コール・パーマーの親友が、チェルシーのスター選手をマンチェスター・ユナイテッド移籍に説得すると主張
パーマーは2033年まで西ロンドンのクラブと契約を結んでおり、チェルシーは貴重な戦力を手放すまいと躍起だ。移籍後、この気まぐれな背番号10はPFA年間最優秀若手選手賞を受賞し、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップの栄冠も手にした。
23歳の同選手（チェルシーで115試合出場52得点）は、イングランドの首都での生活に郷愁を覚えているとの見方もある。これがマンチェスターへの復帰の可能性を囁かせる要因となっている。
マンチェスターを拠点とするラッパーのタンデは、パーマーをよく知っており、チェルシーが2025-26シーズンのスケジュールで珍しい空き期間を楽しんでいる中、最近ドバイでの日光浴休暇に同行した。中東では、長期的な将来像について話し合いが行われたようだ。
シーズン中盤の休暇写真を共有したパーマーを見て、タンデは自身のインスタグラムでこう述べた。「いつか必ずCP（パーマー）を本拠地であるユナイテッド（マンチェスター・ユナイテッド）へ連れ戻す。彼に好きなチームを聞いてみろよ」
パルマーはチェルシーが複数戦線でタイトル争いを再開する前に充電中だ。チームはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、FAカップ5回戦（ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるレックサムと対戦）に進出しており、プレミアリーグでもトップ4入りを争っている。
チェルシーでは、パーマーが直近2試合で4得点を記録。ウルブズ戦ではハットトリックを達成した。彼を取り巻く移籍の噂が絶えないが、彼はすぐにそれを振り払っている。
移籍説について問われたパルマーは『マッチ・オブ・ザ・デイ』でこう語った。「みんなくだらない話が好きだよね？僕はあまり気にしない。そういう話は目にするけど、元々強い精神状態にあるから気にしないんだ」
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督も、この才能あるミッドフィルダーがスタンフォード・ブリッジを去ろうとしているという示唆を否定した。彼はこう述べている。「彼は不動の存在か？ 彼は幸せか？ 両方ともイエスだ。単純なことだ。コール・パーマーはこのチームに数多い素晴らしい選手の一人だ。
「コールはここにいて、とても満足している。ピッチに戻ってくるのが待ちきれない。何度も話し合っているが、彼の気持ちは明確だ。我々の関心はチーム強化と彼の成長、そして私がどう支援できるかに向けられている。彼はここにいることを愛し、チェルシーの一員であり続けたいと思っている」
西ロンドンの関係者は退団説を否定したがっている一方、北西部のプレミアリーグ強豪クラブと繋がりのある関係者らは移籍の可能性をほのめかし続けている。マイケル・キャリック暫定監督の下で再び息吹を見せ始めたユナイテッドが、その対象として浮上しているのだ。
元レッドデビルズのストライカー、ルイ・サハは、オールド・トラッフォードで象徴的なキャプテンであるブルーノ・フェルナンデスの長期的な後継者候補についてこう語った。「コール・パーマーがマンチェスター・ユナイテッドでプレーする姿を見られるのは非常にエキサイティングだ。彼はもはやマンチェスター・シティの選手ではない…攻撃のほぼどこでもプレーできる。
「チェルシーでは10種類もの異なるタイプのフォワードと共存しながらも主力であり続けた。これは彼の信頼性の高さを物語っている」
次に何が来る？
ユナイテッドはパーマーを「理想的な獲得候補」と見なしており、今季のチャンピオンズリーグ出場権獲得で夏の移籍資金を充実させる意向だ。しかしチェルシーは売却に消極的だろう。
長期契約を結んでいるため、2023年に4000万ポンド（約54億円）で獲得した選手に対しては、可能な限り高額な移籍金を要求できる。現時点でブルーズ（チェルシー）が注力しているのは、土曜日にホームで降格危機にあるバーンリーを迎え撃つ一戦への復帰だ。
