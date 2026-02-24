Getty Images
ジェームズ・ミルナーは、恐ろしい怪我の後、キャリアが終わったと思ったと認めているが、その後プレミアリーグの記録を破った。
ジェームズ・ミルナー：止められない654
この節目は、10代のミルナーがテリー・ベナブルズによってリーズ・ユナイテッドでデビューを果たしてから24年後に訪れた。2002年のその日から、彼は究極のユーティリティプレイヤーへと進化を遂げ、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティ、リヴァプールでのプレー期間を通じて、プレミアリーグ優勝3回、FAカップ優勝2回、リーグカップ優勝2回、そしてチャンピオンズリーグ優勝を経験した。 しかし、前シーズンのアーセナル戦で負った恐ろしい膝の負傷が、彼の伝説的なキャリアに早期の終止符を打つ危機をもたらした。9ヶ月間の戦線離脱を余儀なくされ、大規模な再建手術が必要となったのである。
退職の呼び声が聞こえた瞬間
負傷の深刻さは、ミルナーが半年もの間、脚に全く体重をかけられないほどだった。手術により腱の神経損傷が生じ、リハビリ期間中は厳しい見通しとなった。回復の暗黒期を振り返り、ミルナーは医療部門で最も身近な人々でさえ、彼が現役引退を決断するだろうと予想していたと認めた。 回復過程における精神的・肉体的な負担は、スタンドから見守る中でバリーの長年の記録を破るという展望を、遠く離れた不可能な夢のように感じさせた。
「おそらく前シーズンの12月頃、ショーン［ブライトンのフィジオ、ダガン］自身も『2週間ほどリハビリに来ては「もう終わりだ」と言うだろう』と言っていたと思う」とミルナーは明かした。「正直なところ、あの時点では［出場記録を更新する］可能性はかなり低かった。だが幸運にも、周囲には素晴らしい人々がいた。 僕を信じてくれた人たち、そして共に戦う素晴らしい選手たちのおかげだ」
史上最高の記録を樹立しての頂点復帰
予想を覆し、ミルナーは前シーズンの最終日に復帰を果たし、アメックス・スタジアムで1年の契約延長を獲得した。今シーズンはファビアン・フルツェラー監督の下で中心選手として16試合に出場し、ついにバリーを追い抜いた。 この偉業を記念し背番号654を刺繍した特注スパイクを履いたにもかかわらず、ミッドフィルダーは相変わらず謙虚な姿勢を崩さなかった。チームメイトがGテック・コミュニティ・スタジアムのビジターサポーター席へ押し出すまで、彼は歴史的瞬間を祝福しようとしなかった。
「大きな数字だし、到達できて嬉しい。当然ながら話題にはなっていた」とミルナーは試合終了後に語った。「個人的には追い求めたものではない。個人の記録なんて、私が追い求める類いのものじゃない。 君はチームの一員だ。チームの結束力、ロッカールームで仲間たちと勝利を祝えること——それがサッカーをする理由だ」
若い上司からの称賛
ブライトンのファビアン・フルツェラー監督は、自身の記録を塗り替えたミッドフィルダーより8歳年下ながら、ミルナーの身体能力に驚嘆している。 ドイツ人指揮官は、年齢や前年の負傷のトラウマにもかかわらず、ミルナーがフィットネス指標でトップを走り続けていることを明かした。フルツェラー監督は、このベテラン選手の生物学的年齢がピッチ上でのパフォーマンスと一致していないと指摘。クラブのランシング拠点で行われる過酷なトレーニングセッションでは、半分の年齢の選手たちを今も追い抜き、スプリントで凌駕し続けているという。
今季限りで現行契約が満了となる中、プレミアリーグの新出場記録保持者が来季も残留するか否かについて、早くも憶測が飛び交っている。 ミルナーは最高峰の舞台でなお戦えることを証明しており、トップリーグ25シーズン目への挑戦を否定しなかった。記録更新のためあと1年プレーできるかとの問いに、ベテランは「様子を見よう」とだけ答えた。
