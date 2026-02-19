ジェイミー・キャラガー、プレミアリーグ優勝争いでアーセナルがさらに勝ち点を落としたことを「喜んでいる」と発言し、優勝候補を明かす

「試合をエキサイティングにし、話題を提供してくれる。今シーズン終了までの間に物語を生み出すんだ。だからプレミアリーグにとって良いことだと思う」とキャラガーは2-2の引き分けが与えた影響について語った。彼は、シーズン終盤の行方が予測不能な状態を維持するためには、高い懸けがイングランドトップリーグの健全性にとって不可欠だと強調した。

勝ち点喪失を喜ぶ一方で、元イングランド代表選手は優勝チームの希望を即座に明言した。「アーセナルの優勝を望む。リーグには異なる優勝チームが存在すべきだからだ。過去3年で3つの異なる優勝チームが生まれるのは良いことだと思う」と認めた。

キャラガーがアーセナルの優勝を望む背景には、過去8シーズンをシティかリヴァプールが独占してきた状況から、イングランドサッカーの勢力図に変化をもたらしたいという思いがある。新たな優勝クラブが誕生すれば、過去10年間の特徴であった支配体制を打ち破り、より競争力のある時代が到来すると彼は確信している。

しかし彼は、ここ数ヶ月で首位を追撃する実績を証明してきたグアルディオラ監督の脅威を警戒し続けている。アーセナルがプレミアリーグで3年連続準優勝という「失敗チーム」のレッテルを払拭しようとする中、心理戦が戦術面と同様に重要になると指摘した。