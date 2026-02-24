サム・アラダイス、リヴァプールで得点不振が続くモハメド・サラーを「大きな赤ん坊のように振る舞っている」と非難

リバプールは、17歳の若き天才リオ・ングモハにさらなる出場機会を与えるよう助言されている。フォレスト戦では、不調のサラーとコディ・ガクポに代わって途中出場したングモハが、活気ある活躍を見せた。

アラーダイス監督は続けた。「途中出場できるのは素晴らしいことだ。全員がフレッシュな状態で試合開始から出場させることもできるが、残り20分でレベルやテンポが落ち、スペースが生まれるタイミングで投入すれば、彼は真価を発揮できる」

「現時点ではングモハをベンチに置くが、スロット監督は今後より早い時間帯での投入も可能だ。先発起用が失敗に終わるリスクを避けるため、この方法で自信を築かせる方が効果的だ。とはいえ、精彩を欠く先発選手たちは常に警戒を強いられるだろう。パフォーマンスを向上させなければ、彼の座を奪われると理解しているからだ」

レッズのレジェンド、ジェイミー・キャラガーも経験豊富な同僚よりングモハにプレー機会を与えるべきと提言した。シティ・グラウンドでの苦戦を目の当たりにした後、スカイスポーツにこう語った。「ングモハは15分間で、それまでのサラーとガクポの合計以上の働きを見せた。試合の流れを変えたのだ。彼はスタメン起用されるべきだ」

「いずれリオ・ングモハをチームに組み込まねばならない。さもなければ、別のMFを起用するか、ガクポやサラーを失うことになるだろう。リヴァプールのサイドエリアにおける突破力とスピードは、明らかに不足している」