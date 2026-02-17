コモがフィオレンティーナに衝撃の敗戦を喫した試合でレッドカードを受けたアルバロ・モラタが、セスク・ファブレガスから「職業を変えるべきだ」と警告されたことについて応答した。

スペイン代表選手は土曜日の試合で、チームが同点ゴールを狙う中、60分目前に退場処分を受けた。後半終了間際にフィオレンティーナのロランド・マンドラゴラとの小競り合いで警告を受けたが、その1分後、ボールのない状況でルカ・ラニエーリと頭突きを交わした行為により退場処分となった。この行為に監督は激怒した。

ファブレガス監督は、最も経験豊富なストライカーの成熟度を公然と疑問視した。元レアル・マドリードとチェルシーの選手が若手チームメイトの手本となることを期待していたコモの指揮官は、激怒を隠せなかった。監督は「挑発はサッカーの一部だ」と述べ、セリエAのディフェンダーたちの狡猾なプレーに冷静さを失わずに対処できないなら、このフォワードは職業を間違えているかもしれないと示唆した。

「彼のようなベテラン選手にはもっと期待している。しかし言い訳は通用しない。ピッチ上の他人の行動に我々が影響されるわけにはいかない」とDAZNに語った。