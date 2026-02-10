Getty Images Sport
「サッカーだけに集中しないようにしている」―ラミン・ヤマルがバルセロナのプレッシャーから「距離を置く」方法を明かす
切り離す術
ヤマルは間違いなく世界サッカー界で最も注目されるティーンエイジャーだ。バルセロナではほぼ全ての記録を塗り替え、スペイン代表でも中心選手となった。しかしこの若者は、成功の鍵はプロとしての生活と私生活を切り離す能力にあると主張する。ESPNのインタビューで、このウインガーは「練習場を離れたら普通の10代と同じ生活を送る」と説明。対戦相手を過剰に分析したりディフェンダーの映像を延々と見たりせず、むしろ「普通の」ティーンエイジャーとして過ごすことを選んでいると語った。
「18歳の誰でもがするように、友達と遊んだり、弟の面倒を見たり、プレイステーションをしたり、散歩に出かけたり…そういうことをしています」と彼は語った。
「友人たちと時間を過ごし、自分の人生を生きるよう心がけている。サッカーだけに集中したり、試合のことを常に考えたり、対戦するサイドバックの映像を見たりすることは避けている。一日を楽しみ、ピッチに立てば全力を尽くすが、ピッチを離れたら同じように、できるだけサッカーから距離を置くようにしている」
ワールドカップとメキシコ風タコスに注目
2026年ワールドカップが目前に迫り、スペイン代表陣営の熱気が高まっている。スペインはカーボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイと同組となり、アトランタとグアダラハラでの試合が予定されている。ヤマルにとってこの大会は歴史に名を刻む新たな機会であると同時に、特にメキシコの食文化を体験できることを楽しみにしている。
グアダラハラでの試合について尋ねられたヤマルは、これまでメキシコを訪れたことはないものの、現地の料理を味わうのを楽しみにしていると明かした。「まだ先は長いですが、この熱意はすべてのスペイン人と共有されています。私たちは勝利を求め、国のために全力を尽くします」と彼は語った。「タコスを試さなきゃいけないでしょうね。メキシコには行ったことがありませんから」
スペイン代表選手がポケモンへの情熱を語る
ヤマルが幼少期の趣味について語ったのは、彼が有名になる前のことだ。プレイステーションが日常の娯楽となる以前、このフォワードはポケモンカードの収集と遊びに時間を費やしていた。この趣味は情熱だけでなく経済的必要性からも生まれたと説明し、子供の頃の家庭ではゲーム機が常に手に入るわけではなかったと付け加えた。
「学校ではポケモンカードとかで遊んでたよ。任天堂で遊ぶ子もいたけど、ほとんどはカードだった。小さい頃はプレイステーションも任天堂も買えなかったからね。だから友達と校庭で、1ユーロのカードで遊んでたんだ」と彼は語った。
ヤマルのキッチン悪夢
ヤマルは外科医のような精度で守備を切り裂くが、そのスキルは明らかにキッチンでは通用しない。今季全大会通算30試合で15得点を挙げているこのティーンエイジャーは、自身の料理のレパートリーが極めて限られていることを認め、「料理は本当に下手で、もし日常的に自分で食事を作らなければならなくなったら、生き延びるのは難しいだろう」と冗談を交えて語った。
「正直、自分に合わないからやめたんだ。本当に下手くそだった、本当にね」と彼は認めた。「せいぜいフライドポテト付きのナゲットくらいしか作れないよ」
