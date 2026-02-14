Getty Images Sport
コール・パーマーのバレンタインデー休暇！チェルシーのスター選手がドバイへ飛び立つ一方、チームメイトはハル遠征へ
パーマーのロマンチックな休暇
チェルシーの中盤選手パーマーはバレンタインデーに気分転換を図り、チームメイトが金曜夜にハルを4-0で下すFAカップ勝利を収める中、パートナーのオリビア・ホルダーと共にドバイへ飛び立った。
イングランド代表選手はチームに同行せず、代わりに中東へ短い冬休みに向かった。ホルダーはインスタグラムで旅行の様子を記録し、ホテルでの写真を共有すると、すぐにネット上で拡散された。1枚の写真には、ホルダーがバラの花束を持ってポーズをとる背後で、ミラーに映ったパーマーの姿が写っていた。別の写真にはシャネルのハンドバッグを含む贈り物の数々が写っており、昨年末に交際を始めたカップルにとって、豪華な初めてのバレンタインデーを過ごしたことを示唆している。
また二人はドバイの高級レストラン「GAL」で夜を過ごしたと報じられている。同店はトルコ・地中海料理を専門とする。
旅行がSNSで話題を呼ぶ
ホルダーは休暇中も投稿を続け、ビーチサイドでサンラウンジャーに横たわる自身の写真や、背景に少し離れた場所に立つパーマーの姿も公開した。カップルが訪れたレストランは高級料理で知られ、和牛のステーキは1皿約800ポンド（約14万円）と報じられている。
チェルシーでスター選手として台頭して以来、パルマーは比較的プライベートな公人像を保ってきたため、これらの投稿は彼の私生活を知る貴重な機会となった。サポーターのオンライン上の反応は、面白さと好奇心が入り混じったもので、主にこのミッドフィルダーが試合をサボったのではなく休暇を与えられたことを認める内容だった。Instagram
パーマーの分単位管理
チェルシーのスタッフはここ数週間、パーマーの負担量を調整してきた。ハル戦では出場機会がなかったが、これは懲罰的な措置ではなく、リアム・ローゼニアー監督による予防的な判断だった。
22歳の選手は軽傷による断続的な出場が続くシーズンを経験しており、クラブはチャンピオンズリーグ出場権を争う終盤戦に向け、彼の完全なコンディション維持を重視している。トレーニングからの短期離脱は内部では有益と評価された。来週にはコバムに戻り、スタンフォード・ブリッジで行われるバーンリー戦の準備に合流する見込みだ。
次に何が来る？
パルマーは前回リーズ戦でPKを決めたが、試合終了間際に逆転勝ちのチャンスを逃した。チェルシーがダニエル・ファルケ率いるチームに引き分けに持ち込まれた際、ロスタイムに至近距離からシュートを枠外に外したのだ。
この敗戦にもかかわらず、ブルーズは依然として順位表で有利な位置を保っている。現在5位で、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいてリヴァプールに2ポイント差をつけている。チェルシーは、リフレッシュしたパーマーがシーズン終盤の重要な役割を果たすことを期待している。
