コリーン・ルーニー、ウェインが家にいるのが煩わしいと認める マンU伝説選手との浮き沈みを明かす
家庭内の摩擦：家でウェインと暮らす日々
スケジュールの変更により、2000万ポンドのチェシャーの邸宅で暮らす夫妻の家庭内の力関係が大きく変化した。20年にわたる注目を浴びる生活を経て、共に過ごす時間が増えた現状を振り返り、コリーンは元ストライカーとの生活への移行について『ザ・タイムズ』紙のインタビューでこう説明した。「ある意味では良いことですが、ある意味では煩わしいです。これほど長く一緒に過ごしたことがなかったからです。 私は全てが整っているのが好きだけど、彼はもう少し気楽なタイプなの」と語った。元エバートン＆ユナイテッド選手を自分が仕切っているかと問われると、こう付け加えた。「彼ならそう言うかもしれないけど、時には言うべきことを言う必要があるって私も思うわ」
注目度の高い結婚の変遷
リバプールでティーンエイジャーの頃から交際を続けてきたこの夫婦は、ウェインのキャリア初期の不祥事報道から2017年の飲酒運転逮捕まで、数々の公の嵐を乗り越えてきた。頻繁なスキャンダル報道やレベッカ・ヴァーディとの「ワガサ・クリスティ」法廷闘争にもかかわらず、コリーンは家族の基盤であり続けている。 ウェイン自身も以前、リオ・ファーディナンドのポッドキャスト出演時に妻の影響力を称賛し、「彼女がいてくれなかったら、俺は死んでいただろう。俺には管理が必要だったから、彼女が俺を管理してくれたんだ」と語っている。
40歳の誕生日を迎えるコリーンは、これまでの道のりを冷静な視点で振り返る。「年齢を重ね、子供が生まれ、キャリアも変化したことで、当然状況は変わったわ」と彼女は語る。「人生には浮き沈みがあるし、様々な出来事も起こる。でも若い頃から一緒にいるからこそ、お互いのことを知り尽くしているの。 私たちはチームなんだ。だから、私たちが変わったとは言わない。周囲の状況が変わったと言うべきね」
次世代のユナイテッドのスターを育てる
ルーニー家の伝統はオールド・トラッフォードで受け継がれ、息子のカイとクレイは現在ともにマンチェスター・ユナイテッドのアカデミーに在籍している。16歳のカイはすでにユースチームで注目を集め、父の足跡をたどっている。長年スタンドからウェインを見守ってきたコリーンは今や「サッカーママ」となり、デッキチェアとコーヒーを片手にピッチサイドでよく見かける存在だ。 彼女は、プロサッカー界での経験が子供たちをスポーツのプレッシャーから導く助けになると信じている。
「何が待ち受けているか分かっているのは心強い。彼を導く手助けができる。もちろん彼の人生であり情熱だ——自ら進路を決めるべきだ。でも我々が知識を持っているのは良いことだと思う」とカイの成長について語った。 息子の注目への対応力についてはこう付け加えた。「幼い頃から経験してきたことよ。彼が小さい頃試合に連れて行くと、よく『ウェイン・ルーニーの息子さんですか？』と声をかけてくる人が大勢いたわ。でも彼は強い意志の持ち主で、昔からそうだった。彼がどう対処するかは全く心配していない」
サッカーを超えて：豚とファッション
ウェインがメディア活動に専念し、息子たちがサッカー選手としての夢を追いかける中、コリーンは自身のプロジェクトに忙殺されている。新作ファッションコレクションや近々公開予定のディズニー・ドキュメンタリーなどがその例だ。莫大な富を持ちながらも、彼女は子供たちに地に足をつけ、クロクステスのルーツと繋がり続けるよう強く求めている。自宅で静かな時間を過ごしている時でさえ、彼女は忙しく動き回っていると振り返る。最近では家の引き出しを全て整理し、ウェインが子供の送迎を引き受けたという。 「ウェインが子供たちを迎えに行ったのに、私はまだ片付け中だったの」と彼女は語る。「彼が『今、完全にゾーンに入ってるよね？』って言うのよ」
ルーニー家は子供たちの興味を引きつけるため、家庭生活に少し変わった新要素も導入している。「10歳の息子がペットを欲しがったの」と彼女は明かす。 「それがいつの間にか豚に変わったの。1頭じゃ買えないから2頭買わなきゃいけなくて。今じゃ庭に豚小屋ができたわ。彼女の母（妻の母）の素晴らしいアイデアよ。でも糞をすくうのは私の役目。でもね、知ってる？だんだん慣れてきたのよ。 今ではこの豚たちと絆が生まれているのよ」豚の世話であれ、サッカー界の巨星の管理であれ、コリーンはルーニー家の揺るぎない支えであり続けている。
