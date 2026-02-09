Goal.com
コビー・マイヌーを飛行機に乗せろ！トーマス・トゥヘルがマンチェスター・ユナイテッドのMFをイングランド代表のワールドカップメンバーから外せば、ルーベン・アモリンと同じ愚かな過ちを犯すことになる

ルーベン・アモリムがマンチェスター・ユナイテッドの指揮を続けていたなら、コビー・マイヌーは今頃、移籍先となるクラブと交渉中か、あるいは既に去っていたはずだ。しかし実際には、この地元育ちの中盤選手はマイケル・キャリックの下で大きく成長し、ユナイテッドの現在と未来を体現する存在となっている。マイヌーは試合を重ねるごとに、アモリムが彼の才能を軽視した判断をますます愚かなものに見せつけている。

トーマス・トゥヘルは今、アモリンと同じ過ちを犯さないよう注意しなければならない。マイヌーは2024年3月、エリック・テン・ハグ監督の下で示した成熟したプレーを評価され、U-21代表を経由せずに突然イングランドA代表に選出された。

ガレス・サウスゲート監督の下でチャンスを得ると輝きを放ち、すぐにレギュラーの座を確立。イングランドが決勝進出を果たしたユーロ2024では、決勝トーナメント全試合に先発出場した。しかしそれ以来、ネイションズリーグのアイルランド戦（アウェイ）で途中出場した1試合のみが代表での出場機会となっている。

リー・カーズリーがイングランド代表監督として残した試合でマイヌーを再び起用できなかったのは負傷が原因だった。そして2025年3月、トゥヘルが代表監督として初めて招集したメンバーに名を連ねた際、このミッドフィルダーはハムストリングの故障から回復中だった。マイヌーが再び戦列に復帰した頃には、アモリン監督のチームでは端役となっており、トゥヘルがその後4回の国際試合期間に他の選手を起用したのも極めて理解できる選択だった。

しかし現在、メインーはキャリック監督率いるユナイテッドの復活において重要な役割を担っている。トゥヘル監督はもはや彼を無視することはできない。

    プレイヤー・リボーン

    マイヌーの復活劇は、2023年11月にテン・ハグ監督の下で10代の若者として初めてトップチームに抜擢された際の衝撃に匹敵するほど息をのむものだった。エバートン戦でデビューした彼はピッチ上で最も洗練された選手のように見え、その後もその勢いを止めることはなかった。

    マイヌーがかつて何ができる選手だったかは誰もが知っていたが、チームから長期間離れていた間にその力が衰えたと考えるのは無理からぬことだった。今季アモリン監督の下で途中出場した11試合（最長出場時間は45分）では、ほとんど効果を発揮できなかった。シーズン唯一の先発出場となったグリムズビー・タウン戦では、クラブ史上最も屈辱的なカップ戦敗退を招いている。 ブライトン戦のFAカップでダレン・フレッチャーに先発起用された際も、マイヌーは決して活躍したとは言えず、自信を失い、笑顔も消えていた。

    しかしキャリック監督の下で彼は生まれ変わった。過去4試合のうち3試合で、マイヌーは他のユナイテッド選手全員よりも多くの距離をカバー。アモリムが「この戦術、いやこのレベルで成功するには身体能力が不足している」と公言していた見解を嘲笑う結果となった。

    まるで一度も止まらなかったかのように

    トッテナム戦では、マイヌーがマンチェスター・ユナイテッドの選手の中で最多のデュエル勝利とドリブル突破を記録した。土曜日の先制点につながったブライアン・ムベウモへの巧妙なパスは、4試合で2度目のアシストとなった。今シーズン唯一の他のアシストは、あの運命的なグリムズビーでの夜に記録されたものだ。

    また過去4試合では闘争心も発揮しつつ、パス能力を新たな次元へ引き上げている。ほぼ1年間スタメンから遠ざかっていた選手がここまで成長したのだから、もしアモリム監督の下で毎週出場していたらどれほどの選手になっていたか想像に難くない。

    ゲイリー・リネカーは月曜日に、マイヌーがポルトガル人監督を「キャリアに悪影響を与えた」として訴えるべきだと冗談を言った。しかしマンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナム戦でこれほど自信に満ちた流動的なプレーを見せる彼を見て、プレミアリーグで8ヶ月も先発出場していなかったとは誰も想像できなかっただろう。

    ワールドカップが再び目前に迫る

    キャリックは、マイヌーが長期間戦列を離れていたことを踏まえ、「彼に全てを背負わせ、過度に期待するのは避けるべきだ」と警告しつつも、即座にチームに復帰した点を称賛した。

    「称賛すべきは、彼が復帰後すぐにサッカーのリズムを取り戻したことだ。長期離脱後の復帰では容易なことではない」とキャリックは土曜日に語った。 「彼にはまだ成長の余地がある。年齢的にもキャリアの段階としても、まさにキャリアのスタート地点に立っていると言える。しかも彼は既に、重要な局面やビッグゲーム、プレッシャーのかかる状況での豊富な経験を積んでいる」

    そして今、ワールドカップという舞台で繰り広げられる最大の試合と最もプレッシャーのかかる状況への展望が、再び視野に入ってきた。

    ユニークな才能

    イングランドのミッドフィールドは 2024 年よりも競争が激しく、トゥヘル監督は 9 月に偶然見つけたエリオット・アンダーソンとデクラン・ライスのダブルピボットを非常に気に入っているようです。また、経験と指導力から 5 回すべての合宿に招集しているジョーダン・ヘンダーソンにも大きな信頼を寄せているようです。

    そして、ニコ・オライリーは、イングランド代表では左サイドバックとしてプレーしてきたが、ミッドフィールドに配置されてからは、シティでさらに有用な存在となっている。しかし、マイヌーは、イングランドのミッドフィールダーにはない、ほぼあらゆる状況でボールを受け、それを快適に扱う能力を持っている。

    イングランドは30年以上もボール支配による試合の主導権掌握に苦しんできたが、リネカーがユーロ2024で「スリーライオンズ最高の選手」と評したマイヌーは、その主導権をより強固なものにできるだろう。

    いつでも彼にパスを出しなさい

    「コビーは国際サッカーを見てきた私の経験から言えば、非常に特別な存在だ。試合の主導権を失うことで敗北することもあるが、彼はそれを防いでくれる」と元イングランド代表・マンチェスター・ユナイテッドMFオーウェン ・ハーグリーブスはGOALに語った。

    「我々には多くの優れた選手がいる。全員が10番（攻撃的ミッドフィルダー）をこなせるわけではないが、コビーがもたらす価値は、どんな局面でも彼にボールを託せる点だ。国際試合ではそれが不可欠だ。あの若者は1年間プレーしていなかったのに、リーグで最もボール支配率の高い2強（シティとアーセナル）相手に、勇気を持ってパスを繋げたのだから」

    「1年間プレーしていなかった彼が、このプレーを始めた姿には本当に誇りを感じる。正直に言って、彼が悪い試合をしたのを見たことがない。 若者が成し遂げたことを考えてみろ。FAカップ決勝で決勝ゴールを決め、国際舞台で存在感を示し、国内屈指の若手選手でありながら1年間プレーせず、それでも彼がこなした試合内容を見れば、全てがわかる。経験を重ねてさらに成長した彼の姿が、どれほど素晴らしいものになるか想像してみてほしい。」

    イングランドを奮い立たせろ

    トゥヘルは経験豊富なベテラン選手を重用する傾向があり、そのためヘンダーソンとマーカス・ラッシュフォードを復帰させた。イングランド代表との短期契約は、将来性のある若手選手を起用する動機を弱めており、今夏のワールドカップが彼にとって唯一の栄光の機会となる見込みだ。つまり、彼が実験を望まないのは当然のことである。

    イングランド代表はマイヌー抜きでも予選全勝無失点と好調だが、トゥヘルが好むもう一つの手法は、激しいポジション争いを促し、スタメンや代表入りが決して保証されていないことを全員に穏やかに認識させることだ。

    来月のウルグアイ戦・日本代表戦に向けた親善試合でトゥヘルが再び選手層に刺激を与えたいと考えるなら、マイヌーほど適した選手はいない。彼は戦列から外れていたにもかかわらず、まるで一度も離脱していなかったかのようなプレーを見せているのだ。

    GOAL-eによる自動翻訳

