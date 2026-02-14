コール・パーマーのバレンタインデー休暇！チェルシーのスター選手がドバイへ飛び立つ一方、チームメイトはハル遠征へ

チェルシーの中盤選手パーマーはバレンタインデーに気分転換を図り、チームメイトが金曜夜にハルを4-0で下すFAカップ勝利を収める中、パートナーのオリビア・ホルダーと共にドバイへ飛び立った。

イングランド代表選手はチームに同行せず、代わりに中東へ短い冬休みに向かった。ホルダーはインスタグラムで旅行の様子を記録し、ホテルでの写真を共有すると、すぐにネット上で拡散された。1枚の写真には、ホルダーがバラの花束を持ってポーズをとる背後で、ミラーに映ったパーマーの姿が写っていた。別の写真にはシャネルのハンドバッグを含む贈り物の数々が写っており、昨年末に交際を始めたカップルにとって、豪華な初めてのバレンタインデーを過ごしたことを示唆している。

また二人はドバイの高級レストラン「GAL」で夜を過ごしたと報じられている。同店はトルコ・地中海料理を専門とする。