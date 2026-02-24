ジェシー・マーシュがサム・アラダイスの主張を否定——元リーズ監督がエランド・ロードでのマルセロ・ビエルサの成果を台無しにしたという主張を

アラーダイスはエランド・ロードでのフィジカル面での衰退を率直に評価し、対戦相手として見たリーズと自身が指揮を執ったリーズとの間に著しい差があったと指摘した。「ビエルサのチームはプレミアリーグで最高のフィジカル統計を記録し、リーズはナンバーワンだった」とアラーダイスはポッドキャストで語った。 「だからリーズに移った時、『少なくとも体力はあるだろう』と思ったんだ。[だがリーズは]体力統計で下位3チームだった」

「ビエルサの後任となった2人の監督は、フィジカル統計をプレミアリーグ最下位3チームまで低下させた。『トップ6にいれば、少なくとも試合に耐え、組織を保つだけの体力はある』と思っていたのに」

「ビッグ・サム」の愛称で知られる同氏は、リーズとの過去の対戦を振り返り、水準がどれほど低下したかを強調した。ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン監督時代、ビエルサが築いたチームの執拗な性質を目の当たりにしたが、自身の短命な在任期間にはそれが欠けていたと感じていた。 「ウェストブロム監督時代、[ビエルサ率いるリーズ]は後半20分になっても前半20分と同じスピードで走り続けていたのを覚えている」とアラダイスは付け加え、自チームの控え室で目にしたスタミナ不足を嘆いた。