ジャック・グリーリッシュ、元イングランド代表チームメイトのフェイエノールトデビュー後にラヒーム・スターリングへの「クソ馬鹿げた」批判に反論
スターリングがフェイエノールトでデビュー
スターリングはフリーエージェントとしてフェイエノールトに移籍したが、労働許可証の取得が遅れたためデビューを待たねばならなかった。必要な書類がようやく届くと、スターリングはロビン・ファン・ペルシー率いるチームの一員としてテルスター戦で途中出場を果たした。 この勝利でフェイエノールトは3連勝を達成。これによりチームはエールディヴィジで2位につけ、NECに5ポイント差をつけているが、首位PSVとは14ポイントの大差がある。
試合後、ウィングは復帰の喜びをESPNに語った。「素晴らしいデビューだった。しばらく試合から離れていたが、コンディション維持に努めてきた。チームに合流して少し経つので、今は一歩ずつ積み重ね、試合に耐えられる体力を取り戻す段階だ。初戦で勝利を収められたのは何より重要だと思う」
スターリングは「氷上のバンビ」と呼ばれた
スターリングのデビュー戦に対し、フォロワー9万6000人を誇る「footballpark」というアカウントがインスタグラムで批判を展開した。同アカウントの投稿にはこう記されていた。「フェイエノールトでのラヒーム・スターリングのデビュー戦は成功とは言い難い。むしろオランダクラブの視点では完全な惨事だった。イングランド代表のウインガーはまるで氷上のバンビのようだった」 2022年以降下降線をたどり、やる気を欠き、ペップ・グアルディオラ以外の指揮官下ではプレーできないように見えるスターリングは、まさにキャリアの黄昏期に突入している。そろそろ完全に引退する時が来たのではないか？」
グレイリッシュがスターリングを擁護する
デイリー・メール紙によると、グレイリッシュは自身の投稿で元マンチェスター・シティおよびイングランド代表のチームメイトを擁護した。彼はこう記している：「なんてクソバカなインスタグラム投稿なんだよ。お前らどうしたんだ？あいつは長い間プレーも練習もしてないんだぞ。お前らみたいな連中こそが世の中をダメにしてる。少しは敬意を持てよ」
ファン・ペルシーのスターリングに対する評価
ファン・ペルシーは以前、チェルシーで戦線離脱していたスターリングが本来の調子を取り戻すには時間がかかると認めていた。彼は記者団にこう語った。「ラヒームは先週火曜日に初めてチーム全体でのトレーニングに参加した。数ヶ月ぶりの集団練習だった。彼が瞬時に下す判断や思考の速さ、切り替えの鋭さを見ると、他の選手たちもそれに気づき反応しているのがわかる。そういう仕組みなんだ」
「選手同士は互いに実力を示し合いたいものだ。今回の練習ではそれが明らかだった。私の見解では、彼は並外れた才能の持ち主だ。練習でそれを証明した。私もチームメイトも、その姿を見て満足している。
「6ヶ月間試合に出ていない状態で、どれほど試合感覚が戻っているか？それは明日をどう乗り切るかにかかっている。現状は前向きに見える。だが彼には慎重に対応しなければならない。その点についてはラヒームと話し合う。90分間プレーできる状態になるには時間を要する。それは日曜日でもなければ、来週でもない。だが可能な限り早くその状態に近づけるよう努める。 我々の方法で、可能な限り迅速に、しかし責任を持って冷静に進める」
次に何が来る？
スターリングは日曜日のフェイエノールト対トゥウェンテ戦で、より多くの出場時間を期待している。このウインガーのクラブとの契約はシーズン終了までであり、今後数ヶ月で存在感を示したいと考えている。入団会見で彼はこう語った。「ロビンと詳細に話し合った結果、フェイエノールトこそが私が幸せを感じ、チームの貴重な一員として地位を確立できる場所だと確信しています。 海外でのプレーは全く新しい挑戦だ——そして私はその挑戦を受け入れる準備ができている。正直なところ、ただプレーを始めるのが楽しみでならない。フェイエノールト、特にロビンと（ゼネラルマネージャーの）デニス・テ・クロースには、このプロセスを進める中で示してくれた忍耐とプロフェッショナリズムに感謝している」
