サッカーエイド2026出場チームが確定、ウェイン・ルーニー、ジョルディ・アルバ、エドウィン・ファン・デル・サールらがサッカー界のレジェンドたちによる豪華メンバーを率いる
ロンドン・スタジアムにおける記念すべき周年
ユニセフ支援サッカーエイドが20周年を記念し、2026年5月31日に首都ロンドンで華々しく復活する。 ロンドン・スタジアムにはサッカー界のレジェンドとハリウッドスターが華やかに集結。イングランド代表の先鋒を率いるのは、マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者ルーニーが正式に決定した。2006年の創設以来、このイベントはスポーツカレンダーの基幹行事へと発展し、トップアスリートの競技とハイステークスなエンターテインメントを融合させている。
2026年の出場メンバーは大会史上最も競争が激しくなる見込みで、チャンピオンズリーグ優勝者からデジタルメディアのスターまでが名を連ねる。今年度は特に、世界中の恵まれない子どもたちへの支援を20年間続けてきた取り組みの節目を記念する意味合いが加わり、感情的な重みを持つ。6万人以上のファンがスタンドを埋め尽くすと予想され、誇りをかけた戦いが再び主役となる中、熱気は史上最高に達すると見込まれている。
40歳となったルーニーはこの歴史的イベントへの復帰に大きな誇りを表明。『ザ・サン』紙によれば「今年のユニセフ・サッカーエイド
を心待ちにしている。20周年にイングランドのユニフォームを再び着られる」と語った。 「5月31日にロンドン・スタジアムで行われるイングランド対ワールドXI戦。今年はイングランドの勝利以外考えられない。私とコリーン、そして息子たちは、ユニセフのためのサッカーエイドがいつもそうであるように、その雰囲気と素晴らしい家族の集いを心から愛している」
世界のアイコンとプレミアリーグのレジェンドが激突
ワールドXIの守備陣は、不朽のゴールキーパー、ファン・デル・サールを軸に強力な布陣を形成しつつある。現代のスター選手として加わるのは、バルセロナとインテル・マイアミでプレーしたアルバ。リオネル・メッシと共に数々の栄冠を掴んだキャリアを経て、今大会初出場を果たす。さらにイタリアの守備の要レオナルド・ボヌッチが加わり、イングランドの攻撃陣は得点を狙うにあたり世界最高峰の壁に直面することになる。
ベンチでの戦術バトルもピッチ上の激闘に劣らず熾烈を極める。オリンピックのレジェンド、ウサイン・ボルトが再びワールドXIの指揮を執り、サッカーエイド共同創設者でポップアイコンのロビー・ウィリアムズがイングランド陣営の監督に復帰する。1966年ワールドカップ優勝60周年を記念し、イングランド代表は伝説のアルフ・ラムゼイ監督時代にインスパイアされた特別仕様の白ホームユニフォームを着用する。
ユニセフ親善大使を務めるロビー・ウィリアムズは、このプロジェクトが過去20年間で成し遂げた驚異的な影響を振り返った。「今年でユニセフのためのサッカーエイドが20周年を迎えることを非常に誇りに思う。これは私にとって最も重要な活動の一つだ」とウィリアムズは説明した。「昨年のイベントでは過去最高の資金が調達され、開始以来の総額は1億2100万ポンドに達した。これは文字通り人生を変えるほどの成果だ。 今年も記録を更新できることを願っています」
魔法の背後にある使命
この夜の主目的は、ユニセフの重要な国際的使命のための資金調達活動です。目標達成や華やかさを超え、チケット売上と寄付金で集められた資金は、子どもたちの保護と健全な成長を支える資源提供に直接充てられます。ルーニーは、このイベントがスポーツの卓越性と家族向けの雰囲気を結びつけるユニークな架け橋となり、あらゆる年齢層に共感を呼んでいると指摘しました。
「子供たちは、サッカーのレジェンドと憧れの有名人やインフルエンサーが同じピッチに立つ姿を楽しんでいます」とルーニーは語った。「昨年、コリーンはユニセフと共にポーランドを訪れ、集められた資金がウクライナ戦争から逃れた障害を持つ子供たちの教育継続と、再び子供らしく過ごせる環境を支えている様子を直接目にしました。どうかチケットを購入し、世界中の子供たちの人生を変えるこの素晴らしい活動をご支援ください」
こうした取り組みにより、避難を余儀なくされた子供たちが教育を受け続け、再び子供らしく過ごせるようになる。スター選手たちが名を連ねる名簿の裏側にある人間的な側面を浮き彫りにしている。主催者は一般市民に対し、世界中の子供たちの人生を変えるこの素晴らしい活動への支援としてチケット購入を呼びかけている。大人20ポンド（約3,600円）からという価格設定で、20周年記念試合のスタジアムを満員にすることを目標としている。
盛り上がりを見せる中、メッセージは明確だ：ピッチ上の戦いは本物だが、ユニセフ支援への共同の取り組みこそが究極の勝利である。ハーフタイムショーと試合前のファンゾーンは、参加意識を高め、ひいては世界的な変化を推進する寄付を最大化するために設計されている。ITV1とSTVでの放送中に寄せられる全ての寄付が、ウィリアムズと彼のチームが20年前に始めたレガシーを確固たるものにする。
5月31日への道
すでに33選手の参加が確定しており、今後数週間でさらに複数の「大物」選手の加入が発表される見込みだ。両チームの選手選考は現在も進行中で、最近引退したプレミアリーグのスター選手たちが加わるという噂も流れている。
イングランド代表チーム（現時点） ワールドXIチーム（現時点） ロビー・ウィリアムズ（監督） ウサイン・ボルト（監督） ジョー・ハート エドウィン・ファン・デル・サール ジョー・マーラー ジョルディ・アルバ パディ・マクギネス メイジー・アダム アレックス・ブルッカー ジェン・ビーティー オーウェン・クーパー レオナルド・ブンチ ジャーメイン・デフォー リチャード・ガッド トニ・ダガン アリ・クリーガー 怒れるジンジ ニトロ トム・グレナン ビッグ・ズー トム・ヒドルストン ステフ・ホートン ダムシン・イドリス オリー・マーズ ジョーダン・ノース ウェイン・ルーニー ジル・スコット サム・トンプソン テオ・ウォルコット
