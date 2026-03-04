Getty/GOAL
「サッカーをしようとしたのは1チームだけ」－ブライトン監督、アーセナルとミケル・アルテタ監督を再び批判 時間稼ぎの不満を表明 ガナーズが辛勝
緊張が高まる中での粘り強い勝利
アーセナルはブカヨ・サカの9分ゴールにより、アウェーでの辛勝を収め、プレミアリーグ優勝争いを確実に軌道に乗せた。この勝利により、首位マンチェスター・シティがノッティンガム・フォレストに2-2で引き分けたため、首位との差を7ポイントに広げた。一方ブライトンは13位のまま。
ウィリアム・サリバが足首の捻挫で離脱したにもかかわらず、アウェイチームは圧倒的な守備の粘り強さで激しい攻勢を凌いだ。試合統計はブライトンの支配力を示しており、ホームチームがボール支配率で優位に立ち、シュート数もアーセナルの7本に対し11本を記録した。
ハーゼラーがアーセナルのプレースタイルを批判
ブライトンのヘルツェラー監督は試合終了後の記者会見で、試合が頻繁に中断する展開に明らかに苛立ちを隠さず、不満を露わにした。彼はアウェーチームが観客を楽しませる意図はほとんどなく、わずかなリードを守るために試合のリズムを殺すことを選んだと示唆した。
統計上の優位性を強調しつつ、ハーゼラー監督は試合を痛烈に評した。「今日、サッカーをしようとしたのは一方のチームだけだった」と断言。さらに相手の戦術を批判し「統計は決して嘘をつかない。我々が許したシュートはわずか1本。効果的とは言えなかった。最終ライン付近でもっとチャンスを作るべきだった」と付け加えた。
時間の無駄遣い論争の再燃
この試合後の爆発的な発言は、試合前の懸念の延長線上にある。ハーゼラー監督はアーセナルの「闇の術」に対抗するためルール変更を要求していた。ブライトンの指揮官は、自チームの勢いを断ち切り攻撃の構築を阻むため、アーセナルがリスタートのたびに可能な限りの時間を引き延ばす様子を見て、自身の事前警告が正当化されると確信した。
特に終盤に試合を極端に遅らせた医療介入の頻度を問題視した。ヘルツェラーは水曜日の試合後、激怒してこう語った。「もし彼らがプレミアリーグを制すれば、誰もその勝ち方を問わないだろう。結局はルール次第だ。審判が全てを許容するなら、彼らは今や独自のルールを適用している。一つ問いたい。プレミアリーグの試合で、ゴールキーパーが3度も倒れる光景を見たことがあるか？」
アルテタは現実的なアプローチを採用する
ミケル・アルテタにとって、3ポイントの獲得は、チームのパフォーマンスに関する美学的な懸念や外部からの批判を明らかに上回る重要性を持っていた。主力選手を欠いた敵地での試合には強靭な精神力が求められ、後半に投入されたカイ・ハヴェルツが、優勢なブライトン相手にアーセナルが重要な局面での支配権を取り戻す上で決定的な役割を果たした。
スペイン人指揮官は、優勝争いの最終局面における厳しいアウェー戦を乗り切るには、極限の耐久力と冷酷な鋭さが不可欠だと理解している。ブライトンとの舌戦が周囲の騒ぎを増幅させる中、アルテタは守備の堅固さと、ついにプレミアリーグのトロフィーをエミレーツ・スタジアムに届けるために必要な結果を粘り強く勝ち取ることに、完全に集中し続けている。
