ジェイミー・キャラガー、プレミアリーグ優勝争いでアーセナルがさらに勝ち点を落としたことを「喜んでいる」と発言し、優勝候補を明かす
ガンナーズ、モリーヌックスでの大失態でリードを明け渡す
プレミアリーグ優勝争いは水曜夜、アーセナルが最下位ウルブズ相手に優位をふいにする劇的な展開を迎えた。アルテタ監督率いるチームは2点リードで勝利を確信していたが、ロスタイムに痛恨の同点弾を許した。
この直近の失速はブレントフォード戦での引き分けに続くもので、マンチェスター・シティが未消化試合を勝利すれば差をわずか2点に縮められる状況を生んだ。エミレーツのサポーターに動揺が広がる中、ある著名評論家が意外にもこの展開を歓迎している。
リヴァプールのレジェンド、キャラーガーは、アーセナルがモリーヌックスで躓く姿を見て実は喜んでいたと告白した。CBSスポーツで語った元DFは、この反応がロンドンクラブへの悪意からではなく、シーズンクライマックスに向けてより魅力的な物語を望む気持ちからだと説明した。
中立ファンが勝利を収める中、タイトル争いは激化する
キャラガーは、独走状態の首位チームがシーズン終盤の緊張感を奪いがちだと指摘した。アーセナルが勝利を決めきれなかったことで、王座争いは世界中の中立ファンにとって大スペクタクルであり続ける。この引き分けは確かに流れを変え、再び焦点が移った——ペップ・グアルディオラの勝利マシーンが仕掛ける執拗なプレッシャーに、ガンナーズが精神的な強さで耐え抜けるかどうかだ。
勝ち点を落としたことで、アーセナルは今後の全試合に重大な意味を持たせ、シーズンが早期に幕を閉じるのを防いだ。シティが射程圏内に迫る今、アルテタ監督に許される失敗の余地は消え去った。キャラガーは、この緊張感がまさにプレミアリーグを世界で最も視聴されるリーグにしている要因だと確信している。
この環境こそが、ライバルたちに最も注目される舞台で真の姿を露わにさせると同時に、分析と議論の尽きない材料を提供すると解説者は詳述した。「自分のチームでない限り、誰かが独走するリーグは望まない。だから今夜の結果には満足している」とキャラガーは語った。
キャラガーは娯楽性と多様性を求めている
「試合をエキサイティングにし、話題を提供してくれる。今シーズン終了までの間に物語を生み出すんだ。だからプレミアリーグにとって良いことだと思う」とキャラガーは2-2の引き分けが与えた影響について語った。彼は、シーズン終盤の行方が予測不能な状態を維持するためには、高い懸けがイングランドトップリーグの健全性にとって不可欠だと強調した。
勝ち点喪失を喜ぶ一方で、元イングランド代表選手は優勝チームの希望を即座に明言した。「アーセナルの優勝を望む。リーグには異なる優勝チームが存在すべきだからだ。過去3年で3つの異なる優勝チームが生まれるのは良いことだと思う」と認めた。
キャラガーがアーセナルの優勝を望む背景には、過去8シーズンをシティかリヴァプールが独占してきた状況から、イングランドサッカーの勢力図に変化をもたらしたいという思いがある。新たな優勝クラブが誕生すれば、過去10年間の特徴であった支配体制を打ち破り、より競争力のある時代が到来すると彼は確信している。
しかし彼は、ここ数ヶ月で首位を追撃する実績を証明してきたグアルディオラ監督の脅威を警戒し続けている。アーセナルがプレミアリーグで3年連続準優勝という「失敗チーム」のレッテルを払拭しようとする中、心理戦が戦術面と同様に重要になると指摘した。
アルテタにとっての心理的障壁
アルテタ監督は今、選手たちに再び活力を与え、ウルブズに終了間際に勝ち点1を奪われる原因となった守備の隙を修正する方策を見出さねばならない。エティハド・スタジアムでの厳しい遠征がまだ控える中、マンチェスターのチームは完璧な結果を維持できれば、事実上自らの手で運命を握れることを認識している。
シーズン終盤の失速という常套句が再び頭をよぎり、モリーヌックスでの引き分けは、プレッシャーがガンナーズに重くのしかかっているという懸念を払拭するどころか、むしろ助長する結果となった。キャラガーや中立のファンにとっては、この失態がシーズンを生き生きとさせる贈り物だが、アーセナルにとっては、20年以上ぶりのリーグ優勝を目指す道程において致命傷となりかねない傷跡だ。
アーセナルは今週末、日曜日に控えるノースロンドン・ダービーで優勝争いの軌道修正を図る。
