サム・カーが負傷後も「100％の状態ではない」理由を説明　チェルシーのWSLスーパースターが「自己不信」を認める

土曜日にメディアの取材に応じたストライカーは次のように語った。「波のように来ては去っていく感じだ。シーズン開幕時にチェルシーでACLから復帰した当初は、本当に調子が良かったと思う。

「その後少し調子を落としたが、12月頃から再び得点を重ねるようになり、自分の能力にリラックスして自信を持てるようになった。そこで最高の状態を取り戻せたと実感した」

「でも周りに素晴らしい人たちがたくさんいて、マティルダスでは完全に居心地が良い。だから落ち着いて自分らしくいられる、私にとって良い環境なんだ」

自身の状態を100点満点で評価すると問われると、カーはこう答えた。「おそらく85点以上だと思う。まだ100点とは言えない。完全に自分らしさを取り戻した試合はまだないけど、85％以上は確実に感じている」