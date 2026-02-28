Getty
サム・カーが負傷後も「100％の状態ではない」理由を説明 チェルシーのWSLスーパースターが「自己不信」を認める
チェルシーのストライカーが2024年に前十字靭帯損傷を負った
チェルシーは2024年にカーの負傷が確認された後、声明を発表した。「チェルシーの関係者一同、サムの回復を心より願っております」。オーストラリア人選手はその後、リーグ戦1試合のみ先発出場し、さらに13試合をベンチから出場するにとどまり、ソニア・ボンパストールの戦術に再び組み込まれるのに苦労している。
前十字靭帯損傷の回復期間は通常9～12ヶ月とされるが、カーは昨年9月の復帰まで苦渋の18ヶ月を戦線離脱して過ごした。手術で移植した組織に問題が生じていたことが10ヶ月間発見されなかったため、回復期間が予想以上に長期化したのである。
しかし32歳のカーは、日曜日にパースで行われるフィリピン戦を控えたアジアカップ開幕を前にオーストラリア代表に復帰。競技から離れていた期間を振り返っている。
カーは「約85％」と感じている
土曜日にメディアの取材に応じたストライカーは次のように語った。「波のように来ては去っていく感じだ。シーズン開幕時にチェルシーでACLから復帰した当初は、本当に調子が良かったと思う。
「その後少し調子を落としたが、12月頃から再び得点を重ねるようになり、自分の能力にリラックスして自信を持てるようになった。そこで最高の状態を取り戻せたと実感した」
「でも周りに素晴らしい人たちがたくさんいて、マティルダスでは完全に居心地が良い。だから落ち着いて自分らしくいられる、私にとって良い環境なんだ」
自身の状態を100点満点で評価すると問われると、カーはこう答えた。「おそらく85点以上だと思う。まだ100点とは言えない。完全に自分らしさを取り戻した試合はまだないけど、85％以上は確実に感じている」
ストライカー、アジアカップ前夜に「悲しい」と認める
マティルダスは2010年以来初のアジアカップ制覇を目指している。当時16歳だったカーは代表チームの一員として国際大会での成功を経験した。
現存する当時のメンバーで現役を続けるのはカーただ一人であり、彼女自身「悲しい気持ちになる」と認めている。「私が最後の生き残りだというのは悲しい」とカーは語った。「今でも、あれは私のサッカー人生で最高の瞬間の一つだ。
そしてこのチームが共に何かを勝ち取りたいと強く願っていることも知っている。マティルダスのために勝利を掴みたいと、一人ひとりの選手がどれほど強く望んでいるかも理解している」
アジアカップを控えたオーストラリア代表には複数のフィットネス懸念がある。メアリー・ファウラーは自身の前十字靭帯損傷以来わずか2試合の出場に留まり、ゴールキーパーのマッケンジー・アーノルドはほとんど練習に参加できていない。さらにアーセナルのキーラ・クーニー＝クロスは公開練習に姿を見せず、日曜日の開幕戦への出場可否に疑問符が付いている。
ケラーにとって負傷はもはや話題の中心ではない
カーはまた、自身の負傷に焦点が当てられることなく大会に臨めることに興奮していると認めた。カーは2023年ワールドカップ・オーストラリア大会前夜に左ふくらはぎを断裂し、その後マティルダスが準決勝進出を果たしたスウェーデンとの3位決定戦敗退前に右ふくらはぎを負傷していた。
「大会に出場できること、そして左ふくらはぎの話をしなくて済むことが本当に楽しみだ」とカーは語った。
「前十字靭帯（ACL）からの復帰まで長い道のりでした。だから正直、ここに戻ってサッカーができ、トレーニングを楽しめ、チームと共に過ごす全ての瞬間を心から嬉しく、感謝しています」
「前回の大会は個人的に思うような結果ではなかったが、チームとしては素晴らしい大会だった。だから、再び母国で開催される主要大会に出場できるのは本当に幸運だと思っている」
キャリアの中で、自国開催の大会に一度も出場できない選手が大半です。だからこそ、我々が二度の機会を得られることは、計り知れない名誉なのです」
