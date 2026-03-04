Getty Images Sport
ジャック・フレッチャー、差別的発言で長期出場停止処分 マンチェスター・ユナイテッドの若手選手が謝罪
フレッチャーは相手に対して侮辱的な言葉を使った
今シーズン、ユナイテッドのトップチームで3度の途中出場を果たし、双子の兄タイラーもマイケル・キャリック監督率いるチームでプレー経験のあるフレッチャーは、イングランドサッカー協会（FA）の規則E3.1に違反し、「不適切な行動を取った、および／または侮辱的かつ／または冒涜的な言葉を用いた」と認定された。 この行為は性的指向への言及（明示的・暗示的を問わず）を含んでいたため、同規則に対する「加重違反」と認定された。
6試合の出場停止処分と1500ポンドの罰金
フレッチャーは告発を認め、書面審理を選択した。6試合の出場停止処分、1,500ポンドの罰金、教育命令が科せられた。 この出場停止処分には、既に消化済みのレッドカードによる2試合の出場停止が含まれる。一方、悪質な違反行為による追加処分として、ユナイテッドがトップチーム以外の公式戦4試合を消化するまで出場停止となる。これにより、プレミアリーグ2の残り5試合のうち4試合を欠場するが、処分終了後はトップチームでの出場が可能となる。
挑発を受けた後、侮辱が返ってきた
GOALの取材によると、フレッチャーは試合中、相手選手から家族を侮辱する言葉による執拗な罵声を浴びせられ、感情が高ぶって「ゲイボーイ」と返答した。 FAと相手選手は、フレッチャーが同性愛者差別を意図した侮辱ではなかったと結論付けた。挑発を受けたとはいえ、フレッチャーは激昂した瞬間の言葉選びが許されない行為であったことを認識し、謝罪するとともに早期に告発を受け入れた。怒りに任せた過ちを深く後悔しており、これは自身の性格や信念を反映するものではない。ジャックが差別的表現とその有害性を深く理解できるよう、内部での取り組みが実施されている。
フレッチャーは「心から申し訳なく思っている」
フレッチャーはユナイテッド公式ウェブサイトに掲載された声明で次のように述べた。「熱くなった瞬間に不適切な言葉を使ったことを心からお詫びします。同性愛者差別的な侮辱としてその言葉を使う意図は全くなかったものの、そのような表現が許されないものであることは十分に理解しており、試合直後に謝罪しました。この一瞬の判断ミスが、私の信念や価値観を全く反映していないことを明確にしたいと思います」
クラブはさらに次のように付け加えた：「マンチェスター・ユナイテッドはジャックと協力し、差別的表現とその有害性についての理解を深めてきました。ジャックは多様性と包摂性に関するアカデミーの定期プログラムへの継続的な参加に加え、FAを通じた教育研修にも参加します。マンチェスター・ユナイテッドは包摂的で歓迎するクラブであることを誇りに思っています。2016年に『オール・レッド・オール・イコール』を開始して以来、私たちは平等、多様性、包摂性をあらゆる活動に組み込んできました。」
