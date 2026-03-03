Goal.com
ライブ
Jeremie Frimpong Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

ジェレミー・フリンポンは飛べる！リヴァプールはトップ5入りを確実にするため、このサイドバックの健康維持とXファクターの提供が必要だ

わずか20分――土曜日のプレミアリーグ、ウェストハム戦でリヴァプールが失っていたものを示すのに、ジェレミー・フリンポンが必要とした時間はそれだけだった。オランダ人選手が右サイドバックのジョー・ゴメスと交代した時点で、リヴァプールは既に4-2でリードしていたが、試合はまだ終わっていなかった。むしろ逆で、降格の危機に瀕するアウェイチームがリヴァプールの守備陣に様々な問題を引き起こす中、バレンティン・カステジャノスが1点を返したばかりだった。

しかしフリンポンはゴメスよりも攻撃の選択肢を増やしただけでなく、モハメド・サラーが午後を通して生み出したものよりも深い突破をもたらした。

交代出場からわずか2分後、右サイドでクライセンシオ・サマービルをかわして危険地帯でフリーキックを獲得。直後に再び抜け出し、今度はアクセル・ディサシがフリンプングの危険な低いクロスを自陣ゴールに弾き返すしかなかった。オランダ代表選手はロスタイムにもう1アシストを記録するはずだったが、トレイ・ニョニが巧みなカットバックから10ヤード地点で放ったシュートが惜しくもバーを越えてしまった。  

とはいえ、その時点でこのミスはさほど問題ではなかった。ウェストハムの抵抗は完全に打ち砕かれていた。フリンプングとリヴァプールにとってこれまでフラストレーションの溜まるシーズンだったものの、その結末に同等のインパクトを与える可能性を秘めた選手によって、見事に決着がついたのである。

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    トレントの交代

    トレント・アレクサンダー＝アーノルドをレアル・マドリードに奪われたことは、リヴァプールにとって感情的、経済的な観点だけでなく、スポーツの面でも大きな打撃となった。 

    アレクサンダー・アーノルドは、世界最高のディフェンダーというわけではないが、その多才さとパスレンジの広さから、ユルゲン・クロップ監督の下でのリヴァプールの成功、そして昨シーズンのアルネ・スロット監督の下でのタイトル獲得に欠かせない存在だった。 アレクサンダー・アーノルドが、深い位置からディフェンスを分析し、サイドからの致命的なパスで相手ボックスにあらゆる混乱をもたらす能力を失ったことで、リヴァプール、特にサラーが今シーズン、はるかに少ない得点を記録しているのは、確かに偶然ではない。

    しかし、リヴァプールはフリンポンがアレクサンダー・アーノルドの穴を埋める助けになると考えており、その理由は容易に理解できた。

    • 広告
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    「ジェレミー・フリンポンのような選手はそう簡単には見つからない」

    フリンポンは、アレクサンダー・アーノルドのような右サイドバックが今日のサッカー界には他にいないことを考えると、決して同等の代替選手ではなかった。しかし、バイエル・レバークーゼンでは、25歳の彼は、元監督シャビ・アロンソが「彼もほぼ唯一無二の存在だ」と評した、他の点で対戦相手にとってまさに悪夢のような存在であることを証明していた。

    「この世には、ジェレミー・フリンポンのような選手はそう多くはいない」と、2024年5月に、2冠を達成したこの監督はケルナー・シュタットアンツァイガー紙に語った。「彼は、彼のために特別に設計された我々のシステムにとって、非常に重要な選手だ」

    フリンポンは、アロンソの 3-4-2-1 フォーメーションで、ウイングバックとして確かに活躍した。バイアレーナでの最後の 2 シーズン、フリンポンは、ヨーロッパの「ビッグ 5」リーグの他のどのディフェンダーよりも多くのゴール（19）をすべての大会で決め、19 回のアシストは、ジョナタン・クラウス（21 回）とアレハンドロ・グリマルド（29 回）だけが上回った。

    フリンポングの恐ろしいほどのスピードの変化が、彼をそれほど脅威的な存在にした。スロットは、昨シーズンのチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンのダイナミックなデュオアクラフ・ハキミとヌノ・メンデスと対戦した後リバプールのフルバックにはそのようなスピードが欠けていると感じた。

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    サラーの後継候補

    スロットはまた、フリンポンが6月1日に正式にリヴァプールへの移籍を完了した直後、自身を含むリヴァプールのスカウトチームが、このオランダ代表選手が攻撃面で非常に優れているため、エジプトのアフリカネイションズカップ期間中に右ウイングでサラーの代役を務める可能性があると見込んでいたことを明かした。 しかし当初の構想では、内側に切り込むことを好むサラーと、外側で相手を抜き去ることを得意とするフリンプングが互いに完璧に補完し合うはずだった。

    しかし、火曜日のウルブズ戦を前に、この2人がプレミアリーグで同時に先発出場したのはわずか2試合のみ。アフリカネイションズカップがその不運な統計の一因であることは明らかだが、主因はフリンプングの負傷問題であり、しかもそれは意外なものであった。 

  • Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    負傷は「対処が難しい」

    フリムポンはリヴァプール加入前、3年以上も負傷でレバークーゼンの試合を欠場したことがなかった。しかしアンフィールド移籍後は3度のハムストリング負傷により19試合を欠場している。

    最初の負傷はプレミアリーグ初出場となったボーンマス戦で発生。2度目は10月末のチャンピオンズリーグ・アイントラハト・フランクフルト戦、わずか19分間の出場後に起きた。その結果、リヴァプール公式戦初出場となったコミュニティ・シールドのクリスタル・パレス戦で（幸運にも）得点を挙げた選手は、クラブ加入後4ヶ月間で全く勢いをつけられなかった。

    「本当に辛かった」とフリンプングは12月に認めた。「僕は普段からケガをするタイプじゃない。だから対処が本当に難しかった。でも周りに支えてくれる仲間がいたから… これはサッカーの一部だと思う。怪我は誰にでも起きることで、今回は単に僕の番だったんだ。不運なスタートだったと言えるけど、今は体調も良くなった。気分は上々だ」

    しかしわずか1ヶ月余り後、彼は再び離脱を余儀なくされた。カラバフ戦での6-0の大勝からわずか3分で途中交代を強いられたのだ。タイミングは特に残酷だった。フリンプングがようやくリバプールが彼を獲得した理由を見せ始めた矢先だったのだから。

  • Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    「現代サッカーにおいて非常に重要だ」

    スパーズ戦で勝利の決め手となるフリンポングのアシスト（ウーゴ・エキティケの決勝点）、ウルブズ戦でのライアン・グラヴェンベルフへのアシスト（2-1勝利）など、重要な場面での活躍が目立った。スロット監督は同胞の活躍を称賛した。

    「スピード、それがジェレミーの武器だ。現代サッカーにおいて極めて重要で決定的な要素だ」と監督は記者団に語った。 「低ブロックを崩すには、多くの選手で守るチームに対して、通常はセットプレーで突破を図る。だがそれは我々の最大の強みではない。そこで彼のスピードが活きる。最初の得点は純粋な個人技だった——素早く切り返し、バム、バムと切り返しのクロスを上げた」

    確かに我々は適切な位置にいたが、このスピードこそが夏に補強したかった要素だ。ヒューゴ（・エキティケ）で実現し、ジェレミーやアレックス（・イサク）でも同様だ。しかし残念ながら、投資した資金の全てを活用できていない。それはこれらの選手の負傷が原因だ」

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    持っていて嬉しい悩み

    それでも、イサクは脚の骨折で欠場中ですが、エキティケはフォワードとして活躍し、フリンポンは週末のウェストハム戦で素晴らしい復帰を果たし、ついに再びスタメン出場が可能になりました。当然のことながら、スロット監督はフリンポンにリスクを冒すことを躊躇しています。コナー・ブラッドリーは今シーズンは再び出場することはないでしょうし、不運なゴメスはガラスのような体質だからです。

    「我々が苦戦したのは右サイドバックだけではないと思う」と、元フェイエノールトの監督は火曜日のモリーヌックス遠征を前に語った。「より多くのポジションで苦戦してきたと思うが、右サイドバックはおそらく最も顕著だった。だから、ジェレミーが復帰したのは本当に嬉しいが、（彼の出場時間を管理することは）確かに頭にはある」

    特にリヴァプールは今週から、国際試合中断前の重要な連戦期間に入り、3～4日おきに試合をこなすことになる。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のガラタサライ戦に加え、プレミアリーグで5位以内を確保するためには絶対に勝たねばならないウルブスやトッテナムといった苦戦中のチームとの試合も控えている。

    「こうした要素は全て考慮に入れなければならない。特に負傷から復帰した選手に関してはね」とスロットは語った。「だが我々は一戦一戦の重要性も理解している。彼に与える出場時間を管理する『悩み』を抱える方が、医療スタッフのもとでリハビリに励む姿を見るよりはましだ」

    確かにフリンプングの起用可能性の重要性は、過大評価しすぎることはない。彼は全大会通算で過去6試合に出場し5ゴールに関与しており、元リヴァプール選手ジョン・オルドリッジが最近『リヴァプール・エコー紙に記したように「フリンプングは他の選手とは異なる何かをもたらす。彼はただ速いだけでなく、電光石火の速さだ」

    まさにこの「飛ぶオランダ人」は真のゲームチェンジャーであり、シーズンを救う可能性を秘めた切り札だ——彼が健康を維持できる限りは…

プレミアリーグ
ウォルヴァーハンプトン crest
ウォルヴァーハンプトン
WOL
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
0