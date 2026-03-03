ジェレミー・フリンポンは飛べる！リヴァプールはトップ5入りを確実にするため、このサイドバックの健康維持とXファクターの提供が必要だ

しかしフリンポンはゴメスよりも攻撃の選択肢を増やしただけでなく、モハメド・サラーが午後を通して生み出したものよりも深い突破をもたらした。

交代出場からわずか2分後、右サイドでクライセンシオ・サマービルをかわして危険地帯でフリーキックを獲得。直後に再び抜け出し、今度はアクセル・ディサシがフリンプングの危険な低いクロスを自陣ゴールに弾き返すしかなかった。オランダ代表選手はロスタイムにもう1アシストを記録するはずだったが、トレイ・ニョニが巧みなカットバックから10ヤード地点で放ったシュートが惜しくもバーを越えてしまった。

とはいえ、その時点でこのミスはさほど問題ではなかった。ウェストハムの抵抗は完全に打ち砕かれていた。フリンプングとリヴァプールにとってこれまでフラストレーションの溜まるシーズンだったものの、その結末に同等のインパクトを与える可能性を秘めた選手によって、見事に決着がついたのである。