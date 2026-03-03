サッカーエイド2026出場チームが確定、ウェイン・ルーニー、ジョルディ・アルバ、エドウィン・ファン・デル・サールらがサッカー界のレジェンドたちによる豪華メンバーを率いる

この夜の主目的は、ユニセフの重要な国際的使命のための資金調達活動です。目標達成や華やかさを超え、チケット売上と寄付金で集められた資金は、子どもたちの保護と健全な成長を支える資源提供に直接充てられます。ルーニーは、このイベントがスポーツの卓越性と家族向けの雰囲気を結びつけるユニークな架け橋となり、あらゆる年齢層に共感を呼んでいると指摘しました。

「子供たちは、サッカーのレジェンドと憧れの有名人やインフルエンサーが同じピッチに立つ姿を楽しんでいます」とルーニーは語った。「昨年、コリーンはユニセフと共にポーランドを訪れ、集められた資金がウクライナ戦争から逃れた障害を持つ子供たちの教育継続と、再び子供らしく過ごせる環境を支えている様子を直接目にしました。どうかチケットを購入し、世界中の子供たちの人生を変えるこの素晴らしい活動をご支援ください」

こうした取り組みにより、避難を余儀なくされた子供たちが教育を受け続け、再び子供らしく過ごせるようになる。スター選手たちが名を連ねる名簿の裏側にある人間的な側面を浮き彫りにしている。主催者は一般市民に対し、世界中の子供たちの人生を変えるこの素晴らしい活動への支援としてチケット購入を呼びかけている。大人20ポンド（約3,600円）からという価格設定で、20周年記念試合のスタジアムを満員にすることを目標としている。

盛り上がりを見せる中、メッセージは明確だ：ピッチ上の戦いは本物だが、ユニセフ支援への共同の取り組みこそが究極の勝利である。ハーフタイムショーと試合前のファンゾーンは、参加意識を高め、ひいては世界的な変化を推進する寄付を最大化するために設計されている。ITV1とSTVでの放送中に寄せられる全ての寄付が、ウィリアムズと彼のチームが20年前に始めたレガシーを確固たるものにする。