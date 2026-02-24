ジェームズ・ミルナーは、恐ろしい怪我の後、キャリアが終わったと思ったと認めているが、その後プレミアリーグの記録を破った。

負傷の深刻さは、ミルナーが半年もの間、脚に全く体重をかけられないほどだった。手術により腱の神経損傷が生じ、リハビリ期間中は厳しい見通しとなった。回復の暗黒期を振り返り、ミルナーは医療部門で最も身近な人々でさえ、彼が現役引退を決断するだろうと予想していたと認めた。 回復過程における精神的・肉体的な負担は、スタンドから見守る中でバリーの長年の記録を破るという展望を、遠く離れた不可能な夢のように感じさせた。

「おそらく前シーズンの12月頃、ショーン［ブライトンのフィジオ、ダガン］自身も『2週間ほどリハビリに来ては「もう終わりだ」と言うだろう』と言っていたと思う」とミルナーは明かした。「正直なところ、あの時点では［出場記録を更新する］可能性はかなり低かった。だが幸運にも、周囲には素晴らしい人々がいた。 僕を信じてくれた人たち、そして共に戦う素晴らしい選手たちのおかげだ」