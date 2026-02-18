『ザ・シークレット・フットボーラー』正体明かされる！元プレミアリーグストライカーがついに本名を公表

リバティ・ロック・スポーツ・ポッドキャストでキッツンは明かした。「私がザ・シークレット・フットボーラーです。これまで公言したことはありませんでした。サッカー界の行く末に不満を感じ、自身のメンタルヘルスのために表現の場が必要だと考えた時に生まれたアイデアです。

子供の頃から書き続けてきた。それは情熱だ。言った通り、旅行作家になりたかった。書くことは浄化作用があった。サッカー界で起きていることを整理するのに役立った。

「当初は特定の人物を名指しする意図はありませんでした。業界で起きていることとその背景を説明するのが目的でした。

「私は書き、読者に独自の意見を形成してもらうことにした。しばらくは楽しかったが、やがて大きな不安を生んだ。私にはキャリアと高額契約があった。もし正体がバレていたら、解雇され、社会から排除されていただろう。今では誰もがポッドキャストや発信の場を持っているが、当時は本当に新しい試みだった。

「この国におけるサッカーを変え、最高レベルでの改革につながったことは誇りに思う。だが、そのストレスと不安は計り知れないものだった」