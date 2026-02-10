「サッカーだけに集中しないようにしている」―ラミン・ヤマルがバルセロナのプレッシャーから「距離を置く」方法を明かす

ヤマルは間違いなく世界サッカー界で最も注目されるティーンエイジャーだ。バルセロナではほぼ全ての記録を塗り替え、スペイン代表でも中心選手となった。しかしこの若者は、成功の鍵はプロとしての生活と私生活を切り離す能力にあると主張する。ESPNのインタビューで、このウインガーは「練習場を離れたら普通の10代と同じ生活を送る」と説明。対戦相手を過剰に分析したりディフェンダーの映像を延々と見たりせず、むしろ「普通の」ティーンエイジャーとして過ごすことを選んでいると語った。

「18歳の誰でもがするように、友達と遊んだり、弟の面倒を見たり、プレイステーションをしたり、散歩に出かけたり…そういうことをしています」と彼は語った。

「友人たちと時間を過ごし、自分の人生を生きるよう心がけている。サッカーだけに集中したり、試合のことを常に考えたり、対戦するサイドバックの映像を見たりすることは避けている。一日を楽しみ、ピッチに立てば全力を尽くすが、ピッチを離れたら同じように、できるだけサッカーから距離を置くようにしている」