コビー・マイヌーを飛行機に乗せろ！トーマス・トゥヘルがマンチェスター・ユナイテッドのMFをイングランド代表のワールドカップメンバーから外せば、ルーベン・アモリンと同じ愚かな過ちを犯すことになる

トーマス・トゥヘルは今、アモリンと同じ過ちを犯さないよう注意しなければならない。マイヌーは2024年3月、エリック・テン・ハグ監督の下で示した成熟したプレーを評価され、U-21代表を経由せずに突然イングランドA代表に選出された。

ガレス・サウスゲート監督の下でチャンスを得ると輝きを放ち、すぐにレギュラーの座を確立。イングランドが決勝進出を果たしたユーロ2024では、決勝トーナメント全試合に先発出場した。しかしそれ以来、ネイションズリーグのアイルランド戦（アウェイ）で途中出場した1試合のみが代表での出場機会となっている。

リー・カーズリーがイングランド代表監督として残した試合でマイヌーを再び起用できなかったのは負傷が原因だった。そして2025年3月、トゥヘルが代表監督として初めて招集したメンバーに名を連ねた際、このミッドフィルダーはハムストリングの故障から回復中だった。マイヌーが再び戦列に復帰した頃には、アモリン監督のチームでは端役となっており、トゥヘルがその後4回の国際試合期間に他の選手を起用したのも極めて理解できる選択だった。

しかし現在、メインーはキャリック監督率いるユナイテッドの復活において重要な役割を担っている。トゥヘル監督はもはや彼を無視することはできない。