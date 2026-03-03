ケヴィン・デ・ブルイネが128日間の負傷離脱を経て、ついにナポリの練習に復帰した

パルテノーペのサポーターにとって長い待ち時間がついに終わりを告げた。フットボール・イタリアが報じたところによると、デ・ブルイネが月曜日にカステル・ヴォルトゥルノのピッチに凱旋復帰を果たしたのだ。 128日間に及ぶ厳しい離脱期間を経て、ベルギーの巨匠がフルチーム練習に復帰する姿が確認された。これはイタリアでのデビューシーズンを台無しにしかねない深刻な負傷からの回復において、重要な節目となる。元マンチェスター・シティのエースは、医療スタッフの監視のもとで行われた高強度セッションにチームメイトと合流する際、満面の笑みを浮かべ、上機嫌そうに見えた。

10月下旬以来、創造性の源を失っていたサポーターにとって、まさに待望の光景だった。デ・ブルイネの復帰への道のりは決して平坦ではなく、セリエAの華やかな舞台から離れた場所で数ヶ月にわたる専門的なリハビリを要した。この34歳のプレイメーカーが公式戦に出場したのは、2025年10月25日のインテルとの重要な一戦で深刻なハムストリング断裂を負って以来のことである。

皮肉にも、この負傷は彼がPKを決めたまさにその瞬間に起きた。彼の典型的な冷静さを示すプレーが、即座に肉体的苦痛へと変わったのだ。筋肉損傷の深刻さは極めて大きく、専門家は完全回復のためには手術が唯一の有効な手段と判断した。これにより、このミッドフィルダーはピッチから離れて数ヶ月を過ごすことを余儀なくされ、リハビリ期間の大半を家族と信頼できる医療専門家の近くにいるため、故郷のベルギーで過ごした。