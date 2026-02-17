Getty/GOAL
ゴードン・ラムゼイが「素晴らしい父親」デイビッド・ベッカムを支持、家族間の確執の中で妻ニコラ・ペルツについてブルックリンに明確な警告を送る
ブルックリンが両親デイヴィッド＆ヴィクトリアに爆発的な一撃を放った
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、デイヴィッドと元スパイス・ガールズのポップスター、ヴィクトリアの長男ブルックリンが、最近ソーシャルメディアで衝撃的な暴言を吐き、両親を激しく非難したことから、近い将来にその兆候は見られない。
ラムゼイは20年以上もベッカム家と親交があり、一時はシェフ志望だったブルックリンを支える立場にある。彼は驚くべき対立構造の両側に座ることができるのだ。
ラムゼイ、ベッカム家の分裂に反応
59歳のミシュラン星付きレストラン経営者は英紙ザ・サンにこう語った。「非常に難しい状況だ。ビクトリアは動揺している。デイヴィッドがブルックリンをどれほど愛しているかは、24時間365日、私が最もよく知っている」
「ブルックリンとは少しメッセージを交わしている。私たちの関係は揺るぎない。彼を愛している——彼の心は素晴らしい。でも、夢中になると辛いものですよね？愛は盲目です。そのジェットコースターに乗ってしまうのは簡単で、流されてしまう。でも、必ず戻ってくる」
「彼らがどれほど素晴らしい親か、私は直接見てきた。父親としてのデイヴィッドは本当に素晴らしい。二人とも子供たちに膨大なエネルギーを注いでいるし、ブルックリンを何度危機から救ったか、私は知っている。
「ブルックリンが自分自身を冷静に見つめ、両親が自分にとってどれほど大切かを理解するのは時間の問題だと思う。彼は必死に自分の道を切り開こうとしている。その姿勢は尊敬に値する。素晴らしいことだ。でも、自分がどこから来たのかを忘れるな。正直に言って、いつか君は両親を失う。そのことを理解する必要がある。その時は必ず来る。
「ブルックリンには少しだけ自分と向き合う時間を持ってほしい。覚えておいてくれ：お前は半分が母、半分が父だ。そしてお前は素晴らしい若者だ。だがな、両親はお前のために誰よりも多くのことをしてくれた。時間は最高の癒し手だ。デイヴィッドは絶対にその関係を修復するだろう」
ビクトリアはブルックリンの結婚式で不適切なダンスをしたのか？
ラムゼイと妻ターナはベッカム夫妻と25年近く親交がある。厨房での暴言で知られるこの率直なスコットランド人は、ブルックリンが「母親がニコラ・ペルツとの結婚式で不適切なダンスをした」と主張した件に衝撃を受けた一人だ。
この件について事実関係を明らかにするよう求められたラムゼイはこう述べた。「卑猥なことは何もなかった。不適切な行為も一切なかった。皆が楽しんで踊っていただけだ」
「グラインディング（密着ダンス）」があったか追及されると、ラムゼイは「いや！そんなことは一切ない。楽しい時間だった。ミーム（風刺画像）は見ていないが、もちろん噂は聞いている。でもビクトリアは素晴らしいユーモアのセンスを持っている」と続けた。
「彼女は素晴らしい。結婚式の件で腹を立てるのも当然だが、あのくだらない騒動なんて一瞬で吹き飛ばせる。ビクトリアとターナはよく話しているし、今やかつてないほど親密だ。あの二人はまるで瓜二つさ」
ベッカム、MLS優勝チーム・インテル・マイアミでメッシと共同作業
デイヴィッドとヴィクトリアは公の場では家族間の確執を避けている。ブルックリンも「当面はペルトズとの結婚生活に集中したい」と表明後、再び表舞台から遠ざかっている。両親や兄弟のロメオ、クルーズ、ハーパーとは一切連絡を取っていない。
元イングランド代表主将デイヴィッド・ベッカムは現在、MLS優勝チーム「インター・マイアミ」の共同オーナーとしてアルゼンチンの史上最高の選手リオネル・メッシと仕事を続けるなど、多忙を極めている。米国での新シーズンが間近に迫る中、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイト、ゲイリー・ネヴィルと共に買収したサルフォード・シティのリーグ2昇格への挑戦にも注目が集まっている。
