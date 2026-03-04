Getty Images
ジェシー・リンガード復帰間近！元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が、ブラジル・コリンチャンスでの初練習を終え、数日中にデビュー準備完了へ
コリンチャンスでの最初のトレーニングセッション
ブラジルメディア「グローボ」によれば、リンガードのブラジル移籍は最終段階に差し掛かっており、元マンチェスター・ユナイテッドの攻撃的選手は正式に新チームメイトと合流した。33歳の選手は水曜日、CTジョアキン・グラバで目撃され、ソウルを去った後、南米の強豪クラブでの初日をグラウンドで迎えた。
他の選手たちがドリバル・ジュニオール監督の下でピッチ練習を行う中、リンガードは屋内でトレーニングを続けた。昨年12月にフリーエージェントとなった彼がキャリアの新たな挑戦に臨むにあたり、試合出場に必要なコンディションを早期に高めるための個別調整プログラムに専念している。
官僚的な手続きの完了を待つ
トレーニンググラウンドでの目立った存在感にもかかわらず、リンガードはまだブラジルクラブへの正式な登録を完了していない。コリンチャンスの首脳陣は現在、1年契約を確定させる前に必要な官僚的な手続きと就労ビザの最終調整を精力的に進めている。
初期の身体検査の結果、彼がチームの一員として公式戦に出場できるほど十分に鋭さを回復するには、少なくとも1週間の集中トレーニングが必要であると示唆されている。
メンフィス・デパイとの再会
移籍が完全に決まれば、リンガードは再びデパイとロッカールームを共にし、オールド・トラッフォード時代に見せた攻撃的コンビネーションを再現することになる。両者は2015-16シーズンにユナイテッドで31試合を共にプレーしたことで有名であり、デパイが2024年にブラジルへ成功裏に移籍したことがリンガードの決断に影響を与えた可能性が高い。
メンフィスは以前、ブラジル移籍の動機についてこう語っている。「契約した理由はとても単純だ…この挑戦が僕の心を躍らせた。感じたエネルギー、クラブの努力、サポーターの温かい歓迎…これまでに経験したことのないものだった。欧州ではより高いレベルでプレーしているかもしれないが、本物のサッカーはブラジルから生まれると否定できない。ここはサッカーの聖地だ」
コリチーバ戦に向けた準備
リンガードがジムで懸命にトレーニングする一方、ティマオの他の選手たちはピッチで高強度の戦術練習に参加した。ドリブル・ジュニア監督の厳格な指導のもと、3対3や4対4の少人数ゲームに加え、数的優位を活かしたカウンター攻撃のシミュレーションも実施された。
セッションはフルピッチでの練習試合で締めくくられた。監督は今後の試合、特に来週水曜日にネオ・キミカ・アリーナで行われるコリチバとの重要な一戦に向け、チームを整えている。クラブはこの期間を活用し、主力選手の負荷管理を積極的に行っている。疲労の兆候が見られる選手には休息を与えつつ、リンガードのような新加入選手を慎重にチームに組み込んでいる。
