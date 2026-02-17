ゴードン・ラムゼイが「素晴らしい父親」デイビッド・ベッカムを支持、家族間の確執の中で妻ニコラ・ペルツについてブルックリンに明確な警告を送る

59歳のミシュラン星付きレストラン経営者は英紙ザ・サンにこう語った。「非常に難しい状況だ。ビクトリアは動揺している。デイヴィッドがブルックリンをどれほど愛しているかは、24時間365日、私が最もよく知っている」

「ブルックリンとは少しメッセージを交わしている。私たちの関係は揺るぎない。彼を愛している——彼の心は素晴らしい。でも、夢中になると辛いものですよね？愛は盲目です。そのジェットコースターに乗ってしまうのは簡単で、流されてしまう。でも、必ず戻ってくる」

「彼らがどれほど素晴らしい親か、私は直接見てきた。父親としてのデイヴィッドは本当に素晴らしい。二人とも子供たちに膨大なエネルギーを注いでいるし、ブルックリンを何度危機から救ったか、私は知っている。

「ブルックリンが自分自身を冷静に見つめ、両親が自分にとってどれほど大切かを理解するのは時間の問題だと思う。彼は必死に自分の道を切り開こうとしている。その姿勢は尊敬に値する。素晴らしいことだ。でも、自分がどこから来たのかを忘れるな。正直に言って、いつか君は両親を失う。そのことを理解する必要がある。その時は必ず来る。

「ブルックリンには少しだけ自分と向き合う時間を持ってほしい。覚えておいてくれ：お前は半分が母、半分が父だ。そしてお前は素晴らしい若者だ。だがな、両親はお前のために誰よりも多くのことをしてくれた。時間は最高の癒し手だ。デイヴィッドは絶対にその関係を修復するだろう」