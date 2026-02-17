Getty Images Sport
コモがフィオレンティーナに衝撃の敗戦を喫した試合でレッドカードを受けたアルバロ・モラタが、セスク・ファブレガスから「職業を変えるべきだ」と警告されたことについて応答した。
ファブレガス、モラタ騒動に容赦ない批判
スペイン代表選手は土曜日の試合で、チームが同点ゴールを狙う中、60分目前に退場処分を受けた。後半終了間際にフィオレンティーナのロランド・マンドラゴラとの小競り合いで警告を受けたが、その1分後、ボールのない状況でルカ・ラニエーリと頭突きを交わした行為により退場処分となった。この行為に監督は激怒した。
ファブレガス監督は、最も経験豊富なストライカーの成熟度を公然と疑問視した。元レアル・マドリードとチェルシーの選手が若手チームメイトの手本となることを期待していたコモの指揮官は、激怒を隠せなかった。監督は「挑発はサッカーの一部だ」と述べ、セリエAのディフェンダーたちの狡猾なプレーに冷静さを失わずに対処できないなら、このフォワードは職業を間違えているかもしれないと示唆した。
「彼のようなベテラン選手にはもっと期待している。しかし言い訳は通用しない。ピッチ上の他人の行動に我々が影響されるわけにはいかない」とDAZNに語った。
ストライカー、SNSの炎上の中で過ちを認める
数時間にわたり沈黙を守った後、モラタはインスタグラムで論争と監督からの痛烈な公の叱責に言及した。このストライカーは規律の欠如に対する責任を受け入れ、感情に流されたことを認めたように見えた。しかし、彼のメッセージには批判に対する反抗的なニュアンスも含まれていた。
「再び過ちを犯してしまった」と彼は投稿した。「再び、何でもありの騒音に触れてしまった。そこでは意見を表明することが考えることより重要視され、発言そのものよりもそれが生む反響の方が重みを帯びる。これからも、これまで通り働き、戦い続ける」
高コストな結果と失われた勢い
野心的なイタリアクラブにとって、この退場のタイミングは最悪だった。現在トップ6入りを争う中での失点に加え、出場停止処分は指揮官陣に戦術的な頭痛の種をもたらす。モラタの自制心の欠如により、彼が所属するACミランとの大一番で出場停止処分が確定。コモは重要な一戦で攻撃陣の再編を余儀なくされる。
この規律違反による打撃は、長期離脱からようやく調子を戻しつつあったモラタにとって特に悔しいものだ。彼はつい先日、コッパ・イタリアで同じ相手を相手に今季初ゴールを決め、「人生で最も重要なゴールの一つ」と称賛していた。100日間に及ぶ苦難の負傷離脱を終えた瞬間だったからだ。 しかし、その感動的な復帰から生まれた好意は、試合終盤の彼の感情的崩壊によって瞬く間に消え去ってしまった。
サン・シーロを見据えて
過密日程のため、コモは敗戦やモラタの個人ミスに浸っている余裕はない。ストライカーの不在は攻撃陣に大きな穴を開けるが、チームは即座に切り替える必要がある。ファブレガスは前進に集中し続け、リーグ順位を維持しこの挫折から立ち直るには、より強い「意欲」と「エネルギー」を示す必要があると強調した。
しかしモラタにとって、今後数日間はピッチ上でプレーに影響を与えるのではなく、スタンドから観戦する日々となる。イタリアのトップリーグ全体に響き渡った警告を、彼はじっくりと振り返る時間を持つだろう。象徴的なサン・シーロでチームメイトが彼抜きでピッチに立つ中、このスペイン人選手は監督からの「強さを身につけ、攻撃性をより効果的に発揮せよ」という挑戦に対し、どう応えるかを決断しなければならない。
