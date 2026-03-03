Getty Images Sport
ケヴィン・デ・ブルイネが128日間の負傷離脱を経て、ついにナポリの練習に復帰した
ベルギーの巨匠がグループに復帰
パルテノーペのサポーターにとって長い待ち時間がついに終わりを告げた。フットボール・イタリアが報じたところによると、デ・ブルイネが月曜日にカステル・ヴォルトゥルノのピッチに凱旋復帰を果たしたのだ。 128日間に及ぶ厳しい離脱期間を経て、ベルギーの巨匠がフルチーム練習に復帰する姿が確認された。これはイタリアでのデビューシーズンを台無しにしかねない深刻な負傷からの回復において、重要な節目となる。元マンチェスター・シティのエースは、医療スタッフの監視のもとで行われた高強度セッションにチームメイトと合流する際、満面の笑みを浮かべ、上機嫌そうに見えた。
10月下旬以来、創造性の源を失っていたサポーターにとって、まさに待望の光景だった。デ・ブルイネの復帰への道のりは決して平坦ではなく、セリエAの華やかな舞台から離れた場所で数ヶ月にわたる専門的なリハビリを要した。この34歳のプレイメーカーが公式戦に出場したのは、2025年10月25日のインテルとの重要な一戦で深刻なハムストリング断裂を負って以来のことである。
皮肉にも、この負傷は彼がPKを決めたまさにその瞬間に起きた。彼の典型的な冷静さを示すプレーが、即座に肉体的苦痛へと変わったのだ。筋肉損傷の深刻さは極めて大きく、専門家は完全回復のためには手術が唯一の有効な手段と判断した。これにより、このミッドフィルダーはピッチから離れて数ヶ月を過ごすことを余儀なくされ、リハビリ期間の大半を家族と信頼できる医療専門家の近くにいるため、故郷のベルギーで過ごした。
創造的な鼓動が蘇る
先週家族と共にイタリアへ帰国したデ・ブルイネは、4ヶ月以上ぶりにピッチの芝を足の裏で感じた。手術後初めてチームメイトと共にトップチームの練習に復帰したこの日、トレーニンググラウンドの雰囲気は彼の存在で明らかに高揚していた。
デ・ブルイネは、自身の精神状態がフィットネスレベルと同様に高いことを証明するかのように、ソーシャルメディアで復帰を数百万のフォロワーと共有した。練習中に笑いながら取り組む自身の写真を投稿し、ジムや治療台での暗い日々が完全に過去のものとなったことを明確にした。ナポリのファンは数千のメッセージでこの知らせを祝福した。ベルギー代表選手は離脱前、わずか11試合の公式戦で4ゴールと2アシストを記録していた。
精神的・肉体的な勝利
医療チームはデ・ブルイネの復帰に際し、彼の年齢とハムストリング手術の性質を考慮し、極めて慎重な対応を取ってきた。しかし月曜日のフルコンタクト練習での彼のパフォーマンスは、筋肉の強度と弾力性が最適なレベルに回復したことを示唆している。戦術ドリルや少人数制ゲームの大半に参加し、ボールを蹴る際やスペースへ加速する際にも躊躇の兆候は見られなかった。
デ・ブルイネは、早期復帰による再断裂のリスクを冒すよりも、イタリアサッカーの身体的負荷に耐えられるよう設計された厳格なプロトコルに従った。その忍耐が実を結んだようで、チームの戦術的動きの中で鋭さと身体的な準備が整っている様子がうかがえた。
トリノ戦での潜在的なリターン
キャンプ内部からの報告によれば、彼の身体データは非常に良好なため、今週金曜のトリノ戦に向けたセリエAの試合に早期復帰する可能性もあるという。128日間の離脱を考慮し、アントニオ・コンテ監督と医療スタッフは、再発を防ぐため試合出場時間を段階的に増やす方針を採る見込みだ。しかしもし彼が選出されれば、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナは帰還した英雄にふさわしい歓迎を彼に贈るだろう。
