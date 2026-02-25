ジャック・グリーリッシュ、元イングランド代表チームメイトのフェイエノールトデビュー後にラヒーム・スターリングへの「クソ馬鹿げた」批判に反論

ファン・ペルシーは以前、チェルシーで戦線離脱していたスターリングが本来の調子を取り戻すには時間がかかると認めていた。彼は記者団にこう語った。「ラヒームは先週火曜日に初めてチーム全体でのトレーニングに参加した。数ヶ月ぶりの集団練習だった。彼が瞬時に下す判断や思考の速さ、切り替えの鋭さを見ると、他の選手たちもそれに気づき反応しているのがわかる。そういう仕組みなんだ」

「選手同士は互いに実力を示し合いたいものだ。今回の練習ではそれが明らかだった。私の見解では、彼は並外れた才能の持ち主だ。練習でそれを証明した。私もチームメイトも、その姿を見て満足している。

「6ヶ月間試合に出ていない状態で、どれほど試合感覚が戻っているか？それは明日をどう乗り切るかにかかっている。現状は前向きに見える。だが彼には慎重に対応しなければならない。その点についてはラヒームと話し合う。90分間プレーできる状態になるには時間を要する。それは日曜日でもなければ、来週でもない。だが可能な限り早くその状態に近づけるよう努める。 我々の方法で、可能な限り迅速に、しかし責任を持って冷静に進める」