サクラメント・リパブリック、MLSベテランMFメモ・ロドリゲスとフリーエージェント契約を締結

リパブリックは昨季USL優勝の最有力候補と目されていたが、惜しくも優勝を逃した。西地区2位という好位置から、球団史上x度目のタイトル獲得を目指していた。しかしプレーオフ1回戦でオレンジカウンティSCにPK戦で敗れる番狂わせを喫した。

長年キャプテンを務めたロドリゴ・ロペスはシーズン終了後に引退し、さらに10名の選手が退団した。また、ゼネラルマネージャーのトッド・デュニヴァントがMLSのニューヨーク・シティFCのトップ職に就いたため、フロントオフィスの穴埋めも急務となっている。