ジム・ラトクリフ卿、マンチェスター・ユナイテッドの最高責任者の物議を醸した移民に関する暴言を受け、グレイザー家に謝罪

マンチェスター・ユナイテッドの少数株主であり、INEOS の最高経営責任者であるラトクリフ氏は、英国の移民に関する発言が反発を招いたことを受け、クラブの共同所有者に正式に謝罪しました。報道によると、ラトクリフ氏は、自身の発言とそれが引き起こした騒動について説明するため、グレイザー家に直接連絡を取り、クラブは現在、その評判や商業的パートナーシップに与える潜在的な影響を評価しているとのことです。

ラトクリフ氏はインタビューで、移民が英国を「植民地化した」と発言し、キア・スターマー首相の非難を招き、公の謝罪を要求されたことで怒りを買いました。FA はこの発言を検討中であり、正式な調査を開始する可能性があると報じられています。マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏も、モナコ在住のこの億万長者に対する措置を求めています。