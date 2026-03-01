コリーン・ルーニー、ウェインが家にいるのが煩わしいと認める　マンU伝説選手との浮き沈みを明かす

リバプールでティーンエイジャーの頃から交際を続けてきたこの夫婦は、ウェインのキャリア初期の不祥事報道から2017年の飲酒運転逮捕まで、数々の公の嵐を乗り越えてきた。頻繁なスキャンダル報道やレベッカ・ヴァーディとの「ワガサ・クリスティ」法廷闘争にもかかわらず、コリーンは家族の基盤であり続けている。 ウェイン自身も以前、リオ・ファーディナンドのポッドキャスト出演時に妻の影響力を称賛し、「彼女がいてくれなかったら、俺は死んでいただろう。俺には管理が必要だったから、彼女が俺を管理してくれたんだ」と語っている。

40歳の誕生日を迎えるコリーンは、これまでの道のりを冷静な視点で振り返る。「年齢を重ね、子供が生まれ、キャリアも変化したことで、当然状況は変わったわ」と彼女は語る。「人生には浮き沈みがあるし、様々な出来事も起こる。でも若い頃から一緒にいるからこそ、お互いのことを知り尽くしているの。 私たちはチームなんだ。だから、私たちが変わったとは言わない。周囲の状況が変わったと言うべきね」