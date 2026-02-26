Getty Images Sport
ジェシー・リンガードが元チームメイトのメンフィス・デパイと再会へ 元マンUスターが衝撃移籍目前に
リンガード、FCソウル退団でフリーエージェントに
リンガードは2025年12月、FCソウルとの契約を相互合意により解除し、同クラブに別れを告げた。その後新たな所属先を探しており、複数のチームとの関連が報じられてきた。レックサムやイタリアが移籍先候補と目されていた一方、元イングランド代表選手のブラジル・レモ移籍説も浮上していた。ESPNによれば、リンガードは代わりにブラジルのコリンチャンス加入が確実視されている。
リンガード、メンフィスに続きコリンチャンス移籍か
コリンチャンスはリンガードとの移籍交渉が最終段階にあると報じられている。ブラジル側は1年契約を提示する方針で、33歳の選手とは既に金銭面で合意済みだ。移籍が実現すれば、リンガードは再びメンフィスとピッチを共にする。 両者はオールド・トラッフォードで共に過ごし、2015/16シーズンには31試合を共に戦った。メンフィスは2024年にコリンチャンスに加入し、移籍を決意した理由をこう説明している。
「契約した理由は非常に単純だ。私はアフリカのルーツを持ちオランダで育ち、欧州のリーグを知り、多くのチームでプレーしてきた。年を重ねるにつれ自問した――どうすればより幸せになれるか？それは自分の感覚に忠実であることだ。人生の全てには意味がある。この挑戦が私の心を満たしてくれた」と記者団に語った。
「クラブのエネルギー、努力、サポーターの温かい歓迎…これほどの体験は初めてだ。欧州ではより高いレベルでプレーしているかもしれないが、本物のサッカーがブラジルから生まれることは否定できない。ここはサッカーの聖地なのだ」
リンガード理論が浮上する
リンガードのレモ移籍の可能性が報じられたことで、彼の将来に関する憶測が広がった。南米サッカー専門家のティム・ヴィッカリーはtalkSPORTに対し、これは他のブラジルクラブの関心を引くための手段だった可能性があると語った。「彼はレモというクラブと交渉中だ。レモとは『漕ぐ』という意味で、ブラジルの大クラブの多くはボートクラブとして始まった。とにかく、これは少し突飛な話だ。
「レモはブラジル最北端のベレン（ベツレヘムのポルトガル語訳）に本拠を置く。かつてブラジル人選手が『キリスト誕生の地でプレーできる光栄に浴している』と発言したが、実際にはそうではないと説明が必要だった。
「しかし、ここで疑問に思うのは、レモが新たに昇格したばかりで誰もが即降格すると予想しているのに、ブラジル選手権3節を終えて2分け1敗という成績だということだ。ジェシー・リンガード、君がそこに行くなら大変な苦労が待っているぞ。まず、年間を通じて降格争いを強いられるからだ。
「次に、地図を見てくれ。ブラジルサッカーの中心地は南東部に集中している。リオ、サンパウロ、ベロオリゾンテだ。レモの本拠地からすると、ほぼ全てのアウェイゲームが飛行機で4時間かかる。ブラジルは広大だ。だからレモと契約するより、金を稼ぐ楽な道は他にもある。
「私が思うに——これはディック・ダスターリーと彼のニヤニヤ犬のような帽子をかぶったような考え方だが——この状況なら交渉を少し引き延ばし、他のクラブが名乗りを上げるか様子を見るだろう。ブラジル国内のクラブが増える可能性もある…彼の立場ならそうするはずだ」
次に何が来る？
リンガードは次の移籍先が決まるのを待つ間、自身のトレーニング動画を投稿しており、復帰を心待ちにしているに違いない。コリンチャンスの次戦は土曜日に開催されるカンピオナート・パウリスタ準決勝、ノヴォリゾンティーノ戦となる。
