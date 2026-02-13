サウジアラビアは「私が求めていたものとは違った」― アスレティック・クラブのディフェンダー、アイメリック・ラポルトがアル・ナセルからの劇的な土壇場での退団について、またマルセイユを拒否した理由について語る

31歳のセンターバックは、2023年に中東へ移籍するまでに、マンチェスター・シティで5年間、数々のトロフィーを獲得しました。しかし、クリスティアーノ・ロナウドなどの選手たちと一緒にプレーするという華やかさにもかかわらず、このディフェンダーは、その環境が自分にぴったりではないことを早い段階で認識していました。移籍について、ラポルトは、移籍1年目に、サン・マメスに戻ることを第一目標とする意向を表明していたことを認めました。

アル・ナセルが金銭的な利益を重視したため交渉は難航し、サウジアラビア側による土壇場での書類上のミスにより、移籍は当初、締め切り日に一旦取り消されました。ラポルトは安堵の表情を浮かべながら、最終的に FIFA に上訴して移籍を成立させる必要があったと語っています。

「今日までこのことは口にしたことはありませんでしたが、サウジアラビアでの1年目から、この環境は自分が求めていたものとはまったく違うと気づいていました」と、彼はRMC Sportに語っています。「1年目からクラブにそのことを伝えましたが、彼らは私に辛抱強く待つよう求めました。状況は変わらず、私はそこでいくつかの問題を抱えていましたが、深刻なものではなく、対処方法もわからないものではありませんでした。 3年目は継続しないことを決めました。私にとって重要な家族の問題もありました」