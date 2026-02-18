Getty Images Sport
『ザ・シークレット・フットボーラー』正体明かされる！元プレミアリーグストライカーがついに本名を公表
『シークレット・フットボーラー』は新聞コラムと並行して5冊の書籍を出版した
「ザ・シークレット・フットボーラー」シリーズは連載期間中、多くの謎を生み出した。週刊新聞コラムで明かされるプロサッカー界の苛立たしい側面への洞察に、ファンは魅了された。 このペンネームで5冊の書籍も出版され、その一部は回顧録として書かれたが、著者の正体不明さはサポーターの間でしばしば議論を呼んだ。正体解明を目指す人々がオンラインでグループを結成するほどだったが、キットソンが自身こそが書籍と新聞コラムを執筆した元プレミアリーグストライカーであると明かしたことで、その謎は終焉を迎えた。
キッツンはケンブリッジ・ユナイテッドとレディングで名を上げ、後者では2005-06シーズンにチャンピオンシップ（当時）で106ポイントというシーズン最多得点記録を樹立したレディングの一員としてプレミアリーグを経験した。その後ストーク・シティ、ポーツマス、シェフィールド・ユナイテッド、オックスフォード・ユナイテッドなどでプレーし、アーリーシー・タウンでの短い期間を経て2015年に引退した。
元プレミアリーグストライカーが正体を明かす
リバティ・ロック・スポーツ・ポッドキャストでキッツンは明かした。「私がザ・シークレット・フットボーラーです。これまで公言したことはありませんでした。サッカー界の行く末に不満を感じ、自身のメンタルヘルスのために表現の場が必要だと考えた時に生まれたアイデアです。
子供の頃から書き続けてきた。それは情熱だ。言った通り、旅行作家になりたかった。書くことは浄化作用があった。サッカー界で起きていることを整理するのに役立った。
「当初は特定の人物を名指しする意図はありませんでした。業界で起きていることとその背景を説明するのが目的でした。
「私は書き、読者に独自の意見を形成してもらうことにした。しばらくは楽しかったが、やがて大きな不安を生んだ。私にはキャリアと高額契約があった。もし正体がバレていたら、解雇され、社会から排除されていただろう。今では誰もがポッドキャストや発信の場を持っているが、当時は本当に新しい試みだった。
「この国におけるサッカーを変え、最高レベルでの改革につながったことは誇りに思う。だが、そのストレスと不安は計り知れないものだった」
ゲイリー・スピードの死が『シークレット・フットボーラー』の結末に決定的な役割を果たす
キットソンはまた、2011年にゲイリー・スピードが亡くなったことが、自身が「ザ・シークレット・フットボーラー」としてのキャリアを終える決断に影響を与えたと語った。リーズ・ユナイテッド、ニューカッスル・ユナイテッド、ボルトン・ワンダラーズなどでミッドフィールダーとして活躍したスピードは、42歳で自宅で死亡しているのが発見された。
キットソンは次のように語った。「最悪だったのは、メンタルヘルスに関する『光の裏には闇があることもある』というコラムを書いた時だ。
当時、サッカー界でメンタルヘルスについて語る者は誰もいなかった。口にすれば弱者と見なされた。私はメンタルヘルスの蔓延を指摘し、誰かが自ら命を絶つのは時間の問題だと予言した。
金曜日に原稿を提出し、土曜日に掲載された。日曜日にゲイリー・スピードが死亡した。その瞬間、『シークレット・フットボーラー』はもはや楽しいものではなくなった」
キッツンがモチベーションスピーカーとして活動中
キトソンは現役引退後、解説者として活動したが、現在は主にメンタルヘルス分野でのモチベーションスピーカーとして活動している。
2020年、この元ストライカーは、2年前に元マンチェスター・シティのスター選手であるラヒーム・スターリングが人種差別の「標的になった」と示唆したかのような発言をしたことについて謝罪した。
彼は次のように述べた。「不適切な表現を使ったかもしれない。その点については謝罪する。しかし、いかなる形態の人種差別も決して容認したことはなく、今後も決して容認しない。
「ラヒームが戦いを挑み『いや、これは許さない』と声を上げた姿勢を称賛する。私も彼に同意する。さらなる行動が必要だ。そして私はそれを実行する覚悟がある。
「彼や誰かがこの件について、私の意図する行動について話し合いたいなら、喜んで対話し、彼や他の選手たちの不安を解消するつもりだ」
