Getty Images
翻訳者：
「サッカーは軟弱になりすぎた！」－スコット・マクトミネイが「力強い」タックルの消滅を嘆く。スコットランドの英雄がマンUからナポリ移籍後の「大きな成長曲線」を明かす
マクトミネイ、フィジカル重視のサッカーの衰退を嘆く
マンチェスター・ユナイテッドからナポリに移籍して以来、マクトミネイはコンテ監督のハイテンポ戦術において不可欠な存在となった。しかし29歳のミッドフィルダーは、自身の闘争的なプレースタイルと、特にセリエAの戦術的環境において顕著な現代の審判の過敏な判定傾向との折り合いをつけるのが難しいと認めている。
スコットランド代表のスター選手は、激しいタックルの「誠実さ」がシミュレーション（演技）の文化に埋もれつつあると考える。イングランドで若手選手時代に受けた「強靭な教育」が、今日のトップレベルでの試合運営方法と合致しなくなったことに不満を表明した。
「サッカーはどんどんソフトになっている。判定が甘すぎる」とマクトミネイはコリエレ・デロ・スポルト紙に語った。「子供の頃はこんな感覚になかった。正直さと力強さでタックルするよう教えられた。今ではほんのわずかな接触でもイエローカードになる」
結論を出すのは私の役目ではないが、注目されすぎ、過度に敏感になりすぎていると思う」
- Getty Images
イタリアでの生活と戦術への適応
審判への不満はあるものの、マクトミネイのイタリア生活への適応は驚くほど順調だ。ナポリの優勝に貢献しセリエA最優秀選手に選ばれたこのミッドフィルダーは、ピッチ上の「戦士」のような姿に共感したナポリサポーターから熱烈に受け入れられている。ピッチ外では、南イタリアの情熱的な文化が故郷を思い出させるとスコットランド人選手は語る。
コンテ監督の指導のもと、マクトミネイは戦術的に大きな変貌を遂げた。オールド・トラッフォード時代は守備的役割が多かったが、現在はよりダイナミックな役割を担い、スペースと動きに対する深い理解が求められる。その結果、2024年にナポリ移籍後、全大会通算70試合で23得点10アシストを記録している。
「ナポリでは戦術面でも身体面でも成長できた。戦術的にイタリアはプレミアリーグとは異なる」と彼は説明する。「プレイ方法や取るべき動き、相手エリアで脅威となる方法、そして守備の仕方を非常に短期間で適応し学ぶ必要があった。素晴らしい成長過程だった」
「仕事には極めて真剣に取り組んでいる。それが報酬を得る理由だからだ。一般的にサッカー選手はトレーニングと試合のために高額な報酬を得ている。その2時間の仕事に真剣になれないなら、それは不十分だ。もちろん楽しむことも大切だが、それはピッチの外で。ピッチの上では別人のようになる」
スコットランドの英雄、コンテ監督の影響力を称賛
コンテ監督が自身のプレーに与えた影響について問われると、マクトミネイはこう語った。「アントニオは偉大な監督だ。非常に強く、情熱的で、サッカーを深く理解している。これまで出会った誰とも違う。彼が植え付ける不安感——彼のもとではベストを尽くさなければ問題を抱えることになる。閉ざされた扉の向こうで積み重ねた努力が、試合で実を結ぶのだ」
「私はここで非常に幸せだ。私にとって、今はナポリの選手であることだけが全てだ。将来は非常に重要で、私はナポリで長くプレーする自分を想像できる。家族も幸せだし、私も幸せだ。人生に関わる全ての人々が幸せである限り、私も幸せだ」
イタリアでスーパースターになる前に受けた批判についても言及し、こう付け加えた。「批判はサッカーの一部だ。それはずっと分かっていたし、傷ついたこともない。でもそれは僕のプレーや試合の見方に影響しない。人々の評価は重要だが、本当に意味を持つ言葉は監督の言葉だ。監督が正しいと思うプレーをしていれば、それでいい」
- Getty Images Sport
新たなスクデットを追い求める
マクトミネイの現在の主たる焦点は、ナポリのために全力を尽くすことにある。軽度の腱の問題を抱えながらも、パルテノーペがスクデット獲得の望みを維持しようとする中、彼は先発メンバーとしての地位を堅持する決意を固めている。
ナポリは現在セリエAで25試合50ポイントの3位につけており、2位のACミランに4ポイント差、首位インテルには11ポイント差をつけられている。パルテノーペは次節、日曜日にベルガモでアタランタと対戦する。
「リーグ戦についてあまり語らず、普段通り取り組む必要がある。一戦一戦を戦い抜き、結果を見届けよう」と彼は語った。
「日曜日の出場は未だ未定だ。腱の問題を抱えており、管理が必要で簡単ではない。出場できるよう全力を尽くしている。選手として、練習場に足を運んでもチームメイトと共に練習できないのは辛い。どうしても出場したいが、自身の状態を確実に把握しなければならない」
広告