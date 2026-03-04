「サッカーをしようとしたのは1チームだけ」－ブライトン監督、アーセナルとミケル・アルテタ監督を再び批判　時間稼ぎの不満を表明　ガナーズが辛勝

ブライトンのヘルツェラー監督は試合終了後の記者会見で、試合が頻繁に中断する展開に明らかに苛立ちを隠さず、不満を露わにした。彼はアウェーチームが観客を楽しませる意図はほとんどなく、わずかなリードを守るために試合のリズムを殺すことを選んだと示唆した。

統計上の優位性を強調しつつ、ハーゼラー監督は試合を痛烈に評した。「今日、サッカーをしようとしたのは一方のチームだけだった」と断言。さらに相手の戦術を批判し「統計は決して嘘をつかない。我々が許したシュートはわずか1本。効果的とは言えなかった。最終ライン付近でもっとチャンスを作るべきだった」と付け加えた。