キャラガーはギョケレスに関する見解を公に表明しており、つい先月の12月下旬にも「ミケル・アルテタ監督にとって、ガブリエル・ジーザスとカイ・ハフェルツの方が前線での選択肢として優れている」と述べていた。

彼はこう主張した：「今夜のアーセナルにとって唯一のマイナス点は、このような選手がいるのにギョケレスをスタメン起用すべきではないということだ。

数試合後、ジェズスがコンディションを整えれば彼が先発すべきだ。彼はヨケレスより優れた選手だ——これは事実だ」

「過去に『ジェズスはリーグ優勝を目指すアーセナルにふさわしいか』と疑問視されたこともある。だが今や、優勝をもたらすと期待されて獲得した選手（ハフェルツ）よりも優れた存在だ。センターフォワードとしてハフェルツもジェズスも、ギョケレスより優れた選手だ。ベンチに控える選手たちの質を考えれば、彼には洗練さと質が欠けている」 アーセナルはギョケレス以上の選手を必要としており、イエスにはそれができるポテンシャルがある」