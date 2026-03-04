ジェシー・リンガード復帰間近！元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が、ブラジル・コリンチャンスでの初練習を終え、数日中にデビュー準備完了へ

リンガードがジムで懸命にトレーニングする一方、ティマオの他の選手たちはピッチで高強度の戦術練習に参加した。ドリブル・ジュニア監督の厳格な指導のもと、3対3や4対4の少人数ゲームに加え、数的優位を活かしたカウンター攻撃のシミュレーションも実施された。

セッションはフルピッチでの練習試合で締めくくられた。監督は今後の試合、特に来週水曜日にネオ・キミカ・アリーナで行われるコリチバとの重要な一戦に向け、チームを整えている。クラブはこの期間を活用し、主力選手の負荷管理を積極的に行っている。疲労の兆候が見られる選手には休息を与えつつ、リンガードのような新加入選手を慎重にチームに組み込んでいる。