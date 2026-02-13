Getty Images Sport
サウジアラビアは「私が求めていたものとは違った」― アスレティック・クラブのディフェンダー、アイメリック・ラポルトがアル・ナセルからの劇的な土壇場での退団について、またマルセイユを拒否した理由について語る
サウジアラビアの苦闘と中東からの撤退
31歳のセンターバックは、2023年に中東へ移籍するまでに、マンチェスター・シティで5年間、数々のトロフィーを獲得しました。しかし、クリスティアーノ・ロナウドなどの選手たちと一緒にプレーするという華やかさにもかかわらず、このディフェンダーは、その環境が自分にぴったりではないことを早い段階で認識していました。移籍について、ラポルトは、移籍1年目に、サン・マメスに戻ることを第一目標とする意向を表明していたことを認めました。
アル・ナセルが金銭的な利益を重視したため交渉は難航し、サウジアラビア側による土壇場での書類上のミスにより、移籍は当初、締め切り日に一旦取り消されました。ラポルトは安堵の表情を浮かべながら、最終的に FIFA に上訴して移籍を成立させる必要があったと語っています。
「今日までこのことは口にしたことはありませんでしたが、サウジアラビアでの1年目から、この環境は自分が求めていたものとはまったく違うと気づいていました」と、彼はRMC Sportに語っています。「1年目からクラブにそのことを伝えましたが、彼らは私に辛抱強く待つよう求めました。状況は変わらず、私はそこでいくつかの問題を抱えていましたが、深刻なものではなく、対処方法もわからないものではありませんでした。 3年目は継続しないことを決めました。私にとって重要な家族の問題もありました」
マルセイユの求愛を拒む
ビルバオへの感動的な復帰が決まる前、ラポルトは多くのクラブから熱烈に求められていた。リーグ・アンのマルセイユも、守備陣の強化を図る中で、彼の獲得に強く関心を示していたクラブのひとつだった。ラポルトは、このフランスの強豪クラブからの関心が具体的なものであったことを認めたが、彼の心はすでに別の行き先に決まっていた。
「確かにオファーはありました。マルセイユだけでなく、他のクラブからも関心が寄せられていたのです」とラポルトは語った。彼は、他のヨーロッパの強豪クラブを断った決定は、家族や父親のそばにいたいという思いからだったと強調した。「
、つまり故郷、父、家族のもとに近づきたいという思いがありました。私は自分のルーツに戻ることを決意していました。それが、私がビルバオに戻った理由です」
サン・マメスへの夢の帰還
FIFA が彼の移籍に関する書類を正式に承認し、2028 年までの 3 年契約を締結できるようになったことで、この物語はハッピーエンドを迎えました。ラポルトは 14 番のユニフォームを引き継ぎ、2018 年にプレミアリーグへ大々的に移籍するまでに 222 試合に出場したクラブに戻ってきました。
この移籍について、同ディフェンダーは「私が望んでいたすべて」と、その感動を隠そうとはしなかった。アル・ナセルからの移籍には金銭的な犠牲が伴ったものの、ラポルトは、アスレティックの忠実なファンたちの前でプレーすることによる精神的、感情的な見返りは、金銭的な損失をはるかに上回ると確信している。
ワールドカップの栄冠を目指して
この移籍の感傷的な側面を超えて、ラポルトには明確なスポーツ上の目標がある。ヨーロッパのトップ 5 リーグのひとつに復帰することで、スペイン代表チームでの地位を固めたいと考えている。リーガエスパニョーラでのハイレベルな定期的なプレーは、2026 年のワールドカップに向けての完璧な準備とみなされている。
ラポルトは、ビルバオへの復帰を支持したスペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督と常に連絡を取り合っていることを明らかにした。今シーズンはすでに16試合に出場しており、このディフェンダーは再びリズムを取り戻しつつある。当初、登録上の問題により欧州での出場資格が不明瞭だったものの、ラポルトは、ラ・ロハ（スペイン代表）で最高のパフォーマンスを維持しながら、幼少期から所属するクラブの成功に貢献することに注力し続けている。
