サム・アラダイス、リヴァプールで得点不振が続くモハメド・サラーを「大きな赤ん坊のように振る舞っている」と非難
サラーが最後にプレミアリーグでゴールを決めたのはいつですか？
アンフィールドでの記録破りの活躍の中で、サラーがそのような状況に陥ることは稀だった。彼はPFA年間最優秀選手賞を3度受賞し、ゴールデンブーツ賞も4度獲得している。この得点能力に優れたウインガーは、リヴァプールで429試合に出場し、通算252得点を記録している。
しかし過去14試合（全大会）で記録されたのはわずか2得点のみ。11月1日のアストン・ヴィラ戦でゴールを決めて以来、イングランドトップリーグでは全く得点を挙げていない。
33歳の彼は12月、控え選手に回されたことに激怒。リバプールがタイトル防衛の苦戦の中で彼を犠牲にしたと非難された。ノッティンガム・フォレスト戦での劇的な1-0勝利で再び交代を命じられた際、サラーは苛立ちを隠せなかった。
サラーは今夏移籍する可能性が示唆されている。リバプールは移籍金を得られる立場にある一方、彼の姿勢やチームへの献身性に対する疑問の声も上がっている。
元イングランド代表監督、サラーの行動に疑問を呈す
元イングランド代表監督のアラダイスは、プレミアリーグで長年指揮を執ってきた経験から、BOYLE SportsとFooty Accumulatorsのポッドキャスト「No Tippy Tappy Football」でリバプールのレジェンドが持つべき心構えについて語った。「モハメド・サラーは覚悟を決めて腰を据え、確実に得点を重ねる必要がある。 得点できず交代させられるのは自身の責任なのに、アーネ・スロット監督を責めるのはやめろ。得点もチャンスも作れないのに交代させられて不満を言う資格はない。
「これは一種のメンタルブロックのように思える。もはや一時的な不調ではなく、シーズン全体に及んでいるからだ。リバプールにとっても彼自身にとっても懸念材料だ。ピッチ上で不満を露わにするのはやめるべきだ。監督室に直接行って話し合うべきだ。皆の前で愚痴をこぼすような、まるで大きな赤ん坊のような振る舞いはやめろ」
10代の天才少年ングモハはもっと出場機会を得るべきか？
リバプールは、17歳の若き天才リオ・ングモハにさらなる出場機会を与えるよう助言されている。フォレスト戦では、不調のサラーとコディ・ガクポに代わって途中出場したングモハが、活気ある活躍を見せた。
アラーダイス監督は続けた。「途中出場できるのは素晴らしいことだ。全員がフレッシュな状態で試合開始から出場させることもできるが、残り20分でレベルやテンポが落ち、スペースが生まれるタイミングで投入すれば、彼は真価を発揮できる」
「現時点ではングモハをベンチに置くが、スロット監督は今後より早い時間帯での投入も可能だ。先発起用が失敗に終わるリスクを避けるため、この方法で自信を築かせる方が効果的だ。とはいえ、精彩を欠く先発選手たちは常に警戒を強いられるだろう。パフォーマンスを向上させなければ、彼の座を奪われると理解しているからだ」
レッズのレジェンド、ジェイミー・キャラガーも経験豊富な同僚よりングモハにプレー機会を与えるべきと提言した。シティ・グラウンドでの苦戦を目の当たりにした後、スカイスポーツにこう語った。「ングモハは15分間で、それまでのサラーとガクポの合計以上の働きを見せた。試合の流れを変えたのだ。彼はスタメン起用されるべきだ」
「いずれリオ・ングモハをチームに組み込まねばならない。さもなければ、別のMFを起用するか、ガクポやサラーを失うことになるだろう。リヴァプールのサイドエリアにおける突破力とスピードは、明らかに不足している」
リバプール 2025-26シーズンの試合日程：サラーが火花を散らすチャンス
スロット監督は今後の試合でメンバーを入れ替える機会を捉えるかもしれない。リバプールは土曜日に降格危機のウェストハムをホームに迎え、その後プレミアリーグとFAカップのダブルヘッダーで最下位のウルブズと対戦する。
ングモハがこれらの試合で活躍する可能性もあるが、同時にサラーが調子を戻す機会にもなるだろう。エジプトのスーパースターは、アンフィールドでの9年間で最も不調な時期を経験している。
