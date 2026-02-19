コール・パーマーの親友が、チェルシーのスター選手をマンチェスター・ユナイテッド移籍に説得すると主張

マンチェスターを拠点とするラッパーのタンデは、パーマーをよく知っており、チェルシーが2025-26シーズンのスケジュールで珍しい空き期間を楽しんでいる中、最近ドバイでの日光浴休暇に同行した。中東では、長期的な将来像について話し合いが行われたようだ。

シーズン中盤の休暇写真を共有したパーマーを見て、タンデは自身のインスタグラムでこう述べた。「いつか必ずCP（パーマー）を本拠地であるユナイテッド（マンチェスター・ユナイテッド）へ連れ戻す。彼に好きなチームを聞いてみろよ」

パルマーはチェルシーが複数戦線でタイトル争いを再開する前に充電中だ。チームはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦、FAカップ5回戦（ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるレックサムと対戦）に進出しており、プレミアリーグでもトップ4入りを争っている。

チェルシーでは、パーマーが直近2試合で4得点を記録。ウルブズ戦ではハットトリックを達成した。彼を取り巻く移籍の噂が絶えないが、彼はすぐにそれを振り払っている。

移籍説について問われたパルマーは『マッチ・オブ・ザ・デイ』でこう語った。「みんなくだらない話が好きだよね？僕はあまり気にしない。そういう話は目にするけど、元々強い精神状態にあるから気にしないんだ」

チェルシーのリアム・ローゼニオール監督も、この才能あるミッドフィルダーがスタンフォード・ブリッジを去ろうとしているという示唆を否定した。彼はこう述べている。「彼は不動の存在か？ 彼は幸せか？ 両方ともイエスだ。単純なことだ。コール・パーマーはこのチームに数多い素晴らしい選手の一人だ。

「コールはここにいて、とても満足している。ピッチに戻ってくるのが待ちきれない。何度も話し合っているが、彼の気持ちは明確だ。我々の関心はチーム強化と彼の成長、そして私がどう支援できるかに向けられている。彼はここにいることを愛し、チェルシーの一員であり続けたいと思っている」