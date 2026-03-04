ジャック・フレッチャー、差別的発言で長期出場停止処分　マンチェスター・ユナイテッドの若手選手が謝罪

フレッチャーはユナイテッド公式ウェブサイトに掲載された声明で次のように述べた。「熱くなった瞬間に不適切な言葉を使ったことを心からお詫びします。同性愛者差別的な侮辱としてその言葉を使う意図は全くなかったものの、そのような表現が許されないものであることは十分に理解しており、試合直後に謝罪しました。この一瞬の判断ミスが、私の信念や価値観を全く反映していないことを明確にしたいと思います」

クラブはさらに次のように付け加えた：「マンチェスター・ユナイテッドはジャックと協力し、差別的表現とその有害性についての理解を深めてきました。ジャックは多様性と包摂性に関するアカデミーの定期プログラムへの継続的な参加に加え、FAを通じた教育研修にも参加します。マンチェスター・ユナイテッドは包摂的で歓迎するクラブであることを誇りに思っています。2016年に『オール・レッド・オール・イコール』を開始して以来、私たちは平等、多様性、包摂性をあらゆる活動に組み込んできました。」