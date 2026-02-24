Getty Images
ジェイミー・キャラガーは間違っていた！リヴァプール伝説の元選手が以前批判したアーセナルFWヴィクトル・ヨケレスがアラン・シアラーと比較される
キャラーガーは以前、ギョケレスを批判していた
キャラガーはギョケレスに関する見解を公に表明しており、つい先月の12月下旬にも「ミケル・アルテタ監督にとって、ガブリエル・ジーザスとカイ・ハフェルツの方が前線での選択肢として優れている」と述べていた。
彼はこう主張した：「今夜のアーセナルにとって唯一のマイナス点は、このような選手がいるのにギョケレスをスタメン起用すべきではないということだ。
数試合後、ジェズスがコンディションを整えれば彼が先発すべきだ。彼はヨケレスより優れた選手だ——これは事実だ」
「過去に『ジェズスはリーグ優勝を目指すアーセナルにふさわしいか』と疑問視されたこともある。だが今や、優勝をもたらすと期待されて獲得した選手（ハフェルツ）よりも優れた存在だ。センターフォワードとしてハフェルツもジェズスも、ギョケレスより優れた選手だ。ベンチに控える選手たちの質を考えれば、彼には洗練さと質が欠けている」 アーセナルはギョケレス以上の選手を必要としており、イエスにはそれができるポテンシャルがある」
ダービーの2得点で衝撃的な方針転換
スウェーデン人ストライカーはシーズン前半は存在感を示すのに苦労したが、状況は急速に好転した。アーセナルがトッテナム・ホットスパーを4-1で粉砕した試合での2得点により、ギョケレスはアーセナルでの過去12試合で8得点を記録。キャラーガーは元スポルティングCPのスター選手に対する当初の評価が誤りだった可能性を認める姿勢を示した。
彼はスカイスポーツにこう語った。「ヴィクトル・ギョケレスの素晴らしい点はメンタルだ。
今後5年間、彼が世界クラスのストライカーになるか、あるいはアーセナルにとって驚異的なストライカーになるかは疑問だ。
しかし彼のメンタリティは本当に素晴らしい。自信に欠けるところなど微塵もなく、ボールを受ければ即座に叩き込む。まさにアラン・シアラーのようなメンタリティだ。
「ゲイリー・ネヴィルが解説で言ったように、これはアーセナルのユニフォームを着て見た中で最高のヨケレスのプレーだった。本当に素晴らしいフィニッシュだった」
「ギョケレスはアラン・シアラーのような選手だ」
ギョケレスの初期の不調は、今季ともに負傷に悩まされてきたジーザスかハーヴェーツのいずれかに出場機会をもたらすかに見えた。しかし彼はアルテタ監督の先発メンバーでの地位を確固たるものにしたようだ。キャラガーは、夏の移籍で加入したこの選手への信頼を貫くスペイン人監督を称賛し、プレミアリーグ歴代最多得点者シアラーとの比較も行った。
キャラーは続けた。「彼は（決定的な存在に）なり得る。監督の手腕も称賛に値する。ギョケレスから離れる必要があったと感じていたし、いずれそれが響くかもしれないと思っていた。
「だが監督は週ごとに彼を起用し続け、この試合で見せた強さはまさにアラン・シアラーを彷彿とさせるものだった。
アーセナルのストライカー陣を見ると、彼は序列でかなり下の方だと感じていた。ヨケレスがまだチームに残っていることに何度か驚かされた。
「だが監督は彼を起用し続け、シーズン最大の試合の一つでその信頼に応えた。フェアプレーだ」
ギョケレス、好調を維持したい
ギョケレスは今シーズン、スポルティングで記録した驚異的な数字には程遠いものの、この好調ぶりはシーズン終盤の重要な時期を控えたアーセナルにとって喜ばしい限りだ。北ロンドンのクラブは今シーズン複数タイトル獲得の可能性を残しており、トッテナムとのダービー勝利でプレミアリーグ首位を5ポイント差に広げた（ただし1試合多く消化している）。
次節は日曜日にチェルシーとのロンドン・ダービーが控えている。
