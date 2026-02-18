ジェシー・リンガードは流浪の選手か？元マンUスター、FCソウル退団後またも意外な移籍交渉中

リンガードのキャリアは、マンチェスター・ユナイテッド、ウェストハム、ノッティンガム・フォレストなど数多くのクラブでのプレーを経てきた。このミッドフィルダーは批判を受けることもあったが、先月スカイスポーツに対し「もう気にならない」と語った。

「人生において、サッカーの外でも中においても、調子が悪くてファンから批判されるような精神的に厳しい時期は必ず訪れるものだ。時にはそれを経験し、学ぶ必要がある。僕はその全てを通して学び、今では誰が何と言おうと、誰が何と思おうと気にしない段階に来ている。結局のところ、それはただの言葉に過ぎないからだ」 ネガティブな声は一切耳に入れない」と彼は語った。

「大半は肯定的な声だし、マンチェスターに来てから出会った人々は皆前向きだ。だから俺は良い奴でいたいし、人々の笑顔を引き出したい。陽気な奴でいたい。でも仕事の時こそ、俺は真剣に取り組む。 ここ数年、その姿勢が誤解されてきたと思う。人々は俺がふざけていると思ってるんだ。いつも踊ってるって言われるけど、もちろん踊るさ——適切な場所とタイミングで踊るのは大好きだ。でもトレーニングピッチや試合の日には、100％仕事モードだ」