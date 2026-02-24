AFP
ジェシー・マーシュがサム・アラダイスの主張を否定——元リーズ監督がエランド・ロードでのマルセロ・ビエルサの成果を台無しにしたという主張を
マーシュ対アラーダイス：リーズの余波
そのシーズン終盤に緊急招集されたものの、4試合の短期指揮で結果を出せなかったアラーダイスは、自らの前任者たちを真っ向から非難した。 「ノー・ティッピー・タッピー・フットボール」ポッドキャストで語った元イングランド代表監督は、ビエルサが築いたエリートレベルのフィットネスが、マーシュとハビ・グラシアによって浪費されたと示唆した。グラシアはマーシュの退任後、そしてアラーダイス就任前の暫定監督マイケル・スクバラの後任として指揮を執った。
ベテラン指揮官は自身が引き継いだデータに衝撃を受けたと表明。チャンピオンシップ降格の危機を回避すべくウェスト・ヨークシャーに赴任した時点で、伝説的な「ビエルサ・ボール」というエンジンは完全に停止していたと示唆した。
ビッグ・サム：リーズ・フィットネスが倒産した
アラーダイスはエランド・ロードでのフィジカル面での衰退を率直に評価し、対戦相手として見たリーズと自身が指揮を執ったリーズとの間に著しい差があったと指摘した。「ビエルサのチームはプレミアリーグで最高のフィジカル統計を記録し、リーズはナンバーワンだった」とアラーダイスはポッドキャストで語った。 「だからリーズに移った時、『少なくとも体力はあるだろう』と思ったんだ。[だがリーズは]体力統計で下位3チームだった」
「ビエルサの後任となった2人の監督は、フィジカル統計をプレミアリーグ最下位3チームまで低下させた。『トップ6にいれば、少なくとも試合に耐え、組織を保つだけの体力はある』と思っていたのに」
「ビッグ・サム」の愛称で知られる同氏は、リーズとの過去の対戦を振り返り、水準がどれほど低下したかを強調した。ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン監督時代、ビエルサが築いたチームの執拗な性質を目の当たりにしたが、自身の短命な在任期間にはそれが欠けていたと感じていた。 「ウェストブロム監督時代、[ビエルサ率いるリーズ]は後半20分になっても前半20分と同じスピードで走り続けていたのを覚えている」とアラダイスは付け加え、自チームの控え室で目にしたスタミナ不足を嘆いた。
マーシュは批判を封じるために領収書を提出した
対立を恐れないマーシュはソーシャルメディアでアラダイスの主張を体系的に論破した。現カナダ代表監督は指揮官時代のデータを提示し、チームの動きが鈍化したという見解に反論した。 マーシュが共有した統計によれば、リーズは彼の在任中もフィジカル面で圧倒的な強さを維持し、プレミアリーグ全体で総走行距離、走行距離、高速スプリント回数、高速走行回数、スプリント総数において首位を記録していた。アラーダイスへの返答は簡潔で辛辣なものだった。「本当に？」とだけ付け加えたのである。
このやり取りは、マーシュがクラブでの自身の功績を疑問視するサポーターと対峙するにつれ、さらに激しさを増した。あるファンが彼の統計に異議を唱えると、マーシュは「第1節から第20節までだ。ちゃんと読めよ」と切り返した。 アメリカ人監督はプロとしての評価を守る決意を示し、「ビッグ・サム」論を黙認しない姿勢を貫いた。摩擦はあったものの、一部のファンは彼の断固たる態度を支持。批判派を「大局的に見れば取るに足らない」と指摘したフォロワーには、マーシュ監督が親指を立てて応じた。
マーシュがリーズでの功績を擁護
しかし議論はより深刻な方向へ転じた。あるサポーターが両監督に対し、クラブが結局降格したという事実の前では彼らの意見は二次的なものに過ぎないと指摘したのだ。「お前の意見もビッグ・サムの意見も誰も気にしてない。降格が全てを物語っている」とファンは書き込んだ。 マーシュは即座に自身のクラブにおける貢献を強調し、「我々がチームを残留させた事実こそが重要だ」と反論した。これは2021-22シーズンの劇的な最終節を指しており、ブレントフォード戦での勝利が安全圏確保をもたらした。この瞬間は、バルセロナへの高額移籍前にラフィーニャが披露した有名な祝賀シーンで記憶されている。
この激動の時期以降、両監督のキャリアは大きく分岐した。アラーダイスはリーズの降格阻止に失敗して以来ベンチに戻っていない一方、マーシュは国際舞台で新たな活路を見出した。
カナダ代表監督として、彼は現在、2026年ワールドカップの共催国としての役割に向けてチームを準備中だ。リーズのファンにとって、ビエルサ、マーシュ、アラダイスの時代は今も激しい感情が渦巻く時期だが、データはエランド・ロードで何が間違っていたのかという議論がまだ決着していないことを示唆している。
