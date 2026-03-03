ジェレミー・フリンポンは飛べる！リヴァプールはトップ5入りを確実にするため、このサイドバックの健康維持とXファクターの提供が必要だ

それでも、イサクは脚の骨折で欠場中ですが、エキティケはフォワードとして活躍し、フリンポンは週末のウェストハム戦で素晴らしい復帰を果たし、ついに再びスタメン出場が可能になりました。当然のことながら、スロット監督はフリンポンにリスクを冒すことを躊躇しています。コナー・ブラッドリーは今シーズンは再び出場することはないでしょうし、不運なゴメスはガラスのような体質だからです。
「我々が苦戦したのは右サイドバックだけではないと思う」と、元フェイエノールトの監督は火曜日のモリーヌックス遠征を前に語った。「より多くのポジションで苦戦してきたと思うが、右サイドバックはおそらく最も顕著だった。だから、ジェレミーが復帰したのは本当に嬉しいが、（彼の出場時間を管理することは）確かに頭にはある」
特にリヴァプールは今週から、国際試合中断前の重要な連戦期間に入り、3～4日おきに試合をこなすことになる。チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のガラタサライ戦に加え、プレミアリーグで5位以内を確保するためには絶対に勝たねばならないウルブスやトッテナムといった苦戦中のチームとの試合も控えている。
「こうした要素は全て考慮に入れなければならない。特に負傷から復帰した選手に関してはね」とスロットは語った。「だが我々は一戦一戦の重要性も理解している。彼に与える出場時間を管理する『悩み』を抱える方が、医療スタッフのもとでリハビリに励む姿を見るよりはましだ」
確かにフリンプングの起用可能性の重要性は、過大評価しすぎることはない。彼は全大会通算で過去6試合に出場し5ゴールに関与しており、元リヴァプール選手ジョン・オルドリッジが最近『リヴァプール・エコー』紙に記したように「フリンプングは他の選手とは異なる何かをもたらす。彼はただ速いだけでなく、電光石火の速さだ」
まさにこの「飛ぶオランダ人」は真のゲームチェンジャーであり、シーズンを救う可能性を秘めた切り札だ——彼が健康を維持できる限りは…