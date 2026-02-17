Goal.com
Referee problem GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

サッカーは審判問題を早急に解決する必要がある——たとえVARを廃止することになっても

審判業務は週末に1回だけ、それだけをお願いしている。だが実現する見込みは皆無だ。少なくとも現状では——FAカップ4回戦で明らかになったように、VARがなくても論争が起きないわけではないからだ。アストン・ヴィラ対ニューカッスルの前半戦だけでも、オフサイド判定やPKの主張に技術を導入し続けるべき強い根拠が示された。

一方イタリアでは、物議を醸したイタリアダービーを観戦したほぼ全員が一致して認めたのは、ピッチ内外で目撃された恥ずべき光景は、試合とセリエA優勝争いに多大な影響を与えた2枚目のイエローカードに対してVARが介入できていれば回避できたはずだということだ。

その結果、国際サッカー評議会（IFAB）が2026年ワールドカップに間に合うよう競技規則を改正する動きが既に浮上している。しかし、これが良いことかどうかは議論の余地が大きい。多くの人がVARの試合への介入を減らすこと、あるいは完全に廃止することを望んでいる一方で、審判のレベルが低下しすぎてビデオ支援なしでは審判が機能しなくなることを懸念する声もあるからだ。

では、なぜこのような状況に至ったのか？今後はどうなるのか？そして審判の負担軽減に、監督や選手はどれほどの役割を果たすべきなのか？...

  • Barcelona Atletico MadridGetty Images

    「めちゃくちゃだ」

    VARの導入はサッカーにとってプラスとなるはずだった。明らかな誤審を覆す技術の効果的な活用という点で、サッカーは多くの競合スポーツに遅れを取っていたからだ。実際、ボールがラインを越えたかどうかの判定には、VARは当然の選択肢だった。

    UEFA審判部門責任者ロベルト・ロゼッティは先週ブリュッセルでこう述べた。「8年前、私はロンドンを訪れVARの意義について議論した技術が事実判断に極めて有効であることから、明白な誤審に焦点を当てた。客観的判断においては素晴らしい成果を挙げている。

    しかし主観的評価はより困難だ。だからこそ我々は『明白かつ明らかな誤り』と明確な証拠を伴う概念を議論し始めた。そして今シーズン終了後の会議でこの点を再検討する必要があると確信している。なぜならVARによる微細な介入という方向性には進めないからだ」と述べた。しかしその点に関しては既に手遅れだ。

    ロゼッティが指摘したような主観的判断に要する時間は、今や滑稽な域に達している。イタリア人がガーディアン紙に語った通り「超スローモーションで状況を見ると、あらゆる細部が見つかる」のだ。

    監督や解説者が繰り返し指摘するように、実際のプレーよりリプレイでははるかに悪質に見えるファウルが存在する。また判定の一貫性欠如への不満も高まっている。ある週はペナルティエリア内での軽微な接触がPKとなるのに、次の週には同じ接触がペナルティにならないのだ。

    しかし真に腹立たしいのは、オフサイド判定すらVARでは白黒つかない点だ。例えば先週木曜のコパ・デル・レイ準決勝（アトレティコ・マドリード対バルセロナ）では、パウ・クバルシのゴールがオフサイドで取り消されるまで、ビデオ審判が驚異的な7分間を要した。

    「めちゃくちゃだ」とバルサのハンス・フリック監督は試合後に激怒した。「 7分も待つのか？まったく！この場面を見た時点でオフサイドではないのは明らかだったもし7分かけて何か見つけたなら、それはそれで構わないが、その場合は説明すべきだコミュニケーションが全く取れていない。ひどすぎる」

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    「不公平だ」

    コミュニケーション不足は確かに問題だ。プレミアリーグのクラブが2024年にもVARを維持することを19対1で賛成した際、その決定は意思決定プロセスが短縮され、選手、コーチ、スタジアムのサポーターにとってより透明性が高まるという合意のもとで行われた。

    しかし、判定の解説が不十分なケースが依然として発生しており、それに伴う混乱が全く建設的でない陰謀論を招いている。マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督とロドリMFは、プレミアリーグの審判陣が過去10年にわたるチームの持続的な成功に問題を抱えていると、今や非常に明確に確信している。

    「我々が勝ちすぎているのは承知しているし、人々は我々の勝利を望んでいない。だが審判は中立でなければならない」とロドリは今月トッテナム戦で2-2の引き分けに終わった試合後に語った。「我々は非常に努力しているのに不公平だ全てが終わった時、フラストレーションが溜まる」

    ロドリの「反シティ」陰謀論は明らかに荒唐無稽だ。過去8年間、イングランド（そして欧州全体）のほぼ全てのチームが、複数の物議を醸す判定の被害者となっているからだ。しかし一方で、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が審判の質低下を招いているという認識が広がっている。技術的補助に過度に依存するようになったためだ。

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    「VARがもたらした損害」

    アストン・ヴィラ対ニューカッスルのFAカップ戦前半45分間、タミー・エイブラハムのオフサイドゴールが認められ、ルーカス・ディニェがペナルティエリア外でハンドをしたと不可解な判定が下された（実際には2ヤード内側に立っていた）。さらに同選手は無謀なタックルで退場処分となるべき場面を免れた。 もしVARが存在していたなら、審判はこれら3つの事例すべてに介入していたはずだ。だからこそ、ヴィラのウナイ・エメリ監督は、この試合が技術導入が「審判を支援するために必要である」ことを証明したと感じたのである。しかしアラン・シアラーは、実際には審判の足を引っ張っていると主張した。

    「VARが審判に与えた悪影響の証拠が必要なら、土曜日の試合は絶好の例だ」 と元ニューカッスルFWはマッチ・オブ・ザ・デイ・ライブ で主張した。「審判たちは判断を下すのを恐れている安心材料がなくなったからだ個人的には、審判の判定はむしろ悪化していると思う」

    しかし元プレミアリーグ審判のグラハム・スコットは、審判が「VARに隠れている」という見解を否定した。

    「それは全く公平ではない」と彼は『ウェイン・ルーニー・ショー』で語った。「私は彼らと密接に仕事をしてきたし、彼らを知っている。彼らはそんな人間ではない。彼らの思考プロセスも、判断プロセスもそうは機能しない」

    「私のキャリアの半分はVARあり、半分はVARなしで過ごした。もちろん逆の順序で、最初はVARなしだった。プレミアリーグにいた時も、頻繁にチャンピオンシップに降格していた。つまり出たり入ったりを繰り返す中で、審判のプロセスは本質的に変わらない。

    「しかし変化したのは、VAR導入後は試合中に『重大な誤審を犯した』と自覚する瞬間がなくなったことだ。VARが『再確認せよ』と指示し判定を修正させるか、あるいは『明白な誤審ではない』と判断されるため、ピッチを離れる際に『ペナルティを与えるべきだったか、あるいはゴールを認めるべきだったか』と後悔しながらも、少なくとも『再確認の機会が与えられた』と納得できる。 あるいは『明らかで明白な誤審ではない』と判断されれば、ピッチを離れる際に『ペナルティを与えるべきだった／与えるべきではなかった／ゴールを認めるべきだった』などと考えることもある。それでも少なくともVARが『致命的な誤審ではない』と確認してくれる。

    「だから審判陣には同情と共感の両方を持っている。私も同じ立場を経験したからだ。誰もがミスを犯す。後で映像を見返すと、自分が何を見ていたのか信じられないこともある。『なぜあんな判断を？』と自問するのだ」

    土曜夜のサン・シーロでのイタリア・ダービー後、フェデリコ・ラ・ペンナの頭の中にもまさにその疑問が渦巻いていたに違いない。

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    「VARは変更を余儀なくされるだろう」

    ミラノでの前半終了3分前、アレッサンドロ・バストーニがピエール・カルルーを抜き去ると地面に倒れ込み、ラ・ペンナ主審はユヴェントスDFのシャツを引っ張ったと判断して2枚目のイエローカードを提示した。実際には、この情けないシミュレーション行為に対してバストーニに2枚目のイエローカードが与えられるべきだった。

    カルルは呆然とした表情でVAR介入を要求したが、それが認められないことを明らかに認識していなかった。当然のように大騒動が勃発し、ユヴェントスのジョルジョ・キエッリーニとダミアン・コモリ両幹部がスタンドから降りてきて、ハーフタイムにロッカールームへ戻る途中だったラ・ペンナ審判をトンネルで詰め寄った。

    当然ながら論争はそこで終わらず、キエッリーニは事実上、イタリア審判協会会長ジャンルーカ・ロッキの辞任を要求した。

    「今日の出来事の後では、サッカーについて語ることはできない」と元ユヴェントスDFはスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「今日起きたことは完全に許容できない。それが我々に起きたか他者に起きたかは問題ではない。おそらく明日からVARは変更されるべきだ。これほど多くの誤審が、このようなビッグゲームでさえも繰り返されるのは許容できないからだ

    「シーズン開始当初から、審判のレベルが任務に追いついていないと訴え続けてきた。訓練不足なのか、能力不足なのか、理由はともかく、事実として審判はセリエAの基準に達しておらず、残念ながらこれが今日世界中に見せつけた光景だ」

    今シーズンは多くのチームが同様の被害を受けている。我々は変革を迫られている。イタリアサッカー界が常習化している先延ばしを続けるわけにはいかない。先週はダニエレ・デ・ロッシが抗議し、その前にはジャンピエロ・ガスペリーニやアントニオ・コンテが声を上げた。我々が最初でも最後でもない。明らかに機能不全が生じており、最優先で実施すべきはプロトコルの変更だ」

    しかし、文化の変革も同様に有益だろう——それ以上に効果的かもしれない。

  • Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty

    彼らはあらゆる手段で私たちを騙そうとする

    ロッキによれば、ラ・ペンナは自身の誤審に「深く恥じ入った」というが、審判への批判を黙って受け入れるつもりはなかった。特に試合直後から、ラ・ペンナは今や常態化したネット上の殺害予告に晒されていたからだ。

    「誤ったのは彼だけではない。明らかなシミュレーションがあったからだ」 とロッキはアンサ通信に語った。「 リーグではあらゆる手段で我々を騙そうとするが、これはその長い連鎖の最新の事例だ」

    この指摘は極めて正当だった。バストーニは単に審判を騙してカルルを退場させただけでなく、その行為を祝うように見えたからだ。この瞬間こそが、その夜の象徴的な光景となった。

    インテルのDFは現代サッカーの真の姿を世界に晒した。まさに「美しいゲーム」の醜い側面だ。彼への誹謗中傷が度を越していたのは確かだが、彼の行為を擁護する余地は皆無だった。にもかかわらず、インテルのクリスティアン・チブ監督は「カルルがバストーニの進路を妨げた」という荒唐無稽な主張で擁護を試み、他者たちはユヴェントスが審判判定に文句を言うという紛れもない痛快な皮肉をただ楽しんだ。

    だがここにも問題の核心がある。ダイビングへの適切な対処を怠ったとして非難されるのは審判団であり、加害者やそれを助長する者たちではない。彼らは困難な仕事をほぼ不可能にしている。「彼らは決して我々を助けてくれなかった」とロッキは語った。「むしろ状況を悪化させている」

    この意見に異論の余地はない。欺瞞と責任転嫁の事例は数えきれない。昨季チャンピオンズリーグ準決勝インテル戦では、ペドリが終了間際に存在しないファウルを得た後、悪名高いウィンクでチームメイトに合図を送った。その後彼はUEFAに対し、シモン・マルチニャク主審の試合運営を調査するよう要求した。 また、2023年のヨーロッパリーグ決勝でセビージャに敗れた後、ジョゼ・モウリーニョが駐車場でアンソニー・テイラー審判に罵声を浴びせ、翌日にはテイラー審判が家族の前で暴言を吐かれる事態に至った事例もある。

    グアルディオラは先月のマンチェスター・シティ対ウルブズ戦で、プレミアリーグデビュー戦を飾ったファライ・ハラム審判に対し、VARによるハンドボール判定の再確認要請後も当初の判定を貫いた初のトップリーグ審判として「名声を得ようとしている」と恥知らずにも非難した。この件は「現代において、なぜ誰かが審判を志すのか？」という疑問を招くばかりだった。

  • Eddie Howe Newcastle 2025-26Getty Images

    回す

    悲しいことに、現状では審判の判定は今後数週間から数ヶ月の間にさらに分断を生む問題となるだろう。なぜなら、多くの人々がこの問題について自身の立場をまだ明確にできていないからだ。

    「VARなしの方が試合の興奮や見応え、そして我々がその瞬間をライブで体験するサポーターにとって良いのは確かだ。だから本当に悩ましい」とニューカッスルのエディ・ハウ監督は土曜日のヴィラ・パークで認めた。「しかしVARは正確な結果をもたらす判定の精度を高める。そうした瞬間は尊重すべきだ。金に換えられない価値がある」

    ここに問題の核心がある。VARが導入されたのは、10億ドル産業となったサッカー界で、あまりにも多くの重大な誤審が頻発していたからだ。財政管理が不十分なサッカー界では、降格やチャンピオンズリーグ出場権を逃すことさえ、クラブにとって壊滅的な結果を招きうる。賭け金が本質的に高すぎるため、明らかな誤審は許容できないのだ。

    しかしVARは依然として完璧とは程遠い。技術は依然として人間によって操作されており、審査対象となる判定の多くは解釈の余地があるからだ。

    したがって、少なくとも現時点ではVARの使用を最小限に抑えることが最善の策だと感じられる。というのも、今度のワールドカップでは延々と続く遅延が現実的な懸念材料だからだ。もちろん、今この大胆な措置を取るには、サッカー界の主要な利害関係者全員のほぼ全面的な合意が必要だが、それが近い将来実現する見込みはほとんどない。

    「VARがない方が良かったと思うこともあれば、VARがより公平な試合を実現すると考えることもある」とグアルディオラ監督は最近認めた。「正直なところ、自分でもわからない」

    しかし確かなのは、審判には支援が必要だということだ。VARによる支援が得られないなら、選手、監督、サポーター、メディアは、誤審の増加を受け入れ、審判の生活を苦痛に陥れている欺瞞や悪意ある非難、脅迫行為を終わらせることで、自らの役割を果たさねばならない。

