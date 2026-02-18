Getty Images Sport
ジェシー・リンガードは流浪の選手か？元マンUスター、FCソウル退団後またも意外な移籍交渉中
リンガード、FCソウルでのプレー期間終了後に出場可能に
リンガードはFCソウルに温かい別れを告げた後、再び移籍可能となった。元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手は韓国移籍時に驚きを呼んだが、クラブでの滞在を楽しんだ。リンガードはFCソウルでほぼ2年間を過ごし、SNSの別れの投稿でクラブでの時間を懐かしんだ。彼はこう記している：「韓国での時間は信じられないほど素晴らしかった。サッカー、雰囲気、そしてこのクラブを取り巻く情熱は最高レベルだった。 この2年間、皆さんが私に示してくれた愛情、サポート、そして感謝の気持ちは本当に素晴らしかった。これほど大きなクラブでプレーする機会を与えてくれたことに、私は永遠に感謝し続けるだろう」
レモがリンガードと交渉中
リンガードはFCソウル退団後、セリエAのクラブやフェイエノールト、レックサムとの移籍が噂されていたが、現在はブラジル行きが有力視されている。グローボ紙によれば、ブラジル・レモからオファーが提示されており、衝撃的な移籍に向けた交渉が進行中だという。 レモは昨季昇格を果たし、ブラジル1部リーグでプレーしている。今季は2引き分け1敗でリーグ16位につけている。リンガードが移籍すれば、ブラジル1部で馴染みの顔ぶれと再会することになる。元マンチェスター・ユナイテッドのメンフィス・デパイは現在コリンチャンスでプレー中であり、同じく元レッドデビルのアンドレアス・ペレイラはパルメイラスに所属している。
リンガードは皆の笑顔を引き出したい
リンガードのキャリアは、マンチェスター・ユナイテッド、ウェストハム、ノッティンガム・フォレストなど数多くのクラブでのプレーを経てきた。このミッドフィルダーは批判を受けることもあったが、先月スカイスポーツに対し「もう気にならない」と語った。
「人生において、サッカーの外でも中においても、調子が悪くてファンから批判されるような精神的に厳しい時期は必ず訪れるものだ。時にはそれを経験し、学ぶ必要がある。僕はその全てを通して学び、今では誰が何と言おうと、誰が何と思おうと気にしない段階に来ている。結局のところ、それはただの言葉に過ぎないからだ」 ネガティブな声は一切耳に入れない」と彼は語った。
「大半は肯定的な声だし、マンチェスターに来てから出会った人々は皆前向きだ。だから俺は良い奴でいたいし、人々の笑顔を引き出したい。陽気な奴でいたい。でも仕事の時こそ、俺は真剣に取り組む。 ここ数年、その姿勢が誤解されてきたと思う。人々は俺がふざけていると思ってるんだ。いつも踊ってるって言われるけど、もちろん踊るさ——適切な場所とタイミングで踊るのは大好きだ。でもトレーニングピッチや試合の日には、100％仕事モードだ」
リンガード、準備はいいか？
リンガードは昨年12月にFCソウルを退団して以来、公式戦に出場していないが、ソーシャルメディアでトレーニングの様子を定期的に更新している。レモへの移籍が実現すれば、キャリアの新たな章を歩み始めるにあたり、一日も早いデビューを熱望するだろう。
