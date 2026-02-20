「サッカーは軟弱になりすぎた！」－スコット・マクトミネイが「力強い」タックルの消滅を嘆く。スコットランドの英雄がマンUからナポリ移籍後の「大きな成長曲線」を明かす

審判への不満はあるものの、マクトミネイのイタリア生活への適応は驚くほど順調だ。ナポリの優勝に貢献しセリエA最優秀選手に選ばれたこのミッドフィルダーは、ピッチ上の「戦士」のような姿に共感したナポリサポーターから熱烈に受け入れられている。ピッチ外では、南イタリアの情熱的な文化が故郷を思い出させるとスコットランド人選手は語る。

コンテ監督の指導のもと、マクトミネイは戦術的に大きな変貌を遂げた。オールド・トラッフォード時代は守備的役割が多かったが、現在はよりダイナミックな役割を担い、スペースと動きに対する深い理解が求められる。その結果、2024年にナポリ移籍後、全大会通算70試合で23得点10アシストを記録している。

「ナポリでは戦術面でも身体面でも成長できた。戦術的にイタリアはプレミアリーグとは異なる」と彼は説明する。「プレイ方法や取るべき動き、相手エリアで脅威となる方法、そして守備の仕方を非常に短期間で適応し学ぶ必要があった。素晴らしい成長過程だった」

「仕事には極めて真剣に取り組んでいる。それが報酬を得る理由だからだ。一般的にサッカー選手はトレーニングと試合のために高額な報酬を得ている。その2時間の仕事に真剣になれないなら、それは不十分だ。もちろん楽しむことも大切だが、それはピッチの外で。ピッチの上では別人のようになる」