ジャドン・サンチョと恋人サウィーティーが初の公の場へ。マンUで不振の選手が米ラッパーをパリのディナーに招待

イングランド代表のサンチョが、本名ディアモンテ・キアヴァ・ヴァレンティン・ハーパーのサウィーティーとパリの夕食へ向かう途中、夜の外出を楽しむ姿を撮影された。

2月14日のバレンタインデー後、パリでカメラに捉えられた2人は明らかに「愛の都」で休暇を過ごしていた。サンチョは同日、ニューカッスル戦（FAカップ）でアストン・ヴィラの選手として出場（途中出場）し、ウナイ・エメリ監督率いるチームが1-3で敗れたため、恋人を連れ出すことができなかった。

サンチョとサウィーティーは夜の外出にドレスアップしたが、ヨーロッパでは冬の寒さが続くため防寒対策も万全だった。ホテルを出て飲食に向かう姿を捉えたカメラに笑顔を見せる2人は上機嫌だった。

翌日、彼らは再び目撃された——今度はよりカジュアルな服装で、象徴的な書店「シェイクスピア・アンド・カンパニー」を訪れていた。会場に入る際、再び手をつなぐ姿を見せ、ラブラブぶりは続いていた。