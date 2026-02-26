ジェシー・リンガードが元チームメイトのメンフィス・デパイと再会へ　元マンUスターが衝撃移籍目前に

リンガードのレモ移籍の可能性が報じられたことで、彼の将来に関する憶測が広がった。南米サッカー専門家のティム・ヴィッカリーはtalkSPORTに対し、これは他のブラジルクラブの関心を引くための手段だった可能性があると語った。「彼はレモというクラブと交渉中だ。レモとは『漕ぐ』という意味で、ブラジルの大クラブの多くはボートクラブとして始まった。とにかく、これは少し突飛な話だ。

「レモはブラジル最北端のベレン（ベツレヘムのポルトガル語訳）に本拠を置く。かつてブラジル人選手が『キリスト誕生の地でプレーできる光栄に浴している』と発言したが、実際にはそうではないと説明が必要だった。

「しかし、ここで疑問に思うのは、レモが新たに昇格したばかりで誰もが即降格すると予想しているのに、ブラジル選手権3節を終えて2分け1敗という成績だということだ。ジェシー・リンガード、君がそこに行くなら大変な苦労が待っているぞ。まず、年間を通じて降格争いを強いられるからだ。

「次に、地図を見てくれ。ブラジルサッカーの中心地は南東部に集中している。リオ、サンパウロ、ベロオリゾンテだ。レモの本拠地からすると、ほぼ全てのアウェイゲームが飛行機で4時間かかる。ブラジルは広大だ。だからレモと契約するより、金を稼ぐ楽な道は他にもある。

「私が思うに——これはディック・ダスターリーと彼のニヤニヤ犬のような帽子をかぶったような考え方だが——この状況なら交渉を少し引き延ばし、他のクラブが名乗りを上げるか様子を見るだろう。ブラジル国内のクラブが増える可能性もある…彼の立場ならそうするはずだ」