が初めて噂された。
チェルシーへのレンタル移籍中に同クラブのカンファレンスリーグ決勝優勝を祝う際、32歳のラッパーがサンチョのスマホロック画面に映り込んだことが発端で憶測が飛び交った。
サンチョはさらに、新恋人の名前を刻んだタトゥーを入れたことで噂に拍車をかけた。カリフォルニア州のアポロ・タトゥー・アンド・ピアッシング・スタジオで施術を受ける姿が目撃された。同スタジオのインスタグラムアカウントには、25歳のフォワードが左耳の後ろの首筋に「キアヴァ」（サウィーティのミドルネーム）という文字を彫る様子が投稿された。
フリーエージェント：サンチョ、マンチェスター・ユナイテッドとの契約満了を目前に控える
ピッチ外では安らぎと安定を見出している一方、サンチョは本職において不確かな未来に直面している。マンチェスター・ユナイテッドとの契約は今夏に満了を迎えるため、フリーエージェントとなる見込みだ。
2021年にボルシア・ドルトムントから7500万ポンド（約102億円）で移籍して以来、オールド・トラッフォードでは試練の時が続いている。ユナイテッドでは83試合でわずか12得点に留まり、攻撃陣の序列で大きく順位を落とした。
ヴィラではレギュラー起用が難しく、得点もわずか1点に留まっているが、エメリ監督はこのテクニカルなウインガーへの完全移籍の可能性を完全に否定していない。
サンチョのウェスト・ミッドランズ（アストン・ヴィラの本拠地）での長期滞在について問われたヴィラのエメリ監督は最近こう語った。「まだ話はないが、彼は素晴らしい選手だ。現在のプレーのように、我々の戦術体系の中でさらに質を高め、チームに貢献してくれることを願っている」
「彼には新たな契約が必要だ。ここでの契約もあり得る。最高のプレーを見せてくれれば、我々は彼を望む。ただし、他のクラブも彼への関心を示す可能性がある」
アストン・ヴィラ 2025-26シーズンの試合日程：プレミアリーグ優勝争いの次なる対戦相手
ヨーロッパリーグ決勝トーナメント進出を決めたヴィラは、土曜日にホームでリーズを迎え撃つ。プレミアリーグでは現在3位につけており、首位アーセナルとは7ポイント差となっている。
