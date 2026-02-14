Getty Images Sport
ジム・ラトクリフ卿、マンチェスター・ユナイテッドの最高責任者の物議を醸した移民に関する暴言を受け、グレイザー家に謝罪
ラトクリフが正式に謝罪
マンチェスター・ユナイテッドの少数株主であり、INEOS の最高経営責任者であるラトクリフ氏は、英国の移民に関する発言が反発を招いたことを受け、クラブの共同所有者に正式に謝罪しました。報道によると、ラトクリフ氏は、自身の発言とそれが引き起こした騒動について説明するため、グレイザー家に直接連絡を取り、クラブは現在、その評判や商業的パートナーシップに与える潜在的な影響を評価しているとのことです。
ラトクリフ氏はインタビューで、移民が英国を「植民地化した」と発言し、キア・スターマー首相の非難を招き、公の謝罪を要求されたことで怒りを買いました。FA はこの発言を検討中であり、正式な調査を開始する可能性があると報じられています。マンチェスター市長のアンディ・バーナム氏も、モナコ在住のこの億万長者に対する措置を求めています。
商業的提携が脅威にさらされている
グレイザー家は、ラトクリフ氏の発言が、ユナイテッドのスポンサーや商業パートナー、そしてクラブの新しいスタジアム建設計画にどのような影響を与えるかを深く懸念していると見られています。バーナム氏は、この発言は「不正確で、侮辱的、そして扇動的」であると主張し、オールド・トラッフォードの再生、あるいは昨年発表された 10 億ポンドの新しいスタジアム建設に関する交渉に支障が出るのではないかという懸念を引き起こしました。
ユナイテッドの将来のスタジアム計画は、クラブ、地方自治体、グレーター・マンチェスター当局間の連携に大きく依存している。都市の指導者や投資家との関係に何らかの悪影響が生じた場合、クラブの長期的な価値向上に不可欠とされるこのプロジェクトは複雑化する可能性がある。
ラトクリフの公式声明
木曜日、ラトクリフ氏は公の場で謝罪し、自身の発言を明確にした。同氏は「私の言葉遣いが英国および欧州の一部の人々に不快感を与えたことをお詫びします。しかし、経済成長を支える、管理され、適切に運営される移民の問題を取り上げることは重要です。私の発言は、アントワープで開催された欧州産業サミットで、英国の政策に関する質問に答える中でなされたものです。そこでは、英国の経済成長、雇用、技能、製造業の重要性について議論していました」と述べた。
さらに、「私の意図は、長期的な繁栄をすべての人々が共有できるよう、政府は技能、産業、雇用への投資と並行して移民を管理しなければならないことを強調することでした。英国が直面する課題について、率直な議論を継続することが極めて重要です」と付け加えた。
次に何が来る？
ラトクリフ氏の謝罪は、今のところ緊張を和らげる一助となるかもしれないが、クラブはマスコミや幅広いパートナーからの厳しい監視に直面している。
ラトクリフは 2024 年に 12 億 5000 万ポンドで株式を購入して以来、ユナイテッドに深く関わっており、ピッチ内外におけるクラブの方向性に影響力を持っています。彼は今、舞台裏の人々と協力し、自分が引き起こした損害を修復する必要があるでしょう。
