サクラメント・リパブリック、MLSベテランMFメモ・ロドリゲスとフリーエージェント契約を締結
立派な血統
ロドリゲスは異例の契約でサクラメントに加入し、カリフォルニア州都での2年間のプレーに合意した。確かな実績も持ち合わせている。ヒューストン・ダイナモで136試合に出場し、LAギャラクシーやオースティンFCでもプレー経験がある。スポーティングKCでは51試合に出場した後、昨年12月にフリーエージェントとなった。
他のMLSの才能とつながる
ロドリゲスだけが今オフシーズンにリパブリックが獲得した元MLS選手ではない。金曜朝にはカナダ代表マーク＝アンソニー・ケイの加入を発表した。彼は2019年にオールスターに選出され、同年にLAFCでサポーターズ・シールドを獲得している。このミッドフィルダーはカナダ代表で42試合に出場し、最後の出場は2023年だった。
2025年の不振からの回復
リパブリックは昨季USL優勝の最有力候補と目されていたが、惜しくも優勝を逃した。西地区2位という好位置から、球団史上x度目のタイトル獲得を目指していた。しかしプレーオフ1回戦でオレンジカウンティSCにPK戦で敗れる番狂わせを喫した。
長年キャプテンを務めたロドリゴ・ロペスはシーズン終了後に引退し、さらに10名の選手が退団した。また、ゼネラルマネージャーのトッド・デュニヴァントがMLSのニューヨーク・シティFCのトップ職に就いたため、フロントオフィスの穴埋めも急務となっている。
長い季節が始まる
サクラメントは3月7日、FCタルサとのホームゲームでUSLシーズンをスタートさせる。同クラブは新たに15,000人収容のスタジアムの建設に着手しており、2027年シーズンに間に合うよう完成予定である。
